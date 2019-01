Live-Ticker zum Biathlon-Weltcup in Ruhpolding: Doll bärenstark, aber Bö wieder Sieger

Zwei Sprint-Rennen heute beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding: Bei den Herren holt sich wieder Top-Favorit Johannes Thingnes Bö den Sieg. Zweiter wird sein Bruder Tarjei - und Platz 3 holt Benedikt Doll.

Live-Ticker zum Biathlon-Weltcup 2018/19 in Ruhpolding

Sprint der Männer am Donnerstag um 11 Uhr, Sprint der Frauen um 14.30 Uhr

Alle Informationen und Zeitplan zum Biathlon-Weltcup 2018/19

+++12.02 Uhr: Philipp NAWRATH leistet sich bei seinem zweiten Schießen einen Fehler. Roman REES ist jetzt auch im Ziel, Platz 29 momentan.

+++11.57 Uhr: Hier scheint alles gelaufen, keiner der Athleten, die noch auf der Strecke sind, kann wohl noch ganz oben mitmischen. Für die deutschen Biathleten wäre es ein guter Tag: Benedikt Doll auf Platz 3, Johannes Kühn auf Platz 7. Martin FOURCADE ist Vierter, Alexander LOGINOV Fünfter.

+++11.53 Uhr: Weltcup-Neuling Philipp NAWRATH beim ersten Schießen - er trifft alle fünf, stark! Als Dreizehnter geht er in die nächste Runde. Auch Roman REES schießt stark, bleibt bei beiden Einlagen ohne Fehler! Rees' Laufzeit ist aber zu schwach, um ganz vorne mitzumischen.

11.50 Uhr: Johannes Thingnes Bö wohl wieder Sieger - Benedikt Doll Dritter!

+++11.49 Uhr: Jetzt ist Johannes Thingnes BÖ im Ziel. Er wird erster, acht Sekunden vor seinem Bruder Tarjei. Benedikt DOLL hält sich auf dem starken dritten Platz, Johannes KÜHN auf Rang 7. Arnd PEIFFER liegt derweil noch auf Platz 20.

+++11.47 Uhr: Johannes KÜHN im Ziel - sechster Platz momentan! Wir sind gespannt, wie viel sich auf den vorderen Plätzen noch tut.

+++11.45 Uhr: Johannes Thingnes BÖ rollt das Feld von hinten auf: Bei der Zwischenzeit führt er mit fünf Sekunden vor seinem Bruder Tarjei. Was für ein Tempo des Norwegers! Holt er sich den Sieg? Stark ist heute aber auch Johannes KÜHN, der in der Zwischenzeit Siebter ist!

11.43 Uhr: Benedikt Doll als Zweiter im Ziel - hält er den Platz?

+++11.43 Uhr: DOLL ist als Zweiter im Ziel - ein super Rennen von ihm. Nur 2,6 Sekunden hinter dem Führenden Tarjei BÖ. Wird er diesen Platz halten können? Johannes Thingnes BÖ ist noch unterwegs, aber auch der leistete sich im zweiten Schießen einen Fehler. Jetzt wird es richtig spannend.

+++11.42 Uhr: Benedikt DOLL ist schon fast im Ziel, nur noch ein Kilometer. Bei der letzten Zwischenzeit liegt er nur drei Sekunden hinter Tarjei Bö. Doll gibt jetzt alles. Schafft er es heute aufs Podest?

+++11.40 Uhr: Roman REES und Philipp NAWRATH sind noch nicht gestartet, hier ist noch nichts entschieden. Johannes KÜHN beim zweiten Schießen: Ein Fehler. Schade, aber er macht ein gutes Rennen hier in Ruhpolding.



+++11.35 Uhr: Im Ziel bleibt Tarjei BÖ Erster vor FOURCADE und LOGINOV. Arnd PEIFFER auf Platz 10 - aber hier wird sich noch einiges verschieben. Wir drücken Benedikt Doll die Daumen, dass er eine schnelle letzte Runde hinlegt und vorne mitmischen kann.



+++11.34 Uhr: Wie schade! Benedikt DOLL legt beim zweiten Schießen eine schnelle tolle Serie hin - doch der letzte geht daneben. Trotz der Strafrunde bleibt er auf Platz 2! Und jetzt greift der große Favorit Johannes Thingnes BÖ ein: Er trifft beim ersten Schießen schon mal alles.



+++11.32 Uhr: Johannes KÜHN legt ein fehlerfreies erstes Schießen hin - sehr gut! Wir sind schon auf das zweite Schießen von Benedikt Doll gespannt. Fest steht auch: Der favorisierte Russe Loginov leistete sich einen Fehler, wird wohl nicht ganz vorne mitspielen heute.



+++11.30 Uhr: Immer mehr Biathleten kommen ins Ziel: Tarjei BÖ führt vor Martin FOURCADE und Simon EDER. Arnd PEIFFER kommt als Fünfter ins Ziel. Tarjei BÖ hat die Messlatte hier sehr hoch gelegt.

11.27 Uhr: Benedikt Doll legt Traumstart beim Sprint in Ruhpolding hin

+++11.27 Uhr: Benedikt DOLL bringt die Chiemgau-Arena zum jubeln! Er trifft alle fünf und legt auch noch die schnellste Zeit nach dem ersten Schießen hin. Was für ein Start. Philipp HORN ist derweil als Dritter ins Ziel gekommen.

+++11.26 Uhr: Jetzt startet Johannes Thingnes BÖ, der Weltcupführende. Alles blickt jetzt auf ihn. Aktuell vorne beim Sprint ist ausgerechnet sein Bruder Tarjei - noch immer hat ihn niemand von der Spitze verdrängen können.



+++11.25 Uhr: Benedikt DOLL legt ein Wahnsinns-Tempo vor: Bei der ersten Zwischenzeit ist er Erster - doch er muss sich auch noch im Schießen behaupten. Jetzt startet auch Johannes KÜHN.



+++11.22 Uhr: Es ist nicht der Tag von Arnd PEIFFER: Auch beim zweiten Schießen patzt er einmal, muss wieder in die Strafrunde. In besserer Form ist heute Martin FOURCADE - er bleibt auch beim zweiten Schießen sauber und wirkt super in Form.

+++11.20 Uhr: Jetzt ist Benedikt DOLL gestartet - auf geht's! Auf ihm lasten jetzt die Hoffnungen, nachdem es für Horn und Peiffer wohl nicht für die ersten Plätze reichen wird. Noch immer in Führung nach dem ersten Schießen ist Tarjei BÖ.



+++11.17 Uhr: Jetzt hat es Philipp HORN erwischt: Beim zweiten Schießen trifft er nur vier von fünf - eine Strafrunde für den Deutschen. Der Zwischenstand nach dem ersten Schießen: Tarjei Bö vor Simon Eder und Martin Fourcade. Aber noch sind viele nicht gestartet.

+++11.13 Uhr: Schade! Arnd PEIFFER verzieht beim Liegendschießen einmal. Das könnte ihn schon den Podestplatz kosten. Dadurch liegt Peiffer jetzt auf Platz 6. Auch Eberhard patzte und verschoss gleich zwei Mal.



+++11.10 Uhr: Auch fehlerfrei und noch etwas schneller als Philipp Horn ist Tarjei BÖ aus Norwegen, der Bruder des Weltcupführenden. Tarjei BÖ ist nach dem ersten Schießen also momentan Erster, HORN Zweiter. Aber die Favoriten kommen erst noch.



+++11.08 Uhr: Erstes Schießen für Philipp HORN: Er trifft alles - und Zehntausende hinter ihm auf der Tribüne in Ruhpolding brüllen! Weiter so!

+++11.05 Uhr: Arnd PEIFFER ist unterwegs - gleich gefolgt von Martin FOURCADE mit der Startnummer 11. Der Franzose ist noch nicht in der Form der vergangenen Jahre, wurde zuletzt aber immer sicherer.

+++11.03 Uhr: Wir warten gespannt auf die ersten Zwischenzeiten und wie sich Philipp Horn schlägt - auch wenn das noch nicht viel sagt, denn die allermeisten Athleten sind noch nicht gestartet. Jetzt kommt erst die Nummer 8, Henrik L'Abee-Lund, dann Julian Eberhard aus Österreich und als Zehnter Arnd PEIFFER.

+++11 Uhr: Es geht los - Philip HORN ist als erster gestartet! Jetzt Leitner und Windisch.

11 Uhr: Sprint beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding beginnt mit Philipp Horn

+++10.58 Uhr: Die große Tribüne in der Ruhpoldinger Chiemgau-Arena ist voll - es kann losgehen!

+++10.55 Uhr: Zwei große Namen auf deutscher Seite werden heute nicht zu sehen sein: Erik Lesser ist frischgebackener Vater und gönnt sich eine Pause und Simon Schempp leidet unter einer Formschwäche, will erstmal aussetzen und abseits des Biathlons wieder fit werden. Nur noch wenige Minuten bis zum Start!

+++10.45 Uhr: Heißester Favorit auf deutscher Seite ist heute Arnd Peiffer - der Sprint ist seine Paradedisziplin, dort wurde er zuletzt auch Olympiasieger. Peiffer startet als Zehnter.

+++10.35 Uhr: Kann heute jemand Johannes Thingnes Bö schlagen? Der Norweger führt den Gesamtweltcup mit Abstand an, auch bei den Sprintwettbewerben sammelte er bisher am meisten Punkte. Zweiter ist der Russe Alexander Loginov. Bö startet mit der Nummer 51, Loginov mit der Nummer 26.

10.24 Uhr: Sprint der Männer beim Biathlon in Ruhpolding: Die Startreihenfolge

+++10.24 Uhr: Die Startreihenfolge steht fest: Philip Horn wird als Erster ins Rennen gehen, gefolgt vom Österreicher Felix Leitner und dem Italiener Dominik Windisch. Arnd Peiffer hat die Nummer 10, Benedikt Doll die 38, Johannes Kühn die 48, Roman Rees die 76 und Philipp Nawrath die 92. Der Weltcupführende Norweger Bö geht als 51. ins Rennen.

+++10.15 Uhr: Heute geht es vor allem ums Tempo, das Schießen steht weniger im Vordergrund. Zehn Kilometer beträgt die Distanz bei den Männern, es wird nur zwei Mal geschossen und ein Fehler nur mit einer Strafrunde geahndet. Gestartet wird im Abstand von 30 Sekunden - während dem Rennen kann es also etwas unübersichtlich werden. Wer im Ziel die kürzeste Zeit vorweisen kann, hat gewonnen.

+++10.05 Uhr: Ganze 111 Biathleten gehen beim Sprint der Herren heute an den Start. Für Deutschland starten sechs Skijäger: Benedikt Doll, Johannes Kühn, Roman Rees, Arnd Peiffer, Philipp Nawrath und Philipp Horn.

+++10 Uhr: Heute erwartet die Fans also ein Doppelwettbewerb: Um 11 Uhr der Sprint der Männer und um 14.30 Uhr dann der Sprint der Frauen.

+++9.50 Uhr: Herzlich willkommen zu unserem Ticker vom Biathlon-Weltcup in Ruhpolding. Die Bedingungen sind gut, die Sonne scheint, es hat -4 Grad. Der Sprint der Herren musste am Mittwoch wegen des Katastrophenfalls noch abgesagt werden, doch jetzt ist alles bereit - der Weltcup in der Chiemgau-Arena kann beginnen.

Biathlon-Weltcup 2019 in Ruhpolding am Donnerstag: Der Sprint

Biathlon in Ruhpolding stand schon auf der Kippe: Weil binnen weniger Tage ungewöhnlich viel Schnee fiel wurde im Landkreis Traunstein der Katastrophenfall ausgerufen. Straßen sind wegen Lawinengefahr nach wie vor gesperrt, Schulen geschlossen und Dächer müssen von den Schneelasten befreit werden. Am Mittwoch wurde der Sprint der Männer wegen des Katastrophenfalls abgesagt, kann am Donnerstag aber nachgeholt werden. Die Chiemgau-Arena in Ruhpolding ist aber gut gerüstet.

Auf sportlicher Seite wird es im deutschen Lager einige Veränderungen geben: Laura Dahlmeier ist wieder dabei! Bei ihrem kurzen und umso erfolgreicheren Comeback beim Weltcup in Nove Mesto wurde sie auf Anhieb Zweite im Sprint. In Oberhof pausierte sie aber nochmal, jetzt will Laura Dahlmeier wieder angreifen. Auch Vanessa Hinz ist wieder dabei, die in Oberhof ebenfalls aussetzte. Bei den Männern werden der frisch gebackene Vater Erik Lesser und Simon Schempp pausieren, der abseits des Weltcups wieder in Form kommen will.

Disziplinen beim Biathlon-Weltcup 2018/19 in Ruhpolding: Regeln zum Sprint

7,5 Kilometer müssen die Frauen im Sprint-Rennen laufen, zehn Kilometer die Männer. Zweimal wird geschossen, einmal liegend, einmal stehend. Ein Schießfehler wird mit einer 150-Meter-Strafrunde geahndet. Gestartet wird, wie beim Einzel, im Abstand von 30 Sekunden - während dem Rennen kann es also etwas unübersichtlich werden. Wer im Ziel die kürzeste Zeit vorweisen kann, hat gewonnen.

Biathlon-Weltcup in Ruhpolding: Das ist der deutsche Kader

Im deutschen Damen-Kader für Ruhpolding stehen bei den Damen Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Karolin Horchler, Laura Dahlmeier und Franziska Preuß. Im Herren-Kader stehen Benedikt Doll, Philipp Horn, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Arnd Peiffer und Roman Rees.

Biathlon-Weltcup 2018/19: So läuft es bisher

Vor allem bei den deutschen Damen wurden bisher durchwachsene Ergebnisse eingefahren. Ein Lichtblick war auf jeden Fall der zweite Platz in der Staffel am Sonntag in Oberhof. Von den einzelnen Läuferinnen konnte bisher Franziska Preuß noch am ehesten überzeugen. Im Gesamtweltcup liegt sie derzeit auf Platz 11. Zweitbeste Deutsche ist Vanessa Hinz auf Platz 17 und drittbeste Franziska Hildebrand auf Platz 22 im Gesamtweltcup. An der Spitze liegen die Italienerinnen Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi vor der Slowakin Paulina Fialkova.

Auch wenn die Männer-Staffel zuletzt in Oberhof enttäuschte schaut es bei den deutschen Herren insgesamt leicht besser aus. Allen voran Olympiasieger Arnd Peiffer konnte überzeugen, wurde bei der Verfolgung in Oberhof Zweiter und liegt im Gesamtweltcup aktuell auf Rang 6. Benedikt Doll liegt im Gesamtweltcup auf einem starken achten Platz - dann kommt eine zeitlang nichts: Kühn liegt auf Platz 25, Schempp auf Platz 27. Die Biathlon-Saison dominiert wie kein zweiter der Norweger Johannes Thingnes Bö.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Das komplette Programm

Datum Ort Wettkampfstätte Disziplinen 1 2. bis 9. Dezember Pokljuka/Slowenien Biathlonstadion Pokljuka Einzel, Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 2 13. bis 16. Dezember Hochfilzen/Österreich Langlauf- und Biathlonzentrum Sprint, Verfolgung, Staffel 3 20. bis 23. Dezember Nové Město/Tschechien Vysočina Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 4 10. bis 13. Januar Oberhof/Deutschland DKB-Ski-Arena Sprint, Verfolgung, Staffel 5 16. bis 20. Januar Ruhpolding/Deutschland Chiemgau-Arena Sprint, Massenstart, Staffel 6 24. bis 27. Januar Antholz/Italien Südtirol Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 7 7. bis 10. Februar Canmore/Kanada Canmore Nordic Centre Einzel, Massenstart, Staffel 8 14. bis 17. Februar Salt Lake City/USA Soldier Hollow Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel WM 7. bis 17. März Östersund/Schweden Östersunds skidstadion Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 10 21. bis 24. März Oslo/Norwegen Holmenkollen Sprint, Verfolgung, Massenstart

