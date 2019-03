Biathlon-Weltcup 2018/19 in Oslo: Sprint, Verfolgung und Massenstart

chiemgau24.de* tickert jedes Rennen im Biathlon-Weltcup live

Oslo - Die zehnte und zugleich letzte Station im Biathlon-Weltcup 2018/19: Der IBU-Weltcup dort beginnt mit den ersten Wettbewerben am Donnerstag, den 21. März und endet am Sonntag, den 24. März. Die Wettkämpfe finden am Holmenkollen statt. Dieser Berg in der norwegischen Hauptstadt Oslo ist nur 371 Meter hoch, ist aber ein Wintersportort mit sehr langer Tradition. Schon 1930 fanden hier nordische Skiweltmeisterschaften statt. Die Schießanlage der Biathleten befindet sich zwischen zwei Skisprungschanzen.