Biathlon-Weltcup 2018/19 in Antholz: Sprint, Verfolgung und Massenstart

Sechste Station im IBU-Biathlon-Weltcup 2018/19: Im italienischen Antholz (Südtirol) werden die Rennen in Sprint, Verfolgung und Massenstart ausgetragen.

letztes Training vor dem Biathlon-Weltcup 2018/19 in Antholz

Das letzte Training vor dem Auftakt des Biathlon-Weltcups in Südtirol ließ es Laura Dahlmeier etwas ruhiger angehen. Sie will den nächsten Schritt auf ihrem beschwerlichen Weg zurück an die Weltspitze machen. Von Seiten der Trainer gibt es aber keinen Druck. Die Weltmeisterschaft bleibt das Ziel.

Franziska Preuß strotzt derweil nach ihrem ersten Weltcupsieg vor Selbstvertrauen. Ihr erster Weltcupsieg im Massenstart von Ruhpolding könnte der große Befreiungsschlag gewesen sein.

Biathlon-Weltcup 2018/19 in Antholz: Der Wettkampfort

Antholz - Die sechste Station im Biathlon-Weltcup 2018/19: Der IBU-Weltcup dort beginnt mit den ersten Wettbewerben am Donnerstag, den 24. Januar und endet am Sonntag, den 27. Januar. Antholz liegt nahe dem Südtiroler Pustertal an der Grenze zu Österreich. Das Biathlon-Stadion, die "Südtirol Arena" liegt 1600 Meter über dem Meeresspiegel - wegen der dünneren Luft eine zusätzliche Belastung für die Athleten. Seit über 20 Jahren wird jährlich ein Biathlon-Weltcup in Antholz ausgetragen, auch fünf Weltmeisterschaften fanden hier schon statt.

Der aktuelle Stand im Biathlon-Weltcup 2018/2019

Nach den Wettkämpfen in Ruhpolding haben sich bei den Damen zwei Italienerinnen an die Spitze gekämpft: Tabellenführerin ist derzeit Dorothea Wierer vor Lisa Vittozzi. Den dritten Tabellenplatz belegt derzeit Paulina Fialkova vor Anastasiya Kuzmina, beide aus der Slowakei. Bei den Deutschen ist Franziska Preuß mit dem achten Platz derzeit die Beste. Vanessa Hinz belegt Platz 20 gefolgt von Franziska Hildebrand auf Platz 21. Karolin Horchler ist derzeit auf Platz 27, Denise Herrmann auf Platz 31, Laura Dahlmeier auf 32 und Anna Weidel auf Platz 47. Das deutsche Schlusslicht bei den Damen bildet Nadine Horchler auf Platz 57.

Bei den Herren führt derzeit Johannes Thingnes Bö aus Norwegen mit 662 Punkten. Er liegt damit klar vor dem Russen Alexander Loginow. Den dritten und vierten Platz belegen die beiden Franzosen Martin Fourcade und Simon Desthieux. Die derzeit beiden besten Deutschen sind Benedikt Doll auf Platz acht und Arnd Pfeiffer auf Platz neun. Johannes Kühn belegt den 23. Platz, Simon Schempp den 29. Erik Lesser ist auf Platz 38, Roman Rees auf Platz 52, Philipp Horn auf Platz 55 und Philipp Nawrath auf Platz 72.

Zeitplan für den Biathlon-Weltcup 2018/19 in Antholz

Insgesamt sechs Rennen werden beim Biathlon-Weltcup in Antholz ausgetragen. Von Donnerstag bis Sonntag gibt es jeden Tag Wettbewerbe.

Donnerstag, 24. Januar: Sprint der Damen ab 14.30 Uhr

Freitag, 25. Januar: Sprint der Herren ab 14.30 Uhr

Samstag, 26. Januar: Verfolgung der Damen ab 13.30 Uhr

Samstag, 26. Januar: Verfolgung der Herren ab 15.30 Uhr

Sonntag, 27. Januar: Massenstart der Damen ab 12.45 Uhr

Sonntag, 27. Januar: Massenstart der Herren ab 15.30 Uhr

Biathlon-Weltcup in Antholz: Das sind die deutschen Athleten

Der deutsche Herren-Kader des DSV besteht aus Benedikt Doll, Philipp Horn, Johannes Kühn, Erik Lesser, Philipp Nawrath, Arnd Peiffer, Roman Rees, Simon Schempp und David Zobel. Bei den Damen sind es Laura Dahlmeier, Maren Hammerschmidt, Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Nadine Horchler, Karolin Horchler und Franziska Preuß.

Eindrücke aus der "Südtirol Arena" in Antholz vom Biathlon 2018

Biathlon-Weltcup 2018/19 in Antholz im Live-Ticker, Live-Stream und TV

Auch für diese Saison haben sich ARD und ZDF die Live-Übertragungsrechte fürs Free-TV des IBU-Biathlon-Weltcups gesichert. ARD und ZDF wechseln sich dabei wöchentlich in der Berichterstattung ab. Auch Eurosport überträgt.

Aber auch hier verpassen Sie nichts: Bei uns gibt es einen Live-Ticker zu jedem Biathlon-Rennen in dieser Weltcup-Saison.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Termine und alle Infos - das komplette Programm

Datum Ort Wettkampfstätte Disziplinen 1 2. bis 9. Dezember Pokljuka/Slowenien Biathlonstadion Pokljuka Einzel, Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 2 13. bis 16. Dezember Hochfilzen/Österreich Langlauf- und Biathlonzentrum Sprint, Verfolgung, Staffel 3 20. bis 23. Dezember Nové Město/Tschechien Vysočina Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 4 10. bis 13. Januar Oberhof/Deutschland DKB-Ski-Arena Sprint, Verfolgung, Staffel 5 16. bis 20. Januar Ruhpolding/Deutschland Chiemgau-Arena Sprint, Massenstart, Staffel 6 24. bis 27. Januar Antholz/Italien Südtirol Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 7 7. bis 10. Februar Canmore/Kanada Canmore Nordic Centre Einzel, Massenstart, Staffel 8 14. bis 17. Februar Salt Lake City/USA Soldier Hollow Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel WM 7. bis 17. März Östersund/Schweden Östersunds skidstadion Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 10 21. bis 24. März Oslo/Norwegen Holmenkollen Sprint, Verfolgung, Massenstart

