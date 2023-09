Biathlon: Voigt triumphiert in Frankreich, auch Doll überzeugt

Martin Fourcade Nordic Festival

+ © Ruf / chiemgau24.de Biathlon: Vanessa Voigt zeigte in Frankreich eine starke Vorstellung. © Ruf / chiemgau24.de

Beim Biathlon-Event Martin Fourcade Nordic Festival hat Vanessa Voigt überraschend im Massenstart gewonnen. Benedikt Doll verpasste das Podium knapp.

Annecy - Für die deutschen Athleten läuft es im Sommer-Biathlon weiter hervorragend. Nach der erfolgreichen WM in der Slowakei hatte der Deutsche Skiverband auch beim Martin Fourcade Nordic Festival in Frankreich viel Grund zum Jubeln.

Bei ihrer ersten Teilnahme beim Einladungsrennen in Annecy holte Vanessa Voigt auf Anhieb den Sieg und distanzierte die hochklassige Konkurrenz. Voigt gewann im Massenstart über 8,5 Kilometer bei je vier Schießeinlagen.

Biathlon: Simon zeigt starkes Comeback

Die 25-Jährige aus Thüringen setzte sich dabei vor Massenstart-Weltmeisterin Marketa Davidova aus Tschechien durch. Drittplatzierte wurde die Französin Julia Simon, die zuletzt wegen der Kreditkartenaffäre im französischen Team für großes Aufsehen sorgte. Es war der erste Auftritt der Gesamtweltcupsiegerin der Vorsaison auf internationaler Bühne, seit die Anzeige ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet an die Öffentlichkeit gelangte.

*Instagram-Beitrag: Vanessa Voigt jubelt beim Martin Fourcade Nordic Festival

Voigt war die einzige deutsche Athletin im neunköpfigen Starterfeld. Auch bei den Herren war nur ein Athlet des Deutschen Skiverbandes mit dabei.

Benedikt Doll belegte nach einer soliden Vorstellung den fünften Platz im Massenstart, der über 10 Kilometer ausgetragen wurde. Den Sieg sicherte sich der Norweger Vetle Sjaastad Christiansen vor dem Franzosen Emilien Jacquelin und seinem Landsmann Sturla Holm Laegreid.

Für die deutschen Biathleten steht am kommenden Wochenende das letzte große Highlight des Biathlon-Sommers auf dem Programm. Zwischen dem 7. und 10. September finden in Ruhpolding die Deutschen Meisterschaften statt. Am 8. September beginnen mit den Einzeln bei den Damen und Herren die Wettbewerbe in der Chiemgau Arena. Zudem werden im Sprint und in den Verfolgungsrennen die neuen Deutschen Meister ermittelt.

