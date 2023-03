Biathlon: Voigt lässt aufhorchen, auch Herrmann-Wick überzeugt

Von: Dominik Größwang

Biathlon: Vanessa Voigt überzeugte im Sprint in Nove Mesto. © Hendrik Schmidt/dpa

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wurde am Freitag fortgesetzt. In Nove Mesto fand der Sprint der Damen statt, das Ergebnis der DSV-Athletinnen war durchaus ordentlich.

Nove Mesto - Mit dem Sprint der Damen ging der Weltcup 2022/23 im Biathlon am Freitag in die nächste Runde. Der Sieg ging an eine Norwegerin, Vanessa Voigt wurde beste Deutsche.

Denise Herrmann-Wick hat im ersten Rennen nach ihrer erfolgreichen Heim-Weltmeisterschaft im Weltcup ihren nächsten Podestplatz knapp verpasst. Die Sprint-Weltmeisterin leistete sich am Freitag im tschechischen Nove Mesto beim Sieg von Marte Olsbu Roeiseland einen Schießfehler und wurde über die 7,5 Kilometer Sechste. Direkt vor Herrmann-Wick landete ihre Teamkollegin Vanessa Voigt, die fehlerfrei geblieben war.

Biathlon: Voigt und Herrmann-Wick mit guter Ausgangslage am Samstag

„Ich habe versucht, alles rauszuholen. Es war ein sehr enger Sprint, da zählt jede Sekunde. Komischerweise habe ich in der ersten Runde noch ein paar Sekunden liegengelassen“, sagte Herrmann-Wick der ARD.

Die beiden Athletinnen des Deutschen Skiverbandes erarbeiteten sich eine gute Ausgangslage für die Verfolgung am Samstag. Herrmann-Wick geht auch dank der schnellsten Schlussrunde mit einem Rückstand von 39 Sekunden ins Rennen, Voigt darf zwei Sekunden früher in die Loipe.

Biathlon: Norwegischer Doppelsieg, Französin wird Dritte

Hanna Kebinger konnte als Zwölfte ebenfalls zufrieden sein (1 Schießfehler/+ 48,5 Sekunden) und auch Janina Hettich-Walz (1/+ 1:17,5 Minuten) schaffte es als 18. noch unter die besten 20. Anna Weidel als 31. (1/+ 1:34,4 Minuten) und Sophia Schneider als 46. (3/+ 1:56,00 Minuten) hatten mit der Entscheidung nichts zu tun.

Wie schon beim Vierfachsieg der Herren tags zuvor waren auch die norwegischen Damen das Maß aller Dinge. Hinter der am Schießstand fehlerfreien Roeiseland machte Ingrid Landmark Tandrevold den Doppelsieg der Skandinavierinnen perfekt (1/+ 20,5 Sekunden). Dritte wurde die Französin Anais Chevalier-Bouchet (1/+ 29,3 Sekunden).

Biathlon heute im Liveticker: Der Endstand im Ziel

1. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegen) 19:28,4 Minuten / 0 Strafrunden 2. Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen) +20,5 / 1 3. Anais Chevalier-Bouchet (Frankreich) +29,3 / 1 5. Vanessa Voigt (Deutschland) +36,7 / 0 6. Denise Herrmann-Wick (Deutschland) +38,5 / 1 12. Hanna Kebinger (Deutschland) +48,5 / 1 18. Janina Hettich-Walz (Deutschland) +1:17,5 / 1 31. Anna Weidel (Deutschland) +1:34,4 / 1 46. Sophia Schneider (Deutschland) +1:56,0 / 3

Das gesamte Ergebnis

Der Weltcup in Nove Mesto wird am Samstag mit den beiden Verfolgern fortgesetzt. Die Männer beginnen um 13:50 Uhr, die Damen laufen um 15:45 Uhr. chiemgau24.de ist bei beiden Rennen im Liveticker mit dabei.

Biathlon in Nove Mesto: Der Damen-Sprint im Liveticker

Fazit: Die letzten Läuferinnen sind in der Schlussrunde, an der Spitze wird sich nichts mehr ändern. Marte Olsbu Roeisland gewinnt den Sprint der Damen vor ihrer Landsfrau Ingrid Landmark Tandrevold. Anais Chevalier-Bouchet komplettiert das Podium.

Beste Deutsche ist Vanessa Voigt, die knapp vor Denise Herrmann-Wick liegt, dazu hat auch Hanna Kebinger eine gute Ausgangslage für den Verfolger am Samstag.

Rennen: Jetzt kommt Janina Hettich-Walz ins Ziel, sie schafft es als 18. vorerst unter die Top 20.

Rennen: Im Stehendanschlag verfehlt Anna Weidel eine Scheibe und muss einmal in die Strafrunde.

Rennen: Zweites Schießen für Janina Hettich-Walz. Eine Strafrunde hat sie bereits laufen müssen, es kommt keine weitere dazu.

Rennen: Anna Weidel ist das erste Mal am Schießstand, sie trifft alle Scheiben.

Rennen: In der Schlussrunde verließ Lisa Theresa Hauser die Kraft, sie kommt als Siebte hinter Herrmann-Wick ins Ziel.

Rennen: Hanna Kebinger zeigte ein gutes Rennen, sie ist Elfte im Ziel.

Rennen: Erstes Schießen für Janina Hettich-Walz, die einmal in die Strafrunde muss.

Rennen: Jetzt ist auch Anna Weidel gestartet, die letzte deutsche Läuferin für heute.

Rennen: Ändert sich an der Spitze noch etwas? Lisa Theresa Hauser bleibt beide Male ohne Schießfehler, sie geht als Dritte in die Schlussrunde.

Rennen: Die vorletzte Deutsche ist auf der Strecke, Janina Hettich-Walz startet.

Rennen: Hanna Kebinger hat indes schon ihre beiden Schießen hinter sich, insgesamt musste sie eine Strafrunde laufen, aktuell ist sie Siebte.

Rennen: Das wird ganz eng, kommt Dorothea Wierer aufs Podium? Nein, sie kommt als Vierte ins Ziel.

Rennen: Schade, nichts wird es mit einem deutschen Podium. Ingrid Landmark Tandrevold schafft es, die Zeit von Anais Chevalie-Bouchet zu unterbieten, die Norwegerin überquert als Zweite die Ziellinie.

Rennen: Auch Anais Chevalier-Bouchet ist gut dabei, sie kommt als Zweite ins Ziel. Mit einer Strafrunde könnte sie hier aufs Podest laufen.

Rennen: Wer holt sich jetzt den Sieg? Dorothea Wierer hat schon neun Treffer, verballert dann aber den letzten Schuss. Marte Olsbu Roeiseland kommt ins Ziel - und führt! Ist das der Sieg für die Norwegerin?

Rennen: Vanessa Voigt ist neue Spitzenreiterin! Ein ganz starkes Rennen der Thüringerin, die knapp vor Herrmann-Wick ins Ziel kommt.

Rennen: Die Zeit von Herrmann-Wick kann Vittozzi nicht unterbieten, mit eineinhalb Sekunden Rückstand kommt sie ins Ziel.

Rennen: Marte Olsbu Roeiseland trifft alle zehn Scheiben! Sie führt jetzt vor der Schussrunde, gewinnt sie das auch?

Rennen: Herrmann-Wick kommt ins Ziel und führt jetzt erst einmal. Schauen wir mal, was der Rest jetzt noch macht. Hanna Kebinger ist gestartet, Dorothea Wierer bleibt im Liegendschießen fehlerfrei.

Rennen: Zweites Schießen für Vanessa Voigt - jawoll, sie trifft wieder alles! Alle zehn Scheiben getroffen, das ist ein ganz starkes Rennen. Sie geht sogar in Führung vor der Schlussrunde!

Rennen: Wer ist ansonsten gut dabei? Ingrid Landmark Tandrevold schoss im Liegendanschlag einen Fehler, Marte Olsbu Roeiseland ist bislang fehlerfrei und lieht nach 3,4 Kilometern in Führung.

Rennen: Jetzt wird es ganz eng an der Spitze! Lisa Vittozzi muss einmal in die Strafrunde, hier könnte sich in der Schlussrunde das Rennen entscheiden.

Rennen: Und Denise Herrmann-Wick bleibt souverän beim Stehendschießen und damit weiter voll im Rennen. Mit insgesamt nur einem Fehler geht es für sie in die Schlussrunde.

Rennen: Oha, so etwas sieht man selten. Elvira Öberg startet mit zwei Fehlern, dann kommt sogar noch einer dazu. Drei Strafrunden für die Schwedin, die damit schon so gut wie raus ist. Auch ihre Schwester Hanna startet mit einem Fehler und legt dann noch einmal zwei nach! Was ist denn hier los? Jeweils drei Strafrunden für die Öberg-Schwestern.

Rennen: Für die ersten Athletinnen geht es schon aufs zweite Schießen zu, wir schauen auf die Zwischenzeiten bei 4,1 Kilometern. Lisa Vittozzi führt vor Mari Eder, dahinter kommen Herrmann-Wick und Schneider.

Rennen: Für Herrmann-Wick bleibt nach wie vor alles offen, Julia Simon muss jetzt nämlich auch in die Strafrunde.

Rennen: Jawoll, bei Vanessa Voigt fallen alle Scheiben, die Thüringerin trifft alles. Auch Rang zwei verlässt sie den Schießstand.

Rennen: Auch Sophia Schneider muss in die Strafrunde, bei ihr bleibt die letzte Scheibe stehen. Lisa Vittozzi hingegen macht das souverän, trifft alles und geht in Führung.

Rennen: Es wird ernst, Denise Herrmann-Wick ist am Schießstand angekommen. Die erste Scheibe bleibt stehen, danach trifft sie alles. Eine Strafrunde für sie, da ist noch alles drin.

Rennen: Drei Deutsche Läuferinnen sind auf der Strecke, weil jetzt auch Vanessa Voigt startet.

Rennen: Jetzt greift auch Sophia Schneider ins Rennen ein.

Rennen: Die Führende der Sprintwertung ist ebenfalls auf der Loipe, Denise Herrmann-Wick ist gestartet.

Rennen: Auf geht‘s ins Rennen! Mari Eder startet als Erste auf die Strecke.

Vor dem Rennen: Gleich geht es also los. Die Finnin Mari Eder wird eröffnen, dann kommt auch schon Denise Herrmann Wick.

Vor dem Rennen: Wer könnte heute noch um den Sieg mitfahren? Lisa Vittozzi (Startnummer 5) und Julia Simon (10) sind auf jeden Fall Anwärterinnen auf eine Top-Platzierung. Auch die Schwestern Elvira (14) und Hanna (16) Öberg, sowie die Norwegerinnen Marte Olsbu Roeiseland (17) und Ingrid Landmark Tandrevold (20) werden, genau wie Dorothea Wierer (27), vorne mitmischen.

Vor dem Rennen: Von Anfang an haben wir gleich mehrere deutsche Läuferinnen auf der Strecke. Herrmann Wick hat die Startnummer 2, Sophia Schneider die 4. Vanessa Voigt startet mit der 8, Hanna Kebinger mit der 39, Janina Hettich-Walz mit der 70 und Anna Weidel mit der 81.

Vor dem Rennen: Hoffen wir, dass ihr die Startnummer Glück bringt. Nachdem Johannes Thingnes Boe am gestrigen Donnerstag die Startnummer 2 hatte, legte der Norweger einmal mehr eine Machtdemonstration vom Allerfeinsten hin und gewann den Sprint der Herren klar. Auch Herrmann-Wick startet heute mit der 2.

Vor dem Rennen: Die deutsche Top-Läuferin Denise Herrmann-Wick führt die Sprintwertung an und kann mit einem Sieg heute einen großen Schritt in Richtung Weltcupsieg gehen. Nach dem heutigen Wettbewerb steht nur noch ein Sprint an, im Saisonfinale in Oslo. Sieben Punkte beträgt ihr aktueller Vorsprung vor der Schwedin Elvira Öberg.

Vor dem Rennen: Zum ersten Mal greifen die Damen nach der Weltmeisterschaft in Oberhof also wieder ein. 7,5 Kilometer werden gelaufen, zweimal geht es an den Schießstand. Jeder Fehlschuss bedeutet eine Strafrunde über 150 Meter, was in etwa 25 Sekunden Zeitverlust bedeutet.

Vor dem Rennen: Hallo und Herzlich Willkommen zum heutigen Liveticker zum Biathlon. Um 16:10 Uhr geht es hier mit dem Sprint der Damen los.

Biathlon heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Damen-Sprint in Nove Mesto

Nach der erfolgreichen Weltmeisterschaft wollen die deutschen Damen um Denise Herrmann-Wick auch im Weltcup wieder angreifen. Die 34-Jährige, die zuletzt Weltmeisterin im Sprint wurde und auch den Weltcup in dieser Disziplin anführt, geht im tschechischen Nove Mesto als Top-Favoritin ins Rennen.

Biathlon heute im Liveticker: Laufstarke Athletinnen im Vorteil - Herrmann-Wick als Top-Favoritin

Nicht nur Herrmann-Wick konnte mit ihrer Leistung im Sprint in Oberhof zufrieden sein. Bei ihrem WM-Debüt erreichte Sophia Schneider im Sprint einen hervorragenden 7. Platz, Hanna Kebinger schaffte es als 17. ebenfalls unter die Top 20. Zudem treten Janina Hettich-Walz, Vanessa Voigt und Anna Weidel am Freitag für das deutsche Team an.

Vor allem laufstarke Biathletinnen sind im Sprint favorisiert. 7,5 Kilometer werden gelaufen, zweimal geht es an den Schießstand - zuerst liegend, dann stehend. Jeder Fehler bedeutet eine Strafrunde, die 150 Meter lang ist und circa 25 Sekunden Zeit kostet. Die Ergebnisse des Sprints bilden zudem die Grundlage für den Verfolger, der am Samstag ausgetragen wird.

Biathlon im Liveticker: Viele Favoritinnen - wer holt sich den Sieg?

Neben der Weltcup-Führenden im Sprint gibt es zahlreiche weitere Favoritinnen auf einen Triumph in Nove Mesto. Julia Simon (Frankreich) führt den Gesamtweltcup an. Dorothea Wierer (Italien), Elvira Öberg und Anna Magnusson (beide Schweden) konnten allesamt bereits einen Sprint in der laufenden Weltcup-Saison gewinnen. Dazu muss man Hanna Öberg (Schweden), Ingrid Landmark Tandrevold und Marte Olsbu Roeiseland (beide Norwegen) auf der Rechnung haben. Hier geht es zur Startliste

Nach einer nervenaufreibenden WM geht es im Weltcup also genauso spannend weiter. Der Sprint der Damen startet am Freitag um 16:10 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Die Rennen in Nove Mesto sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

