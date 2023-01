Biathlon jetzt im Liveticker: Stromausfall überschattet Boe-Sieg in Ruhpolding

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Johannes Boie gewinnt das chaotische Rennen in Ruhpolding. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wurde am Mittwoch fortgesetzt. In Ruhpolding stand der Einzel der Herren an. Der Strom fiel aus, die Verwirrung war groß, nur Johannes Thingnes Boe blieb ganz cool.

Ruhpolding - Der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding startete am Mittwoch mit dem längsten Rennen, das es im Biathlon-Weltcup gibt. Im Einzel der Herren siegte der Topfavorit, das Sportliche stand aber nicht im Mittelpunkt.

Biathlon heute im Liveticker: Der Zwischenstand im Ziel

1. Johannes Thingnes Boe (Norwegen) 48:48.4 Minuten / 2 Strafminuten 2. Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen) + 9.9 Sekunden / 1 3. Jakov Fak (Slowenien) + 29.3 / 0 6. Benedikt Doll (Deutschland) + 56.3 / 1 13. Roman Rees (Deutschland) + 2:16.2 / 2 23. David Zobel (Deutschland) + 3:23.2 / 2

Rennen: Hier brennt nichts mehr an, Johannes Thingnes Boe wird dieses Rennen gewinnen.

Rennen: Der Strom ist wieder da, auch die Internetverbindung steht wieder. Fraglich ist, wie lange die Verbindungen halten.

Rennen: Benedikt Doll wird wohl bester Deutscher. Kühn hat zwei Fehler geschossen, Rees ebenfalls. Auch Nawrath hat zwei Strafminuten kassiert.

Rennen: So, wir schauen mal kurz auf das sportliche Geschehen. Boe wird hier wohl gewinnen, trotz zweier Strafminuten. Das untermauert die Extraklasse des Norwegers.

Rennen: Das WLAN ist ausgefallen, die Videoleinwände sind schwarz. Im TV-Bereich gibt es Probleme, die ersten TV-Stationen beenden die Übertragung.

Rennen: Es wird Sie nicht überraschen: Wieder ist der Strom weg. Das fünfte Mal inzwischen, dass hier nichts mehr geht.

Rennen: Altmeister Jakov Fak schiebt sich auf den dritten Rang. Der Altmeister hat alle 20 Schuss getroffen.

Rennen: Der Strom ist zurück. Fraglich ist, wie lange er hält. Dieses Szenario hatten wir heute schon mehrfach.

Rennen: Unsere ersten Informationen beziehen sich auf Probleme mit der Trafostation. Die Situation ist aber weiter unklar.

Rennen: Von wegen. Wieder ist der Strom weg. Die Anzeigetafeln sind schwarz, das TV-Bild fällt aus.

Rennen: Der Strom ist wieder stabil. Der Rennablauf war zu keiner Zeit gestört. Es gab aber Totalausfälle in der Übertragung und im Pressebereich.

Rennen: Schauen wir auf die Deutschen. Zobel hat im letzten Schießen zwei Fehler gemacht und fällt klar zurück. Doll ist mit einer Strafminute Fünfter im Ziel.

Rennen: Stabil ist diese Verbindung nicht hier, immer wieder fällt das Internet aus. Es gibt wohl Probleme mit der Trafostation.

Rennen: Der Strom ist zurück, die Daten wieder verfügbar. Verschaffen wir uns einen Überblick. Christiansen und Laegreid haben im vierten Schießen je einen Fehler gemacht und kämpfen jetzt gegen die Zeit von Boe. Der kann hier trotz zweier Strafminuten sogar noch gewinnen.

Rennen: Johannes Thingnes Boe ist im Ziel und führt das Rennen hier an. 47.6 Sekunden liegt er vor Giacomel aus Italien.

Rennen: Der Strom ist wieder da, es gibt aber Probleme mit den technischen Daten. Derzeit werden keine Ergebnisse angezeigt.

Rennen: Christiansen führt weiter nach dem dritten Schießen, Zobel ist Sechster. Der Strom ist noch immer nicht da, es sind absurde Szenen hier in der Chiemgau Arena.

Rennen: Im Pressezentrum geht nichts mehr, der Strom ist weg. Es gibt auch massive Probleme mit der Übertragung.

Rennen: Jetzt wird es chaotisch hier. In der Chiemgau Arena ist der Strom ausgefallen. Das Rennen läuft trotzdem weiter.

Rennen: Boe schießt seine zweite Strafminute. Damit öffnet er die Türe für die Konkurrenz.

Rennen: Doll kommt zum dritten Schießen. Er muss fehlerfrei bleiben, wenn er aufs Podium will. Der erste Schuss geht daneben, er fällt mit der Strafminute auf den sechsten Rang zurück.

Rennen: Rees schießt jetzt den Fehler. Die Strafminute wirft ihn zurück. Laegreid trifft wieder alles, er führt hauchdünn vor Boe.

Rennen: Krcmar trifft zum dritten Mal alles, liegt dennoch 25 Sekunden hinter Boe. Das zeigt, in welch läuferischer Verfassung der Norweger ist.

Rennen: Giacomel macht seinen ersten Fehler, kassiert die Strafminute und liegt prompt 55 Sekunden hinter Boe.

Rennen: Boe räumt in seiner dritten Serie alles ab. Diese eine Strafminute kann er auf 20 Kilometern wieder rauslaufen und bleibt voll dabei in diesem Rennen.

Rennen: Kann Zobel nachziehen? Wahnsinn, auch er trifft hier wieder alles. Die Deutschen haben mächtig Zielwasser getrunken hier.

Rennen: Doll ist beim zweiten Schießen. Er trifft schon wieder alles und das im Stehendschießen. Doll ist voll dabei und bleibt auf Podestkurs.

Rennen: Laegreid trifft auch beim zweiten Schießen alles, ist aber nur knapp hinter Giacomel zurück auf der Strecke.

Rennen: Roman Rees ist beim ersten Schießen. Der Schwarzwälder haut alle Scheiben weg und schiebt sich in die Spitzengruppe. Die Deutschen bleiben weiter ohne Fehler bisher.

Rennen: Auch der Tscheche Michal Krcmar räumt seine zweite Serie ab und ist Zweiter hinter Giacomel. Boe ist trotz seiner Strafminute noch gut dabei.

Rennen: Giacomel hält seine gute Ausgangslage, er trifft auch beim zweiten Schießen. Der Italiener bleibt auf Podestkurs.

Rennen: Johannes Thingnes Boe trifft beim zweiten Schießen alles. Nach der Strafminute im Liegendschießen ist er jetzt also wieder auf Kurs.

Rennen: Zobel kommt kurz nach Doll an den Schießstand. Auch er haut alle Scheiben weg, der Start für die deutschen Herren ist durchaus gelungen.

Rennen: Doll ist beim ersten Schießen. Die 10.000 Fans in der Chiemgau Arena rasten aus, Doll bleibt ohne Fehler. Damit ist er zunächst Vierter.

Rennen: Gleich kommen dann Doll und Zobel erstmals an den Schießstand.

Rennen: Sturla Holm Laegreid geht fehlerfrei an die Spitze. Der Norweger zählt hier zu den absoluten Favoriten.

Rennen: Tomasso Giacomel aus Italien geht fehlerfrei an die Spitze. Der junge Italiener ist derzeit in sehr guter Verfassung.

Rennen: Hartweg ist am Schießstand, der Schweizer schießt eine Strafminute. Jetzt kommt Boe. Der Norweger leistet sich auch einen Fehler, das bringt schon jetzt Spannung in dieses Rennen.

Rennen: Boe setzt auf der Strecke die erste Bestzeit. Durch die Strafminuten am Schießstand ist die Leistung auf der Strecke heute aber nur von sekundärer Bedeutung.

Rennen: Fünf Runden à vier Kilometer werden gelaufen. Viermal wird geschossen. Im Einzel wird abwechselnd liegend und stehend geschossen.

Rennen: Hartweg ist gestartet, in wenigen Augenblicken folgt dann Johannes Thingnes Boe.

Rennen: Gleich geht es los, der Schweizer Niklas Hartweg eröffnet das Rennen.

Vor dem Rennen: Von Beginn an wird es hier richtig zur Sache gehen. Johannes Thingnes Boe hat die Startnummer 3. Obwohl Einzel nicht seine Spezialdisziplin ist, ist der Norweger einer der Topfavoriten heute.

Vor dem Rennen: Konzentrieren wir uns auf das sportliche Geschehen und blicken auf die Startliste. Sechs DSV-Herren sind dabei. Benedikt Doll hat die Startnummer 17, David Zobel die 19, Roman Rees die 31, Justus Strelow die 57, Johannes Kühn die 77 und Philipp Nawrath die 93.

Vor dem Rennen: Mit großer Mühe haben die Veranstalter die Loipe präpariert, der Weltcup kann steigen. Obwohl es rund um die Strecke wenig nach Winter aussieht.

Vor dem Rennen: 20 Kilometer werden jeweils gelaufen, viermal geht es an den Schießstand. Dort hat jeder Fehler eine Strafrunde zur Folge.

Vor dem Rennen: Wir melden uns aus der Chiemgau Arena in Ruhpolding, wo der Biathlon-Weltcup heute mit dem Einzel der Herren eröffnet wird.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Biathlon heute in Ruhpolding.

Biathlon heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Rennen

Dann heißt es für die sechs deutschen Starter und die internationale Konkurrenz, möglichst solide zu schießen. Im Einzel liegt der Fokus klar auf dem Schießstand. Jeder Fehler hat eine Strafminute zur Konsequenz. Zu viele Fehler können auch auf der Strecke nicht mehr kompensiert werden.

Biathlon heute im Liveticker: Zobel muss sich nachhaltig empfehlen

Der erste Einzel der Biathlon-Saison 2022/23 begann aus deutscher Sicht mit einem Paukenschlag. David Zobel lief in Kontiolahti aufs Podest, seitdem zeigt die Formkurve des Oberbayern aber klar nach unten. Im Verfolger und der Mixed-Staffel von Pokljuka kam er nicht zum Einsatz.

In Ruhpolding muss sich Zobel wieder empfehlen, wenn er bei der Biathlon-WM im Februar in Oberhof zum Einsatz kommen will. Dort hat die deutsche Mannschaft nur vier Startplätze.

Biathlon heute im Liveticker: Drei DSV-Starter mit guten Podestchancen

In Ruhpolding gehen sechs DSV-Starter in den Einzel. Neben Zobel sind Benedikt Doll, Justus Strelow, Johannes Kühn, Philipp Nawrath und Roman Rees dabei. Zobel, Rees und Strelow sind die besten Schützen bei den deutschen Herren und haben gute Chancen auf eine Top-Platzierung im zweiten Einzel der Saison.

Der Überflieger der Saison, Johannes Thingnes Boe, war beim ersten Einzel nicht auf dem Podium. Das hat großen Seltenheitswert in diesem Weltcupwinter. Die Favoritenrolle hat er gemeinsam mit seinem Landsmann Sturla Holm Laegreid dennoch inne. Nicht selten gibt es im Einzel aber große Überraschungen. Hier geht es zur Startliste

Um 14:10 Uhr geht der erste Athlet ins Rennen, im 30-Sekunden-Takt wird dann gestartet. chiemgau24.de ist vor Ort und berichtet im Liveticker.

Die Rennen in Ruhpolding sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

