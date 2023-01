Biathlon: Starkes Rennen von Voigt - Französin holt sich den Sieg

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Teilen

Biathlon: Vanessa Voigt erzielte im Massenstart der Damen ein gutes Ergebnis. © Sven Hoppe/dpa

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wurde am Sonntag fortgesetzt. In Ruhpolding standen zwei Massenstarts auf dem Programm. Die Ergebnisse der deutschen Läufer waren durchwachsen - mit einer Ausnahme

Ruhpolding - Zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Ruhpolding standen zwei spektakuläre Rennen auf dem Programm. Den Massenstart der Herren gewann Johannes Thingnes Boe, bei den Damen triumphierte Julia Simon.

Im letzten Rennen des Biathlon-Weltcups in Ruhpolding hat Vanessa Voigt das Podium nur knapp verpasst. Die Thüringerin lief im Massenstart der Damen auf den fünften Rang. Eine Strafrunde im letzten Schießen brachte sie um einen Platz auf dem Treppchen.

Biathlon: Simon macht einen Schritt Richtung Gesamtsieg

Den Sieg im Rennen über 12,5 Kilometer sicherte sich vor 19.000 Zuschauern in der Chiemgau Arena die Französin Julia Simon, die damit ihre Führung im Gesamtweltcup ausbaute. Zweite wurde die Italienerin Lisa Vittozzi vor Simons Landsfrau Anais Chevalier Bouchet.

Sophia Schneider leistete sich zu viele Fehler am Schießstand und war mit acht Strafrunden chancenlos.

Biathlon: Herrmann-Wick und zwei weitere Favoritinnen sagten ab

Vor dem Rennen gab es zahlreiche Absagen. Denise Herrmann-Wick und Anna Weidel aus Deutschland mussten aus gesundheitlichen Gründen passen. Auch die Mitfavoritinnen Marte Olsbu Roeiseland und Elvira Öberg waren angeschlagen und verzichteten.

Biathlon im Liveticker: Der Endstand im Ziel

1. Julia Simon (Frankreich) 32:52,0 Minuten / 3 Strafrunden 2. Lisa Vittozzi (Italien) +2,6 / 1 3. Anais Chevalier-Bouchet (Frankreich) +6,7 / 1 5. Vanessa Voigt (Deutschland) +41,5 / 2 30. Sophia Schneider (Deutschland) +4:03,3 / 8

Das gesamte Ergebnis

Der Weltcup in Ruhpolding ist damit beendet. Ab Donnerstag steht der letzte Weltcup vor der WM an, dann wird in Antholz gelaufen. chiemgau24.de ist im Liveticker dabei.

Mehr zum Thema Biathlon: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup in Antholz

Biathlon: Boe ist der König von Ruhpolding

Die deutschen Herren haben zum Abschluss des Biathlon-Heimweltcups in Ruhpolding im Massenstart die Podestplätze klar verfehlt. Bester der am Schießstand zu oft schwächelnden Deutschen über die 15 Kilometer war Justus Strelow auf Rang acht. Der 26-Jährige musste am Sonntag einmal in die Strafrunde und hatte 1:00,1 Minuten Rückstand auf die Spitze.

Einmal mehr dominierten die Norweger das Geschehen: Der Weltcup-Gesamtführende Johannes Thingnes Bö sicherte sich vor 19 000 Zuschauern in der Chiemgau Arena trotz drei Fehlern seinen bereits neunten Saisonerfolg.

Biathlon: Doll patzt am Schießstand

Er verwies seine Teamkollegen Vjetle Sjastad Christiansen (2/+ 19,3 Sekunden) und Sturla Holm Laegreid (2/+ 35,3) auf die Plätze zwei und drei. Vierter wurde Bös älterer Bruder Tarjei. Johannes Thingnes Bö hatte bereits das Einzelrennen gewonnen, zudem setzten sich die Skandinavier in der Staffel vor Deutschland durch.

Benedikt Doll musste sich nach fünf Fehlern mit Rang 15 zufriedengeben. «Die Ski waren überragend heute. Schade, wenn man es nicht nutzen kann. Fünf Fehler sind einfach zu viel, es hat ein bisschen die Leichtigkeit gefehlt», sagte der enttäuschte Doll, der die zweitbeste Laufzeit hinter Sieger Bö hatte. Roman Rees (3) wurde 22., David Zobel (3) 24., Johannes Kühn (6) kam als 27. der 30 Starter ins Ziel.

Biathlon im Liveticker: Der Endstand im Ziel

1. Johannes Thingnes Boe (Norwegen) 36:12,0 Minuten / 3 Strafrunden 2. Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen) +19,3 / 2 3. Sturla Holm Lagreid (Norwegen) +35,3 / 2 8. Justus Strelow (Deutschland) +1;00,1 / 1 15. Benedikt Doll (Deutschland) +1:31,0 / 5 22. Roman Rees (Deutschland) +2:18,6 / 3 24. David Zobel (Deutschland) +2:26,7 / 3 27. Johannes Kühn (Deutschland) +2:49,0 / 6

Das gesamte Ergebnis

Biathlon: Der Massenstart der Damen im Liveticker

Fazit nach dem Rennen: Bis zur Zielgerade war es spannend, am Ende holte sich aber Julia Simon den Sieg im Massenstart vor Lisa Vittozzi. Anais Chevalier-Bouchet lief als Dritte ebenfalls aufs Podium. Vanessa Voigt zeigt ein starkes Rennen und wurde Fünfte. Für Sophia Schneider lief es vor allem am Schießstand nicht, insgesamt musste sie acht Strafrunden laufen und wurde 30.

Rennen: Julia Simon gewinnt! Die Französin hängt Lisa Vittozzi auf der Zielgeraden ab und fährt als Erste über die Ziellinie.

Rennen: Chevalier-Bouchet muss abreißen lassen, es ist jetzt ein Zweikampf um den Sieg zwischen Vittozzi und Simon.

Rennen: Auch im letzten Schießen lässt Sophia Schneider zwei Scheiben stehen, damit stehen bei ihr insgesamt acht Strafrunden auf der Anzeige.

Rennen: An der Spitze ist es spannend in der letzten Runde. Vittozzi, Simon und Chevalier-Bouchet sind nur eineinhalb Sekunden auseinander.

Rennen: Die Läuferin sind das letzte Mal am Schießstand angekommen. Julia Simon schießt schnell, aber auch einen Fehler. Lisa Vittozzi nutzt das aus und trifft alle Scheiben! Vanessa Voigt muss einmal in die Strafrunde, Chevalier-Bouchet bleibt fehlerfrei. Mit dem Podium wird das wohl nichts für Voigt.

Rennen: Vanessa Voigt und Anais Chevalier-Bouchet laufen gemeinsam und bleiben an den beiden Führenden dran. Das letzte Schießen könnte schon für eine Vorentscheidung sorgen.

Rennen: Sophia Schneider schoss noch einmal zwei Fehler und ist 29. Sechs Strafrunden musste sie bisher laufen.

Rennen: Das dritte Schießen steht an. Simon und Vittozzi müssen jeweils einmal in die Strafrunde. Voigt trifft alle Scheiben und geht als Vierte in die nächste Runde!

Rennen: Simon und Vittozzi ziehen davon, haben schon 27 Sekunden Vorsprung vor der Dritten Linn Persson. Direkt dahinter lautert Vanessa Voigt.

Rennen: Vanessa Voigt verliert auf der Strecke etwas, sie ist jetzt schon 25 Sekunden hinter der Führenden. Bei Julia Simon läuft es hingegen, sie zieht an Vittozzi vorbei.

Rennen: Lisa Vittozzi kommt als Führende an den Schießstand, Vanessa Voigt ist Achte. Vittozzi bleibt als Einzige der Spitzengruppe fehlerfrei, dahinter profitiert Julia Simon von den Fehlern der anderen. Voigt trifft ebenfalls alle Scheiben und holt wieder auf! Hauser ebenfalls fehlerfrei, damit ist sie Dritte. Sophia Schneider muss zweimal in die Strafrunde, das ist ärgerlich.

Rennen: Das ist bitter. Lisa Theresa Hauser stürzt und dann bricht sogar ihr Stock. Jetzt muss sie erst einmal mit einem Stock weiter fahren, bis sie einen neuen bekommt.

Rennen: Es geht das erste Mal an den Schießstand. Julia Simon muss einmal in die Strafrunde, auch Vanessa Voigt schießt einen Fehler. Sophia Schneider lässt zwei Scheiben stehen, Lisa Vittozzi verlässt den Schießstand als Führende.

Rennen: Die erste Zwischenzeit ist passiert, Julia Simon führt vor Dorothea Wierer und Marketa Davidova. Vanessa Voigt als beste Deutsche ist Siebte.

Rennen: Und es geht los, der Massenstart der Damen hat begonnen.

Vor dem Rennen: Vanessa Voigt hatte einige Probleme beim Anschießen, anscheinend ist etwas mit ihrem Gewehr. Hoffen wir, dass das bis zum Rennstart behoben werden kann.

Vor dem Rennen: Das Wetter ist jetzt schlechter geworden und es regnet leicht in Ruhpolding.

Vor dem Rennen: Knapp 15 Minuten noch, dann beginnt der Massenstart der Damen. Das deutsche Team muss dabei kurzfristig zwei Ausfälle verkraften: Denise Herrmann-Wick und Anna Weidel sind beide gesundheitlich angeschlagen und wollen hinsichtlich der WM-Vorbereitung kein Risiko eingehen.

Vor dem Rennen: Um 14:45 Uhr geht es hier mit dem Massenstart der Damen weiter.

Fazit nach dem Rennen: Die norwegischen Biathleten beweisen einmal mehr ihre Vorherrschaft und holen sich einen Vierfachsieg im Massenstart. Johannes Thingnes Boe schoss zwar drei Fehler, gewann aber trotzdem klar vor Vetle Sjaastad Christiansen. Sturla Holm Lagreid überholte im Schlusssprint noch Tarjei Boe und lief aufs Podium.

Für die deutschen Läufer lief das Rennen nicht zufriedenstellend. Justus Strelow wurde bester Deutscher, die anderen vier Athleten schafften es nicht unter die Top 15. Läuferisch lief es zwar vor allem bei Benedikt Doll, doch der Schießstand wurde dem DSV-Team zum Verhängnis.

Rennen: Justus Strelow kommt als Achter ins Ziel und ist damit bester Deutscher. Benedikt Doll ist 15., Roman Rees (22.) David Zobel (24.) und Johannes Kühn (27.) schafften es nicht unter die Top 20.

Rennen: Johannes Thingnes Boe gewinnt! Trotz drei Strafrunden kommt er mit einem Vorsprung von knapp 20 Sekunden ins Ziel. Vetle Sjaastad Christiansen wird Zweiter und Sturla Holm Lagreid als Dritter komplettiert das rein norwegische Podium.

Rennen: Und jetzt geht er vorbei! Johannes Thingnes Boe setzt sich an die Spitze und reißt sofort eine Lücke. Christiansen geht da gar nicht richtig mit und lässt ihn ziehen. Boe gewinnt den Massenstart.

Rennen: Es wird ernst, Boe hat Christiansen eingeholt. Wann setzt der Weltcupführende zum Überholen an? Es wird spannend bis zur Ziellinie werden.

Rennen: Strelow bleibt fehlerfrei, Doll muss zwei Strafrunden laufen. Auch Zobel schießt zwei Fehler, Rees trifft alle fünf Scheiben. Johannes Kühn muss einmal in die Runde.

Rennen: Es geht zum letzten Mal an den Schießstand. Und J.T. Boe muss wieder in die Strafrunde, das könnte noch einmal spannend werden. Vetle Sjaastad Christiansen trifft alle Scheiben und geht in Führung. Sechs Sekunden trennen die beiden Norweger.

Rennen: J.T. Boe hat sich schon wieder an die Spitze gesetzt, Christiansen kann aber weiter mithalten. Tarjei Boe und Sebastian Samuelsson sind ebenfalls noch dran. Für die deutschen Herren wird es nichts werden mit einem Podestplatz.

Rennen: Läuferisch passt es bei Benedikt Doll, er lief die schnellste dritte Runde.

Rennen: Die deutschen Läufer können nicht wirklich aufholen. Strelow schießt seinen ersten Fehler und auch Zobel lässt eine Scheibe stehen. Doll geht schon wieder in die Strafrunde, Rees bleibt erneut fehlerfrei. Kühn schießt drei Fehler.

Rennen: Das dritte Schießen steht an. J.T. Boe schießt wahnsinnig schnell, muss aber auch einmal in die Strafrunde. Fabien Claude schießt zwei Fehler, Christiansen einen. Davon profitiert Tarjei Boe, der als Führender vom Schießstand geht.

Rennen: Die Spitzengruppe setzt sich ein wenig ab. Christiansen, Claude und Boe führen, Lagreid auf Platz vier hat schon 15 Sekunden Rückstand.

Rennen: Wie performen die Deutschen im zweiten Schießen? Kühn schießt zwei Fehler, Doll muss einmal in die Strafrunde. Strelow und Zobel bleiben fehlerfrei und sind vorne mit dabei, auch Rees trifft diesmal alle Scheiben.

Rennen: Es geht an den Schießstand und J.T. Boe ist tatsächlich wieder in Führung. Jetzt trifft er alle Scheiben und kann sich schon wieder absetzen. Christiansen und Claude ziehen allerdings mit, bleiben ebenfalls fehlerfrei.

Rennen: Christiansen und J.T. Boe haben auf der Strecke schon wieder Zeit gut gemacht und sind vorne dran. Boe ist Vierter, Christiansen Fünfter. Wahnsinn, was die beiden läuferisch hier zeigen.

Rennen: Schauen wir auf die Deutschen. Kühn, Zobel und Strelow treffen alle fünf Scheiben, Doll muss einmal in die Strafrunde. Roman Rees verpatze sein erstes Liegendschießen komplett und muss drei Strafrunden laufen.

Rennen: Es wird laut in der Chiemgau Arena, die Athleten kommen zum Schießstand. Boe und Christiansen müssen in die Strafrunde, Fillon Maillet und Claude bleiben fehlerfrei und setzen sich an die Spitze.

Rennen: Boe will hier allerdings gleich von Anfang an seiner Favoritenrolle gerecht werden. Der Träger des gelben Trikots zieht an und ist schon sieben Sekunden vor Platz drei, einzig Christiansen kann bislang noch mithalten.

Rennen: Die Läufer passieren die erste Zwischenzeit bei knapp 2 Kilometern. Johannes Thingnes Boe führt vor Christiansen und Lagreid, Benedikt Doll ist Neunter. Natürlich hat das noch nicht viel auszusagen, das Feld wird sich beim Schießen etwas mehr verteilen.

Rennen: Los geht‘s! Der Massenstart der Männer hat begonnen.

Vor dem Rennen: Schauen wir noch kurz auf die Bedingungen. Die Außentemperatur in Ruhpolding beträgt 7 Grad Celsius, bisher ist noch kein Regen in Sicht. Der könnte im Laufe des Nachmittags aber durchaus noch kommen.

Vor dem Rennen: Top-Favorit auf den Sieg ist heute wieder Johannes Thingnes Boe, aber auch seine Landsmänner Vetle Sjaastad Christiansen und Sturla Holm Lagreid werden ganz vorne mitfahren wollen. Aus deutscher Sicht liegen die Hoffnungen bei Benedikt Doll, der zurzeit in Top-Form ist und hier ein Podest schaffen könnte.

Vor dem Rennen: Fünf deutsche Herren sehen wir heute am Start. Benedikt Doll, Roman Rees, David Zobel, Justus Strelow und Johannes Kühn haben die Qualifikation geschafft.

Vor dem Rennen: Zunächst beginnen heute um 12:30 Uhr allerdings erstmal die Herren. Hier haben es die Teilnehmer allesamt auf Johannes Thingnes Boe abgesehen. Der Norweger entschied den Einzel am Mittwoch für sich und führte auch die Staffel am Freitag zum Sieg.

Vor dem Rennen: Anna Weidel ist nach ihrem Infekt in der vergangenen Woche und nach den beiden harten Rennen in dieser Woche noch nicht uneingeschränkt belastbar. Auch hier soll kein zusätzliches Risiko in Bezug auf die WM-Vorbereitung eingegangen werden.

Vor dem Rennen: Herrmann fühlt sich nach den intensiven Belastungen der vergangenen Tage nicht zu 100 Prozent fit. Mit Blick auf die Heim-Weltmeisterschaft in Oberhof soll nach Rücksprache mit Trainern und Teamarzt kein Risiko durch eine weitere Wettkampfbelastung eingegangen werden.

Vor dem Rennen: Aus dem deutschen Team gibt es schlechte Nachrichten. Denise Herrmann-Wick und Anna Weidel können nachher nicht starten.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Biathlon heute in Ruhpolding.

Biathlon heute im Liveticker: Der Vorbericht zu den Rennen

Im Biathlon-Weltcup sind beim Massenstart die Top 25 des Gesamtweltcups und die fünf besten Athleten des laufenden Weltcups qualifiziert. Am Sonntag gehen insgesamt 60 Athleten an den Start, darunter sind neun deutsche Starter.

Biathlon heute im Liveticker: Fünf deutsche Herren mit dabei

Bei den Herren haben fünf DSV-Biathleten die Qualifikation für den Massenstart geschafft. Benedikt Doll, Roman Rees, David Zobel, Justus Strelow und Johannes Kühn sind Teil des Starterfeldes, das aus 30 Athleten besteht.

Alle Teilnehmer gehen gleichzeitig an den Start. 15 Kilometer werden gelaufen, viermal geht es an den Schießstand. Massenstarts sind in der Regel dynamische Rennen, die bis zum letzten Schießen große Spannung versprechen.

Biathlon heute im Liveticker: Boe als Topfavorit, vier DSV-Damen dabei

Topfavorit ist Johannes Thingnes Boe, der den Einzel am Mittwoch gewann und die norwegische Staffel am Freitag zum Sieg führte. Aber auch Doll und Rees sind in guter Form, an einem guten Tag ist das Podest möglich. Hier geht es zur Startliste

Auch bei den Damen gehen 30 Athletinnen an den Start. Aus deutscher Sicht haben Denise Herrmann-Wick, Vanessa Voigt, Anna Weidel und Sophia Schneider die Qualifikation geschafft. Für Janina Hettich-Walz und Juliane Frühwirt hat es nicht gereicht.

Favoritinnen auf den Sieg im Rennen über 12,5 Kilometer bei vier Schießeinlagen gibt es zahlreiche. Julia Simon aus Frankreich trägt das Gelbe Trikot und ist in bestechender Form. Marte Olsbu Roeiseland tastet sich immer näher ran an die Weltspitze, auch ihre Landsfrau Ingrid Landmark Tandrevold muss man auf dem Zettel haben. Hier geht es zur Startliste

Lisa Vittozzi siegte im Einzel, auch ihre Teamkollegin Dorothea Wierer ist eine Massenstart-Spezialistin. Die Schwedinnen Hanna und Elvira Öberg gehören ebenfalls zum Favoritenkreis. Um 12:30 Uhr starten die Herren, um 14:45 Uhr die Damen. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon dabei.

Mehr zum Thema Biathlon live im TV, Ticker und Stream: So sehen Sie den Weltcup in Ruhpolding

Die Rennen in Ruhpolding sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

truf