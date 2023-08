Biathlon Sommer-WM: Deutsches Team steht - Viel Talent und große Chancen

Von: Tobias Ruf

Biathlon Sommer-WM 2023: Marion Wiesensarter (links) führt das Aufgebot der deutschen Damen an, Lucas Fratzscher das der Herren. © Ruf/chiemgau24.de

Die deutsche Mannschaft tritt bei der Biathlon Sommer-WM 2023 mit einer B-Mannschaft an. Dennoch darf sich der DSV Hoffnungen auf gute Resultate machen.

Brezno-Osrblie - Der Deutsche Skiverband (DSV) schickt insgesamt neun Athleten zur Biathlon Sommer-WM 2023 in Brezno-Osrblie. Die großen Namen fehlen, die zweite Reihe soll es richten. Und bringt großes Potenzial mit.

Bei den Damen sind Mareike Braun (23, DAV Ulm), Lisa-Maria Spark (23, SC Traunstein e.V.), Marion Wiesensarter (28, SV Oberteisendorf e.V.) und Stefanie Scherer (27, SC Wall) nominiert. Mit Braun und Spark sind zwei vielversprechende Athletinnen dabei, die in den kommenden Jahren in den Weltcup aufrücken könnten. Scherer und Wiesensarter haben bereits Erfahrungen auf höchster Ebene gesammelt und können sich in der Slowakei für höhere Aufgaben empfehlen.

Biathlon: Viel Talent bei den Herren, Fratzscher als Medaillenhoffnung

Bei den Herren starten Lucas Fratzscher (29, WSV Oberhof), Dominic Schmuck (27, SC Schleching), Hans Köllner (21, WSV Clausthal-Zellerfeld), Benjamin Menz (21, SV Motor Tambach-Dietharz) und Fabian Kaskel (19, SC Todtnau 1891 e.V.).

Köllner und Menz erzielten im Juniorenbereich bereits gute Ergebnisse und gelten als Hoffnungen für die Zukunft. Kaskel, der jüngste deutsche Starter, war bei der vergangenen Biathlon Sommer-WM in Ruhpolding stärkster DSV-Nachwuchsathlet und kann in Brezno-Osrblie weiter Erfahrung sammeln.

Größter Anwärter auf eine deutsche Medaille ist Fratzscher, der jüngst beim Blinkfestival in Norwegen aufs Podium lief und seit Jahren im zweitklassigen IBU-Cup zur Elite gehört.

Die Biathlon Sommer-WM 2023 wird zwischen dem 24. und 27. August ausgetragen. Ausrichter ist Brezno-Osrblie. In der Slowakei geht es in zwölf Wettbewerben um Medaillen.

Mit den Super Sprints bei den Junioren beginnen am 24. August die Wettbewerbe bei der Biathlon Sommer-WM 2023. Der Gala-Massenstart der Damen am 27. August bildet den Abschluss des Highlights im Sommer-Biathlon.

Mehr zum Thema Sommer-Biathlon 2023: Die wichtigsten Termine im Überblick

Biathlon Sommer-WM 2023: Die Rennen im Livestream

Im deutschen Fernsehen gibt es keine Übertragung der Biathlon Sommer-WM 2023. Der Weltverband IBU stellt für die Rennen der Aktiven kostenlose Livestreams zur Verfügung. Hier geht es zur Seite der IBU

Quelle: chiemgau24.de

truf