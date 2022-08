Biathlon-WM: DSV-Athleten verpassen Medaille knapp, Schweden und Italien jubeln

Sprint der Damen und Herren

+ © chiemgau24.de Denise Herrmann überquert die Ziellinie in der regnerischen Chiemgau Arena. © chiemgau24.de

Am dritten Wettkampftag der Biathlon-Sommer-WM 2022 in Ruhpolding wurde der Sprint der Damen und Herren ausgetragen. Top-Favorit Sebastian Samuelsson holte sich den WM-Titel bei den Herren, Lisa Vittozzi siegte bei den Damen. Die DSV-Athleten verpassten das Podium knapp.

Ruhpolding - Am dritten Tag der Biathlon-Sommer-WM 2022 in Ruhpolding sind die deutschen Athleten bei den Damen und Herren ohne Medaille geblieben. Denise Herrmann, Lucas Fratzscher und Johannes Kühn liefen knapp am Podium vorbei, zwei Mitfavoriten holten den Titel.

Lisa Vittozzi aus Italien ist Weltmeisterin im Sprint. Bei der Biathlon-Sommer-WM 2022 in Ruhpolding setzte sich die Italienerin nach einer fulminanten Schlussrunde durch und siegte vor Marketa Davidova aus Tschechien und Lena Häcki-Groß aus der Schweiz.

Biathlon-Sommer-WM 2022: Vittozzi dreht auf den letzten Kilometern auf

Vittozzi leistete sich einen Fehler, kompensierte diesen aber auf der Schlussrunde und kam 2,4 Sekunden vor der fehlerfreien Davidova ins Ziel.

Die deutschen Damen blieben auch im zweiten Wettbewerb bei der Biathlon-Sommer-WM ohne Medaille. Denise Herrmann war als Sechste beste DSV-Athletin. Herrmann musste zwei Strafrunden laufen und brachte sich so um die Medaillenchance. 39,9 Sekunden hinter Vittozzi kam die Olympiasiegerin ins Ziel.

Biathlon-Sommer-WM 2022: Denise Herrmann gibt sich kämpferisch

„Das Rennen war ganz ok, aber natürlich will ich vor heimischer Kulisse mehr. Wir werden das Rennen analysieren und morgen wieder angreifen“, sagte Herrmann im Ziel.

Zweitbeste DSV-Athletin wurde die fehlerfreie Juliane Frühwirt als Neunte. Sie kam direkt vor Vanessa Voigt (+52,7) ins Ziel, die ebenfalls ohne Fehlschuss blieb. Anna Weidel (12.), Franziska Hildebrand (27.) und Janina-Hettich-Walz (31.) rundeten das deutsche Ergebnis ab. Das komplette Ergebnis

Biathlon-Sommer-WM 2022: Schweden feiert Doppelsieg, Fratzscher und Kühn mit einem Fehler zu viel

Sebastian Samuelsson ist seiner Favoritenrolle im Sprint der Herren gerecht geworden. Der Schwede setzte sich am Samstag über 7,5 Kilometern bei zwei Schießeinheiten mit 8,3 Sekunden vor seinem Landsmann Pepe Femling durch und holte sich seine zweite Medaille bei der WM im Chiemgau. Dritter wurde überraschend der Schweizer Niklas Hartweg (+27.2 Sekunden).

Alle Medaillengewinner leisteten sich je eine Strafrunde über 75 Meter. Lucas Fratzscher und Johannes Kühn brachten sich mit je zwei Schießfehlern um die realistische Medaillenchance.

Fratzscher (+30.4) wurde starker Fünfter, Kühn (+32.5) landete direkt hinter seinem Landsmann. Justus Strelow kam mit zwei Schießfehlern auf den neunten Rang, David Zobel, der ebenfalls zwei Scheiben stehen ließ, wurde 13. Roman Rees (18.) und Philipp Nawrath (30.) komplettierten das deutsche Ergebnis. Hier geht es zum Endergebnis

Am Sonntag steht der letzte Wettkampftag der Sommer-Biathlon-WM an. Die Junioren laufen in der Verfolgung, die Damen und Herren im Massenstart.

Quelle: chiemgau24.de

truf aus Ruhpolding