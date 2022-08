Sommer-Biathlon: Alle Infos zur WM in Ruhpolding

Zeitplan, Rahmenprogramm, Tickets

Spannende Wettbewerbe und volle Tribünen werden bei der Biathlon-Sommer-WM 22 erwartet.

Die Biathlon-Sommer-WM 2022 findet in Ruhpolding statt. In der Chiemgau Arena werden vom 24. bis 28. August die Titelkämpfe ausgetragen. Hier gibt es alle Informationen zur Biathlon-Sommer-WM 2022.

Ruhpolding - Die Biathlon-Sommer-WM 2022 lockt zahlreiche Top-Athleten in die Chiemgau Arena in Ruhpolding. Wer geht an den Start? Welche Events werden ausgetragen? Was bietet das Rahmenprogramm? Hier gibt es alle Informationen zur Biathlon-Sommer-WM 2022.

Biathlon-Sommer-WM 2022: Der Zeitplan

Vom 24. bis 28. August 2022 finden die Titelkämpfe in der Chiemgau Arena statt. Neben den Damen und Herren nehmen auch Juniorinnen und Junioren an der Sommer-WM im Biathlon teil.

Mit den offiziellen Trainings am 24. August beginnt die Biathlon-WM 2022 in Ruhpolding. Ab dem 25. August werden dann die ersten Medaillen vergeben. Am 28. August enden die Titelkämpfe mit der Verfolgung der Juniorinnen.

Biathlon-Sommer-WM 2022: Die Teilnehmer

Bislang haben 28 Nationen für die Biathlon-Sommer-WM 2022 gemeldet. Ca. 400 Athleten werden in der Chiemgau Arena am Start sein. Aus internationaler Sicht sind Top-Stars wie Dorothea Wierer aus Italien, Lisa Theresa Hauser aus Österreich und die Schweden Elvira Öberg und Sebastian Samuelsson dabei.

Die deutsche Mannschaft geht mit insgesamt 32 Athleten an den Start. Bis auf die in der Vorbereitung leicht angeschlagene Franziska Preuß sind die besten deutschen Biathleten dabei.

Biathlon-Sommer-WM 2022: Die Disziplinen

Die Biathlon-Szene tritt in den Disziplinen Super-Sprint, Sprint, Verfolgung (Junioren) und Massenstart (Profis) an. Insgesamt werden zwölf WM-Titel vergeben.

Biathlon-Sommer-WM 2022: Das Rahmenprogramm

Die Siegerehrungen finden täglich in der Chiemgau Arena in Ruhpolding statt. Zudem dürfen sich die Fans auf ein buntes Rahmenprogramm freuen. Zum Auftakt der Sommer Biathlon WM findet ein „Tag der offenen Tür“ in der Chiemgau Arena statt.

Passend zu den Titelkämpfen der Junioren, die am 25. August bei freiem Eintritt verfolgt werden können, gibt es viele Mitmachaktionen für die ganze Familie. Neben Bogenschießen und Laserbiathlon zeigen die Nachwuchs-Sportler des SC Ruhpolding auf der Schanze und der Rollerbahn ihr Können.

An allen Wettkampftagen gibt es ein Bühnen- und Unterhaltungs-Programm auf dem gesamten Arena-Gelände sowie abwechslungsreiche gastronomische Angebote mit attraktiven Ruhe- und Verweilzonen. Hier gibt es alle Informationen seitens des Veranstalters

Biathlon-Sommer-WM 2022: Tickets

Für die Biathlon-Sommer-WM 2022 gibt es verschiedene Tickets in unterschiedlichen Kategorien. Es kann eine Generalkarte für alle Wettkampftage erworben werden, aber auch Tagestickets können die Fans kaufen. Zum Familientag am Donnerstag ist der Eintritt frei.

Hier geht es zum Ticketshop und den Preisen

