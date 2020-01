Biathlon in Ruhpolding: Voller Fokus auf Herrmann und Preuß

Biathlon in Ruhpolding: Denise Herrmann lebt und trainiert in Ruhpolding und blickt mit Vorfreude auf den Weltcup in der Chiemgau-Arena.

Der Weltcup im Biathlon in Ruhpolding beginnt mit dem Sprint der Damen. Dabei hat Deutschland zwei Athletinnen am Start, die im Fokus stehen.

Ruhpolding - Weiter geht es mit dem Weltcup im Biathlon. In Ruhpolding stehen die nächsten Wettbewerbe auf dem Programm. Den Anfang macht der Sprint der Damen am Mittwoch um 14:30 Uhr, chiemgau24.de ist vor Ort und im Liveticker mit dabei.

Es geht Schlag auf Schlag im Biathlon-Weltcup: Der Weltcup in Oberhof ist gerade vorbei, da stehen in Ruhpolding schon die nächsten Weltcuprennen an.

Am Mittwoch eröffnen die Damen den Biathlon-Weltcup von Ruhpolding, los geht es mit dem Sprint über 7,5 Kilometer, bei dem die Damen jeweils zwei Mal an den Schießstand müssen. Hier gibt es alle Termine zum Weltcup in Ruhpolding

Biathlon in Ruhpolding: Herrmann als große Hoffnungsträgerin

Dabei hat das deutsche Team mit Denise Herrmann eine heiße Anwärterin auf die vorderen Plätze in den eigenen Reihen. Beim Sprint von Oberhof leistete sich Herrmann nur einen Schießfehler, war läuferisch in Topform, erreichte als Zweite den ersten Podestplatz für die deutschen Damen und zeigte insgesamt ein starkes Wochenende in Thüringen.

Herbert Fritzenwenger im Interview: "Deutschland hat seine Vormachtstellung längst verloren"

Neben Herrmann richten sich in Ruhpolding auch viele Augen auf Franziska Preuß. Nach überstandener Krankheit und einer Pause in Oberhof geht die 25-Jährige bei ihrem Heimweltcup wieder an den Start. Wie es um die Form der letztjährigen Siegerin im Massenstart steht, bleibt abzuwarten.

Biathlon in Ruhpolding: Norwegerinnen im Fokus

Von den anderen deutschen Damen sind in der Chiemgau Arena keine Spitzenplätze zu erwarten. Vanessa Hinz sucht ihre Form im neuen Jahr noch, Maren Hammerschmidt hat läuferisch Defizite, Janina Hettich fehlt es an Konstanz und Karolin Horchler rückt aus dem zweitklassigen IBU-Cup ins Weltcup-Team.

Alois Reiter im Interview: Hintergründe zum Biathlon in Ruhpolding

Aus internationaler Sicht gehen die Norwegerinnen Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Roiseland als Top-Favoritinnen an den Start, auch Dorothea Wierer, Führende im Gesamtweltcup, und die Finnin Kaisa Mäkäräinen gehören zu den Anwärterinnen auf die vorderen Plätze.

Hier gibt es alle Informationen zum Weltcup in Ruhpolding

Los geht der Weltcup in Ruhpolding am Mittwoch um 14:30 Uhr, chiemgau24.de ist vor Ort und im Liveticker mit dabei.

