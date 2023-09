Biathlon: Preuß holt Titel, DSV-Talent aus Aschau gelingt dicke Überraschung

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Franziska Preuß (Mitte) siegt vor Julia Kink (links) und Julia Vogler. © Ruf / chiemgau24.de

Mit den Einzeln begannen am Freitag die Deutschen Meisterschaften im Biathlon. Franziska Preuß und Philipp Nawrath holten dabei die ersten Goldmedaillen.

Ruhpolding - Im Biathlon werden vom 8. bis zum 10. September die neuen Deutschen Meister gesucht. Am Freitag begannen die offenen Wettbewerbe mit den Einzeln bei den Damen und den Herren.

Bei sommerlichen Temperaturen in der gut besuchten Chiemgau Arena in Ruhpolding wurde es den Athleten nicht leicht gemacht. Gerade die Damen, die am Nachmittag antreten mussten, hatten mit den harten Bedingungen zu kämpfen.

Biathlon: Preuß bewahrt kühlen Kopf, Kink wird zur Sensation

Franziska Preuß störte das nicht. Die Lokalmatdorin gewann im Einzel über 12,5 Kilometer und wurde ihrer Favoritenrolle gerecht. „Es war ein hartes Rennen, die Temperaturen haben es uns nicht leicht gemacht. Aber ich habe mich gut gefühlt und freue mich natürlich über den Deutschen Meistertitel“, sagte die Athletin vom SC Haag nach dem Rennen. Preuß schoss zwei Fehler und kam mit einer Gesamtzeit von 37:11.3 ins Ziel.

Für die größte Überraschung des Tages sorgte Julia Kink. Die 19-Jährige vom WSV Aschau war als Außenseiterin angetreten und sicherte sich sensationell die Silbermedaille. Kink schoss sogar einen Fehler mehr als Preuß. Bei einem Rückstand von 26 Sekunden und einer Strafzeit von 45 Sekunden je Schuss, hätte sie bei einem Fehler weniger sogar gewonnen. Bis zum Sommer hatte Kink in Norwegen noch ihr Abitur gemacht, jetzt stößt sie fest zur Trainingsgruppe in Ruhpolding dazu.

Biathlon: Schweizerin wird Dritte, gewinnt aber nicht Bronze

Dritter wurde die Schweizerin Amy Basergy. Die Schweiz und Österreich waren als Gastnationen eingeladen. Da die ausländischen Athleten aber kein Anrecht auf Medaillen bei einer Deutschen Meisterschaft haben, rutschte mit Julia Vogler, die Fünfte wurde, die drittbeste deutsche Athletin nach und gewann Bronze. Zum kompletten Ergebnis

Biathlon: Nawrath holt den Titel, Lokalmatador mit starker Leistung

Bei den Herren sorgte Philipp Nawrath für eine Überraschung. Zwar ist der Allgäuer arrivierter Weltcupathlet und gehört zur Elite im deutschen Biathlon, zu Beginn der Vorbereitung zog er sich aber einen Fußbruch zu und verpasste Teile der regulären Trainingseinheiten. „Mir fehlen rund 30 Prozent an Kilometern auf Skirollern“, sagte er unmittelbar nach seinem Rennen im Gespräch mit chiemgau24.de, betonte aber gleichzeitig, dass er körperlich gut drauf sei.

Das untermauerte er im Einzel über 15 Kilometer, bei dem jeder Athlet viermal an den Schießstand musste. Nawrath schoss zwar zwei Fehler, holte sich aber dennoch den Deutschen Meistertitel. Dank starker läuferischer Leistung setzte sich der Nesselwanger vor Matthias Dorfer vom SV Marzoll durch.

Biathlon: Philipp Nawrath (Mitte) feiert seinen Sieg mit Matthias Dorfer (links) und Benedikt Doll. © Ruf / chiemgau24.de

Der Lokalmatador war nach einer starken Leistung bei nur 7,3 Sekunden Rückstand sichtlich zufrieden. „Es ist mein erstes Einzelpodest bei einer Deutschen Meisterschaft und das auch noch in meinem Wohnzimmer“, sagte Dorfer. Bronze ging an Benedikt Doll (+ 20.8 Sek.). Vierter wurde Johannes Donhauser vor Roman Rees und Johannes Kühn. Zum Ergebnis

Am Samstag wird die Deutsche Meisterschaft im Biathlon fortgesetzt. Dann werden in der Chiemgau Arena die Sprints bei den Damen und Herren gelaufen.

