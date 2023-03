Biathlon-Nachwuchs: Drei WM-Titel! Auftakt in die WM geglückt

Von: Tobias Ruf

Biathlon: (von links) Johanna Puff, Selina Grotian, Benjamin Menz und Hans Köllner holen Gold im Mixed. © Yevenko/IBU

Die Biathlon Jugend- und Junioren-WM wird im kasachischen Shchuchinsk ausgetragen. Der deutsche Nachwuchs startete mit starken Resultaten.

Shchuchinsk - Die Biathlon Jugend- und Junioren-WM (JWM) wird vom 4. bis zum 12. März ausgetragen. In zwei Altersklassen wird angetreten, 18 Wettbewerbe werden gelaufen.

Das erste Wochenende lief aus deutscher Sicht erfreulich. Im Juniorenbereich holte die deutsche Mixed-Staffel die Goldmedaille. Johanna Puff, Selina Grotian, Benjamin Menz und Hans Köllner siegten vor Frankreich und Norwegen.

Biathlon: Julia Kink wird zur überragenden Athletin

Auch im Jugendbereich holte sich die deutsche Mixed-Staffel eine Medaille. Julia Tannheimer, Julia Kink, Tim Nechwatal und Elias Seidl holten Silber. Norwegen wurde Weltmeister, die Ukraine sicherte sich Bronze.

Für die 19-jährige Kink ging die Jugend-Weltmeisterschaft am Sonntag mit dem nächsten Top-Resultat weiter. Die Athletin vom WSV Aschau, die im norwegischen Lillehammer trainiert und dort ihr Abitur macht, wurde Jugendweltmeisterin im Einzel über 10 Kilometer. Kink siegte mit klarem Vorsprung auf die Schweizerin Alessia Laager, Bronze holte sich die Ukrainerin Oleksandra Merkushyna.

Biathlon: Julia Kink holt Gold im Einzel. © Yevenko/IBU

Im Jugend-Einzel bei den Herren verpassten die deutschen Starter die Medaillen klar. Albert Engelmann wurde als Neunter bester Starter des Deutschen Skiverbandes.

Auch im Einzel bei den Juniorinnen blieb die erhoffte Medaille aus. Selina Grotian wurde als beste Deutsche Fünfte. Das Supertalent leistete sich fünf Schießfehler, was im Einzel fünf Strafminuten zur Konsequenz hat. Mit einer besseren Performance am Schießstand hätte Grotian eine Medaille gewonnen.

Am Montag holte sich Benjamin Menz die Goldmedaille im Einzel über 15 Kilometer und gewann damit bereits seine zweite Goldmedaille. Bei der JWM in Kasachstan geht es in den kommenden Tagen mit den Staffeln weiter. Zudem wird noch im Sprint und in den Verfolgungsrennen gelaufen. Hier gibt es den Kalender und alle Ergebnisse

Quelle: chiemgau24.de

truf