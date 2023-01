Biathlon live im TV, Ticker und Stream: So sehen Sie den Weltcup in Antholz

Biathlon: Lisa Vittozzi ist in glänzender Form und läuft in Antholz ihren Heimweltcup. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Biathlon ist live im TV, Stream und Liveticker zu verfolgen. Der Weltcup in Antholz wird an vier Tagen ausgetragen. Hier sehen Sie die Übersicht aller Sender, Streams und das Livetickerangebot von chiemgau24.de.

Antholz - Biathlon ist eine der beliebtesten Sportarten in Deutschland. Entsprechend umfassend ist das Angebot, mit dem man Biathlon live im TV, Liveticker und Livestream verfolgen kann. Beim sechsten Weltcup in Antholz wird an fünf Tagen gelaufen.

Der sechste Weltcup der Saison 2022/23 im Biathlon beginnt am 19. Januar mit einem Sprint der Damen über 7,5 Kilometer. Zudem werden am Freitag, Samstag und Sonntag Wettbewerbe ausgetragen. Die Rennen sind im ZDF und bei Eurosport zu sehen.

Biathlon live im TV, Ticker und Stream: ARD, ZDF und Eurosport haben die deutschen TV-Rechte

Im TV sind alle Rennen des Weltcups 2022/23 im Biathlon im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu sehen. Das Erste und das ZDF übertragen die Rennen der neuen Saison im Biathlon. Auch Eurosport zeigt die Rennen der Biathleten live.

Im Livestream sind die Wettbewerbe in den Mediatheken von ARD und ZDF zu sehen. Der Sender, der die Rennen im TV überträgt, stellt auch den Livestream in der Mediathek bereit. Auch discovery+ (ehemals Eurosport-Player) bietet einen Livestream an, das Angebot ist kostenpflichtig.

chiemgau24.de begleitet die Saison im Biathlon mit Livetickern zu allen Rennen. Zudem gibt es alle aktuellen Biathlon-News, den Kalender zur neuen Saison und alle Informationen zu den Weltcups.

Biathlon: So sehen Sie den Weltcup in Antholz live im TV, Liveticker und Livestream

19.01.2023 (Donnerstag 14:30 Uhr) - Sprint der Damen 7,5 Kilometer

.

--> TV: ZDF und Eurosport

--> Liveticker: chiemgau24.de

--> Livestream: ZDF Mediathek und discovery+

.

.

--> TV: ZDF und Eurosport

--> Liveticker: chiemgau24.de

--> Livestream: ZDF Mediathek und discovery+

.

.

--> TV: ZDF und Eurosport

--> Liveticker: chiemgau24.de

--> Livestream: ZDF Mediathek und discovery+

.

.

--> TV: ZDF und Eurosport

--> Liveticker: chiemgau24.de

--> Livestream: ZDF Mediathek und discovery+

.

.

--> TV: ZDF und Eurosport

--> Liveticker: chiemgau24.de

--> Livestream: ZDF Mediathek und discovery+

.

.

--> TV: ZDF und Eurosport

--> Liveticker: chiemgau24.de

--> Livestream: ZDF Mediathek und discovery+

.

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es zu kurzfristigen Änderungen im Kalender kommen. Auch wechselnde Witterungsverhältnisse können Einfluss auf das Wettkampfprogramm haben.

