Biathlon: Kühn verballert Podium - Norweger nicht zu schlagen

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Biathlon: Bis zum letzten Schießen lag Johannes Kühn auf Podestkurs, dann musste er aber in die Strafrunde. © Martin Schutt/dpa

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wurde am Sonntag fortgesetzt. In Östersund standen zwei Massenstarts auf dem Programm, die deutschen Athleten verpassten einen Podestplatz.

Östersund - Beim Biathlon-Weltcup in Östersund standen die letzten zwei Rennen an. Am Sonntag wurden die Massenstarts gelaufen. Bei den Damen gewann Dorothea Wierer, bei den Herren triumphierte ein Norweger.

Die deutschen Biathleten haben im letzten Rennen des Weltcups im schwedischen Östersund einen Podestplatz verpasst. Als Bester landete Benedikt Doll am Sonntag im Massenstart auf Rang acht. Der Schwarzwälder, der im Einzel gewonnen und die Staffel auf Rang drei geführt hatte, konnte trotz nur einer Strafrunde diesmal nicht in den Kampf ums Podium eingreifen.

Biathlon: Christiansen siegt, Kühn verballert Podium

Der 32-Jährige hatte nach 15 Kilometern 38,4 Sekunden Rückstand auf den fehlerfreien Vetle Sjastad Christiansen. Der Norweger verwies seinen Teamkollegen Johannes Dale (1 Fehler) und Eric Perrot (1) aus Frankreich auf die Plätze. Nicht dabei waren coronabedingt Weltcupgesamtsieger Johannes Thingnes Boe und sein Bruder Tarjei sowie Oberhof-Weltmeister Sebastian Samuelsson aus Schweden und Quentin Fillon Maillet (Frankreich).

Roman Rees (1) wurde Zehnter. Johannes Kühn kam als Zwölfter ins Ziel, nachdem er beim letzten Schießen noch die Chance auf das Podest hatte, dann aber zwei Fehler schoss. David Zobel (3) wurde 15., Justus Strelow (3) 17. und Philipp Nawrath (5) beendete das Rennen auf Rang 22.

Biathlon: Der Endstand beim Massenstart der Herren

1. Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen) 35:17,0 Minuten / 0 Strafrunden 2. Johannes Dale (Norwegen) +9,1 / 1 3. Eric Perrot (Frankreich) +12,3 / 1 8. Benedikt Doll (Deutschland) +33,1 / 1 10. Roman Rees (Deutschland) +41,4 / 1 12. Johannes Kühn (Deutschland) +54,3 / 2 15. David Zobel (Deutschland) +1:13,3 / 3 17. Justus Strelow (Deutschland) +1:39,7 / 3 22. Philipp Nawrath (Deutschland) +1:57,3 / 5

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am kommenden Wochenende beendet. Ab Donnerstag stehen in Oslo sechs Rennen an, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Mehr zum Thema Biathlon: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcupfinale in Oslo

Biathlon: Schießdebakel für Herrmann-Wick - Italienerin gewinnt

Denise Herrmann-Wick hat beim Biathlon-Weltcup im schwedischen Östersund einen herben Rückschlag im Kampf um eine Topplatzierung im Gesamtweltcup hinnehmen müssen. Nach insgesamt fünf Schießfehlern, vier davon beim zweiten Liegendschießen, musste sich die 34-Jährige am Sonntag mit dem enttäuschenden 23. Platz zufriedengeben. Es war ihre schlechteste Weltcup-Platzierung in diesem Winter. Nur bei der Heim-WM in Oberhof war Herrmann-Wick im Massenstart nach fünf Fehlern als 24. schlechter gewesen.

Mehr zum Thema Biathlon: Die Gesamtwertung und die Einzelwertungen bei den Damen

Beim Sieg der fehlerfreien Italienerin Dorothea Wierer war die ebenfalls ohne Strafrunde gebliebene Vanessa Voigt als Siebte (+ 48,4 Sekunden) beste Deutsche. Rang zwei ging an Lou Jeanmonnot (0) vor ihrer französischen Teamkollegin und Weltcup-Gesamtführenden Julia Simon (1). Hanna Kebinger (3) wurde 14., Anna Weidel (1) kam als 17. ins Ziel.

Biathlon: Der Endstand beim Massenstart der Damen

1. Dorothea Wierer (Italien) 31:58,5 Minuten / 0 Strafrunden 2. Lou Jeanmonnot (Frankreich) +6,3 / 0 3. Julia Simon (Frankreich) +11,1 / 1 7. Vanessa Voigt (Deutschland) +48,4 / 0 14. Hanna Kebinger (Deutschland) +1:29,1 / 3 17. Anna Weidel (Deutschland) +1:41,3 / 1 23. Denise Herrmann-Wick (Deutschland) +2:50,6 / 5

Biathlon: Der Liveticker zum Massenstart der Herren

Fazit: Am Ende sollte es nichts werden mit einem Podestplatz für die deutschen Biathleten. Johannes Kühn lag bis zum letzten Schießen auf Kurs, verfehlte dann aber zwei Scheiben und wurde 12. Bendikt Doll kam auf Rang acht ins Ziel und war damit bester Deutscher.

Der Sieg ging nach Norwegen, Vetle Sjaastad Christiansen gewann vor seinem Landsmann Johannes Dale. Eric Perrot aus Frankreich komplettierte das Podium.

Rennen: Mit 20 Treffern läuft Vetle Sjaastad Christiansen als Erster ins Ziel, auf Platz zwei überquert Johannes Dale die Ziellinie. Eric Perrot ist Dritter, bester Deutscher wurde Doll auf Rang acht.

Rennen: Johannes Dale schiebt sich jetzt auf Rang zwei, Stalder verliert dabei und fällt auf Platz fünf zurück. Perrot verteidigt den dritten Platz und wird aufs Podium laufen.

Rennen: Der Schweizer Sebastian Stalder konnte die Fehler der Konkurrenz nutzen und geht jetzt als Zweiter in die Schlussrunde, dicht gefolgt vom Franzosen Eric Perrot.

Rennen: Jetzt geht es um die Entscheidung, das letzte Schießen steht an. Christiansen räumt alles ab und wird das Rennen gewinnen. Laegreid schießt zwei Fehler, auch Dale muss in die Runde. Kann Kühn das nutzen? Nein, auch er schießt zwei Fehler. Doll trifft alle fünf, Strelow muss zwei Strafrunden laufen, Nawrath gleich drei. Rees und Zobel bleiben diesmal ohne Fehlschuss.

Rennen: Auf der Strecke verliert Kühn etwas, muss Dale und Michal Krcmar jetzt passieren lassen. Der Rückstand beträgt aber nur wenige Sekunden, bei einer erneuten fehlerfreien Leistung am Schießstand könnte er heute aufs Podest laufen.

Rennen: Zum dritten Mal kommen die Athleten an den Schießstand. Johannes Kühn macht stark weiter und trifft alles, hinter Christiansen und Laegreid geht er als Dritter in die nächste Runde. Die übrigen fünf Deutschen müssen allesamt in die Strafrunde, David Zobel schießt sogar zwei Fehler.

Rennen: Der Vorsprung von Christiansen bleibt bestehen, der Norweger hat acht Sekunden Vorsprung vor Landsmann Dale. Bester Deutscher ist Johannes Kühn, der nach wie vor den 3. Platz belegt.

Rennen: Antonin Guigonnat bricht das Rennen ab. Der Franzose stürzte in der zweiten Runde und musste dann auf das Ersatzgewehr zurückgreifen. Völlig verunsichert schoss er vier Fehler, woraufhin er das Rennen beendete.

Rennen: Christiansen hat sich schon einen Vorsprung herausgelaufen und trifft beim zweiten Schießen alles. Die deutschen Schützen bleiben fast alle perfekt, nur Philipp Nawrath muss jetzt eine Strafrunde laufen.

Rennen: Strelow fällt auf der Strecke zurück und hat jetzt knapp zehn Sekunden Rückstand auf Christiansen. Bester Deutscher ist aktuell Johannes Kühn auf Rang sechs.

Rennen: Das erste Schießen steht an. Strelow ist der schnellste Schütze und räumt alles ab. Doll, Rees, Kühn und Nawrath treffen ebenfalls alle Scheiben, Zobel muss eine Strafrunde laufen. An der Spitze bleiben Laegreid und Christiansen fehlerfrei, Ponsiluoma verfehlt eine Scheibe.

Rennen: Wir sind in der ersten Runde, das Feld ist noch eng beieinander. An der Spitze fährt Laegreid voraus, dicht gefolgt von Christiansen und Ponsiluoma.

Rennen: Rein ins Rennen. Der letzte Wettkampf in Östersund hat begonnen.

Vor dem Rennen: Neben Laegreid ist auch sein norwegischer Landsmann Vetle Sjaastad Christiansen Favorit auf den Sieg. Auch Martin Ponsiluoma muss man auf dem Zettel haben. Im deutschen Team liegen die Hoffnungen auf Benedikt Doll, aber auch Roman Rees kann an einem guten Tag vorne mitmischen.

Vor dem Rennen: Auch heute fehlen die Brüder Johannes Thingnes und Tarjei Boe, dazu Quentin Fillon Maillet und Sebastian Samuelsson (alle Corona). Als Top-Favorit geht daher Sturla Holm Laegreid ins Rennen, der seine Infektion schon überstanden hat und heute sein Comeback gibt.

Vor dem Rennen: 30 Herren gehen an de Start, darunter sind sechs Deutsche. Benedikt Doll, Roman Rees, Justus Strelow, David Zobel, Johannes Kühn und Philipp Nawrath haben sich für das Rennen qualifiziert.

Vor dem Rennen: Willkommen zurück. Um 16:00 Uhr laufen die Herren den Massenstart in Östersund.

Vor dem Rennen: Um 16:00 Uhr beenden die Herren mit dem Massenstart das Weltcup-Wochenende in Östersund. Wir melden uns gegen 15:30 Uhr mit dem Liveticker zurück.

Biathlon: Der Liveticker zum Massenstart der Damen

Fazit: Für Denise Herrmann-Wick wurde der Massenstart zur Enttäuschung, nach dem zweiten Schießen musste die deutsche Top-Läuferin viermal in die Strafrunde. Vanessa Voigt traf zwar alle Scheiben, ließ sich aber extrem viel Zeit am Schießstand und wurde so Siebte.

Dorothea Wierer holte den Sieg vor Lou Jeanmonnot, Julia Simon verfehlte die letzte Scheibe und wurde Dritte.

Rennen: Vanessa Voigt lief noch eine klasse Schlussrunde und überholte die Kanadierin Emma Lunder. Im Zielsprint lieferte sich einen Zweikampf mit Hanna Öberg, musste sich der Schwedin allerdings geschlagen geben.

Rennen: Dorothea Wierer läuft dem Sieg entgegen, Lou Jeanmonnot und Julia Simon liefern sich einen Zweikampf um Platz drei.

Rennen: Was machen die Deutschen am Schießstand? Voigt bleibt fehlerfrei und trifft damit 20 von 20 Scheiben. Weidel räumt ebenfalls alle Scheiben ab, Kebinger muss in die Runde. Herrmann-Wick kommt mit viel Rückstand an, sie trifft diesmal alles. Voigt bleibt beste Deutsche auf Platz acht.

Rennen: Letztes Schießen. Julia Simon verfehlt die letzte Scheibe und vermasselt sich wohl den Sieg! Wierer räumt alles ab und geht als Führende in die Schlussrunde. Nur drei Sekunden dahinter lauert Lou Jeanmonnot, Simon ist Dritte und hat etwas Vorsprung vor Roeiseland, die ebenfalls in die Runde musste.

Rennen: Voigt ist zwar nach wie vor fehlerfrei, der Rückstand aufs Podest beträgt aber schon eine knappe halbe Minute. Sie müsste jetzt schon eine wahnsinns Schlussrunde raushauen, um hier noch unter die ersten Drei zu kommen.

Rennen: Weidel und Kebinger treffen alles, dann kommt Herrmann-Wick. Die dritte Scheibe will nicht fallen, sie muss jetzt schon ihre fünfte Strafrunde laufen.

Rennen: Wahnsinn, Simon trifft auch die Scheiben 11 bis 15. Sie geht klar in Führung, vor ihrer Landsfrau Jeanmonnot. Voigt bleibt aber ebenfalls fehlerfrei, sie bleibt in der Spitzengruppe. Wierer und Roeiseland räumen auch alles ab.

Rennen: Bevor die Athletinnen zum Stehendschießen kommen, schauen wir noch einmal auf die Zwischenzeiten. Julia Simon liegt in Führung, Vanessa Voigt hat knapp 20 Sekunden Rückstand. Wierer und Jeanmonnot sind zeitgleich auf Platz zwei, Roeiseland ist Vierte.

Rennen: An der Spitze bleibt Julia Simon, die weiterhin alles trifft. Auch Wierer und Lou Jeanmonnot treffen alles, Vierte ist Marte Olsbu Roeiseland.

Rennen: Es geht zum zweiten Mal an den Schießstand, jetzt wird sich das Feld wohl ein wenig entzerren. Herrmann-Wick verpatzt es komplett, muss viermal in die Strafrunde! Voigt trifft alles und ist wieder Fünfte. Hanna Kebinger macht einen Fehler, Anna Weidel räumt alles ab.

Rennen: Vanessa Voigt ging nach dem Schießen als Fünfte raus und ist damit beste Deutsche. Julia Simon führt nach wie vor, Dorothea Wierer ist Zweite.

Rennen: So, erstes Schießen. Denise Herrmann-Wick trifft alles, genauso Vanessa Voigt, Julia Simon und Dorothea Wierer. Anna Weidel und Hanna Kebinger müssen eine Strafrunde laufen.

Rennen: Nach zwei Kilometern führt Julia Simon das Feld an, Denise Herrmann-Wick liegt auf Platz drei. Gleich geht es zum ersten Mal an den Schießstand.

Rennen: Ab ins Rennen, der Massenstart der Damen hat begonnen.

Vor dem Rennen: Schauen wir auf die Favoritinnen des Rennen. Julia Simon führt die Massenstartwertung an und strebt heute den Sieg an. Auch mit Lisa Vittozzi und den Öberg-Schwestern muss man rechnen. Im deutschen Team hat Denise Herrmann-Wick die größten Chancen.

Vor dem Rennen: 30 Frauen gehen heute also an den Start, darunter auch vier Deutsche. Denise Herrmann, Vanessa Voigt, Anna Weidel und Hanna Kebinger treten heute an.

Vor dem Rennen: Herzlich Willkommen zum heutigen Liveticker zum Biathlon. Um 13:00 Uhr laufen die Frauen im Massenstart.

Biathlon heute im Liveticker: Der Vorbericht zu den Massenstarts

Den Anfang machen um 13:00 Uhr die Damen, die deutsche Mannschaft hat im vorletzten Massenstart der Biathlon-Saison drei heiße Eisen im Feuer.

Biathlon heute im Liveticker: Gute DSV-Optionen im vorletzten Massenstart

Im Massenstart sind die Top 25 des Gesamtweltcups und die fünf punktbesten Athletinnen des aktuellen Weltcups-Wochenendes, die nicht in den Top 25 der Gesamtwertung sind, mit dabei.

Denise Herrmann-Wick, Vanessa Voigt und Hanna Kebinger vertreten die deutschen Biathlon-Damen im Rennen über 12,5 Kilometer bei vier Schießeinlagen. Herrmann-Wick zeigte einen starken Einzel am Donnerstag, Voigt und Kebinger überzeugten in der Staffel am Samstag.

Biathlon heute im Liveticker: Simon kann gleich zwei Vorentscheidungen landen

Im Fokus steht der Kampf um den Gesamtweltcup, die Französin Julia Simon kann einen großen Schritt in Richtung Großer Kristallkugel machen. Auch in der Massenstartwertung führt Simon. Zu den Favoriten gehören zudem Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi aus Italien, auch Marte Olsbu Roeiseland ist wieder in starker Form. Hier geht es zur Startliste

Die deutschen Herren gehen ab 16:00 Uhr dann mit allen sechs Athleten ins Rennen über 15 Kilometer. Einzel-Sieger Benedikt Doll, Roman Rees, David Zobel und Justus Strelow sind über den Gesamtweltcup gesetzt.

Da unter anderem die Boe-Brüder wegen einer Corona-Infektion nicht antreten, rückt auch Johannes Kühn nach. Philipp Nawrath qualifizierte sich über den Einzel vom Donnerstag. Nach den Absagen sind die Favoriten Doll, der Schwede Martin Ponsiluoma und die Norweger Vetle Sjaastad Christiansen und Johannes Dale. Hier geht es zur Startliste

Die beiden Massenstarts finden am Samstag in Östersund statt. Die Damen starten um 13:00 Uhr, die Herren laufen ab 16:00 Uhr. chiemgau24.de ist bei beiden Rennen im Liveticker mit dabei.

Die Rennen in Östersund sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

