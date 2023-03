Biathlon-Kalender: Große Änderungen zur neuen Saison mit ungewöhnlichem Ende

Von: Tobias Ruf

Teilen

Biathlon: Im tschechischen Nove Mesto steigt mit der WM das Saisonhighlight. © Svoboda/IBU

Die Termine für die neue Biathlon-Saison bieten einige Überraschungen. Der Terminkalender beinhaltet drei Standorte, die in der Vorsaison nicht dabei waren.

Anif - Die neue Saison im Biathlon wird an drei Standorten abgehalten, die im Weltcup 2022/23 nicht im Programm waren. Das Saisonfinale steigt nicht in Oslo, der Biathlon-Tross geht zum Ende des Weltcups auf Reisen.

In der kommenden Saison im Biathlon-Weltcup fehlen drei Standorte, die in den vergangenen Jahren fester Bestandteil des Biathlon-Weltcups waren. Kontiolahti (Finnland), der traditionsreiche Standort Pokljuka (Slowenien) und die stimmungsvolle Anlage im französischen Annecy/Le Grand-Bornand sind nicht mehr Teil des Biathlon-Kalenders für die Saison 2023/24.

Biathlon-Termine: Zwei Stationen in Deutschland, Schweiz ersetzt Frankreich

Ersetzt werden die etablierten Weltcuporte durch den WM-Gastgeber der Saison 2025 und zwei Stationen in Nordamerika. In Deutschland macht der Biathlon-Weltcup 2023/24 wie gewohnt in Oberhof und Ruhpolding Station. Die Biathlon-WM 2024 findet im tschechischen Nove Mesto statt.

Der Biathlon-Kalender für den Weltcup 2023/24 beinhaltet neun Stationen, die WM in Nove Mesto ist nicht Teil des Weltcupkalenders. Saisonstart ist am 25. November 2023 im schwedischen Östersund.

Anschließend geht es ins österreichische Hochfilzen und dann gastiert der Biathlon-Weltcup in der Schweiz. Die Lenzerheide ersetzt Annecy, und das aus gutem Grund. Es ist die Generalprobe für die Biathlon-WM 2025, die in der Lenzerheide stattfindet.

Biathlon-Termine: USA und Kanada kehren in den Weltcup zurück

Ungewöhnlich ist das Saisonende. In den vergangenen Jahren wurde der Biathlon-Weltcup am Holmenkollen in Oslo beendet. In der kommenden Saison geht der Biathlon-Tross auf Reisen.

Im März findet der vorletzte Weltcup in den USA statt, dann wird in Soldier Hollow/Utah gelaufen. Das Weltcupfinale steigt in Kanada, in Canmore werden ab dem 14. März die letzten Rennen ausgetragen.

Biathlon-Kalender 2023/24: Der vorläufige Kalender im Überblick

* Hinweis der Redaktion: Es handelt sich um die Eckdaten der Internationalen Biathlon Union. Kurzfristig kann es noch zu Veränderungen kommen. Auch die genauen Programme stehen noch nicht fest

25. November bis 03. Dezember 2023 - Östersund (Schweden)

08. bis 10. Dezember 2023 - Hochfilzen (Österreich)

14. bis 17. Dezember 2023 - Lenzerheide (Schweiz)

04. bis 07. Januar 2024 - Oberhof (Deutschland)

10. bis 14. Januar 2024 - Ruhpolding (Deutschland)

18. bis 21. Januar 2024 - Antholz (Italien)

WM: 07. bis 18. Februar 2024 - Nove Mesto (Tschechien)

07. bis 18. Februar 2024 - Nove Mesto (Tschechien) 29. Februar bis 03. März 2024 - Oslo (Norwegen)

08. bis 10. März 2024 - Soldier Hollow (USA)

14. bis 17. März 2024 - Canmore (Kanada)

Quelle: chiemgau24.de

truf