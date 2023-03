Biathlon-Junioren-WM: Gold-Wahnsinn in Kasachstan geht weiter

Staffeln am Mittwoch

Biathlon: (von links) Selina-Marie Kastl, Johanna Puff, Marlene Fichtner und Selina Grotian holen Gold in der Staffel.

Bei der Biathlon-Junioren-WM 2023 in Shchuchinsk hat die deutsche Mannschaft am Mittwoch zwei weitere Medaillen eingefahren. Die Staffel der Juniorinnen ragte heraus.

Shchuchinsk - Der Siegeszug des deutschen Biathlon-Nachwuchses bei der Jugend- und Junioren-WM im kasachischen Shchuchinsk geht weiter. Am Mittwoch gab es in den Staffeln gleich doppelten Grund zum Jubeln.

Die deutschen Juniorinnen sind Weltmeister in der Staffel. Am Mittwoch siegten Selina-Marie Kastl, Johanna Puff, Marlene Fichtner und Selina Grotian im Rennen über 4x6 Kilometer.

Biathlon-Junioren-WM: Deutschland führt Medaillenspiegel klar an

Trotz einer Strafrunde von Puff und insgesamt 16 Nachladern setzte sich das deutsche Quartett klar vor Frankreich durch. Bronze ging an Norwegen.

Es war bereits die fünfte Goldmedaille für die deutsche Mannschaft bei der JWM in Kasachstan. Zuvor hatten Julia Kink (Einzel Jugend), Benjamin Menz (Einzel Junioren), die Junioren-Mixed-Staffel und die Damen-Staffel in der Jugend bereits den Weltmeistertitel eingefahren. Der deutsche Nachwuchs führt den Medaillenspiegel klar an.

Am späten Vormittag kam eine weitere Medaille für das Team des Deutschen Skiverbandes hinzu. In der Staffel der Junioren holte das deutsche Quartett die Silbermedaille hinter Norwegen.

Franz Schaser, Fabian Kaskel, Benjamin Menz und Hans Köllner hatten im Ziel nur 8,9 Sekunden Rückstand auf die Skandinavier. Die mussten allerdings satte vier Strafrunden laufen und holten mit einer überragenden Leistung auf der Strecke dennoch den WM-Titel. Die deutsche Mannschaft kam ohne Strafrunde durch, musste allerdings 14 Patronen nachladen. Bronze ging an die Staffel aus Italien.

Bei der JWM in Kasachstan geht es in den kommenden Tagen mit den Sprints und den Verfolgungsrennen weiter. Hier gibt es den Kalender und alle Ergebnisse

