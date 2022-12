Biathlon-Besuch: Nagelsmann und Freundin sehen DSV-Podium in Hochfilzen

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Julian Nagelsmann verfolgte die Rennen in Hochfilzen. © picture alliance/dpa | Silas Stein

Die Biathlon-Rennen am Samstag in Hochfilzen wurden von einem prominenten Zuschauer verfolgt. Julian Nagelsmann und seine Freundin Lena Wurzenberger mischten sich unter die Zuschauer.

Hochfilzen - Die internationale Regie brauchte nicht lange, um den wohl bekanntesten Zuschauer der Biathlon-Rennen im österreichischen Hochfilzen auszumachen. Bayern-Coach Julian Nagelsmann und seine Freundin Lena Wurzenberger waren am Samstag in Tirol an der Strecke dabei und verfolgten die Rennen.

Unter großem Applaus wurden Nagelsmann und seine Lebensgefährtin bereits beim Verfolger der Damen auf der Stadionleinwand eingeblendet, die Staffel der Herren verfolgten sie aus dem Innenraum im Bereich des Schießstandes.

Biathlon: Nagelsmann und Freundin erweisen sich als Glücksbringer

Dabei erwiesen sich der Trainer des deutschen Rekordmeisters und die Bild-Journalistin als echte Glücksbringer. Am Vormittag verpasste Denise Herrmann-Wick das Podest noch knapp, am Nachmittag lief die deutsche Herrenstaffel aufs Podium.

* Twitter-Foto: Bayern-Coach Julian Nagelsmann und seine Lebensgefährtin Lena Wurzenberger beim Biathlon in Hochfilzen

Roman Rees, Teil der DSV-Staffel, sah den prominenten Besuch gelassen. „Ich bin nicht so, dass das jetzt meinen Tag ändert, weil der Trainer vom FC Bayern hier ist“, sagte Rees, der sich selbst als Bayern-Fan bezeichnete: „Ich finde es aber eigentlich ganz cool, dass er sich das angeguckt hat. Wir haben kurz Small Talk gemacht, aber wichtiger war für mich heute Biathlon.“

Von München nach Hochfilzen sind es gute zwei Stunden, zudem befindet sich der FC Bayern seit Freitag in der Winterpause. Ab dem 3. Januar beginnt bei den Münchnern mit den medizinischen Untersuchungen und der Leistungsdiagnostik die Vorbereitung auf die restlichen Bundesligaspiele.

Für die Biathleten geht es am Sonntag in die letzten Rennen in Tirol. Die Damen laufen ab 11:30 Uhr in der Staffel, die Herren bestreiten ihren Verfolger ab 14:15 Uhr.

Dann könnten die deutschen Biathleten einen Glücksbringer wie Nagelsmann gut gebrauchen. Die Ausgangslage vor den letzten Wettbewerben in Österreich gestaltet sich schwierig. Die deutschen Herren haben eine schlechte Ausgangslage vor dem Verfolgungsrennen, bei den Damen des Deutschen-Skiverbandes konnte bei den Rennen in Hochfilzen bislang nur Denise Herrmann-Wick überzeugen.

