Biathlon: Trotz Startverzicht - Boe gewinnt Gesamtweltcup

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Johannes Thingnes Boe ist das Gelbe Trikot nicht mehr zu nehmen. © picture alliance/dpa/AP | Petr David Josek

Johannes Thingnes Boe hat vorzeitig den Gesamtweltcup im Biathlon gewonnen. Schon vor den letzten zwei Weltcups ist ihm der Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen.

Östersund - Johannes Thingnes Boe hat zum vierten Mal in seiner Karriere den Gesamtweltcup im Biathlon gewonnen. Obwohl der Norweger im Einzel von Östersund nicht an den Start geht, ist ihm die Große Kristallkugel nicht mehr zu nehmen.

Sein einzig verbliebener Konkurrent im Kampf um den Gesamtweltcup im Biathlon war vor dem Einzel am Donnerstag sein Landsmann Sturla Holm Laegreid.

Biathlon: Laegreid sagt ab, Boe rechnerisch durch

Der 26-Jährige hat noch mit den Nachwirkungen seiner Corona-Infektion von Nove Mesto zu kämpfen und verzichtet auf einen Start im Einzel am Donnerstag. Damit verbleiben für Laegreid nur noch vier Rennen in der laufenden Biathlon-Saison.

Dabei könnte er maximal 360 Punkte holen, für einen Sieg gibt es 90 Zähler. Der Rückstand Laegreids auf Boe im Gesamtweltcup beträgt 399 Punkte, damit ist die Entscheidung um die Gesamtwertung gefallen.

Ohnehin war ein möglicher Sieg Laegreids nur noch rechnerisch möglich gewesen. Zu dominant gestaltete Johannes Thingnes Boe die laufende Saison. Der 29-Jährige gewinnt nach 2019, 2020 und 2021 also zum vierten Mal den Gesamtweltcup im Biathlon.

Auch Boe wird auf einen Start im Einzel von Östersund verzichten. Er infizierte sich beim Weltcup in Nove Mesto ebenfalls mit Corona und wird in Östersund wahrscheinlich nur im Massenstart am Sonntag antreten. Damit käme auch ein Einsatz in der Staffel am Samstag noch zu früh.

Biathlon: Rennen um die Einzel-Kugel weiter offen

Neben dem Gesamtweltcup hat Boe bereits die Siege in der Sprintwertung und auch in der Verfolgungswertung in der Tasche. Zudem gewann er bei der Biathlon-WM in Oberhof fünf Goldmedaillen, eine Silbermedaille und eine Bronzemedaille.

Auch im Massenstartweltcup hat der Norweger noch sehr gute Perspektiven auf die kleine Kristallkugel. Einzig im Einzelweltcup wird der Sieger der Disziplinwertung voraussichtlich nicht Johannes Thingnes Boe heißen. Da er auf einen Start im Rennen von Östersund verzichtet, wird ein anderer Athlet die Disziplin für sich entscheiden.

