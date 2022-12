Biathlon im Liveticker: Zwei dicke Podestchancen am Samstag - Herrmann-Wick gibt den Takt vor

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Denise Herrmann-Wick führt die Verfolgung an. © picture alliance/dpa/AP | Andreas Schaad

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Samstag fortgesetzt. In Hochfilzen wird zunächst die Verfolgung der Damen gelaufen, dann steht die Staffel der Herren an. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Hochfilzen - Am Samstag stehen beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen zwei spannende Rennen auf dem Programm. Um 11:30 Uhr laufen die Damen in der Verfolgung, ab 13:40 Uhr bestreiten die Herren die Staffel. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Denise Herrmann-Wick wird dann die zweite Verfolgung der noch jungen Biathlon-Saison eröffnen. Die Olympiasiegerin gewann am Donnerstag den Sprint und wird das Rennen über zehn Kilometer bei vier Schießeinlagen anführen.

Biathlon im Liveticker: Deutsches Trio jagt die Teamkollegin

Herrmann-Wick nimmt 18 Sekunden Vorsprung auf die Tschechin Marketa Davidova mit, kurz danach folgt Julia Simon aus Frankreich, die im Gelben Trikot der Führenden im Gesamtweltcup an den Start gehen wird.

Die Abstände sind gering, das Rennen ist völlig offen. Fünf weitere DSV-Damen machen sich auf die Verfolgungsjagd nach ihrer Teamkollegin. Anna Weidel, Sophia Schneider und Franziska Preuß haben gut 1:10 Minuten Rückstand auf die Spitze und können geschlossen auf die erste Runde gehen.

Biathlon im Liveticker: Voigt mit guter Perspektive

Vanessa Voigt startet kurz nach dem Trio und hat bei guter Schießleistung noch Optionen auf ein Top-Resultat. Juliane Frühwirt hat 1:40 Minuten Rückstand auf Herrmann-Wick und zeigte wie schon beim Saisonstart in Kontiolahti Defizite im Laufen.

Die Verfolgung in Kontiolahti gewann Simon, Vanessa Voigt wurde als Achte beste Deutsche. Hier geht es zur Startliste

Biathlon im Liveticker: Unveränderte Aufstellung bei den Herren

Nach den Damen sind dann auch die Herren an der Reihe, die zweite Staffel des Biathlon-Weltcups 2022/23 wird gelaufen. Das deutsche Team geht mit guten Erinnerungen ins Rennen über 4x7,5 Kilometer.

Bei der Staffel in Kontiolahti kamen Justus Strelow, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Roman Rees auf den zweiten Rang. In identischer Form geht es ins Rennen am Samstag in Hochfilzen. Strelow beginnt, übergibt an Kühn, der dann weiter auf Rees wechselt. Doll ist Schlussläufer.

Wenn die DSV-Herren wieder aufs Podest wollen, muss eine klare Steigerung im Vergleich zum Sprint am Freitag her. Dort dominierte der Norweger Johannes Thingnes Boe, der mit seinen Norwegern als klarer Favorit an den Start geht. Hier geht es zu den Aufstellungen

Zudem muss man Frankreich, Schweden und Deutschland auf der Rechnung haben. Um 11:30 Uhr beginnt die Verfolgung der Damen, die Herren starten um 13:40 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

