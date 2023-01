Biathlon im Liveticker: Auftakt in Ruhpolding - Zielsicherheit ist gefragt

Von: Tobias Ruf

Teilen

Biathlon: David Zobel am Schießstand von Ruhpolding. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Mittwoch fortgesetzt. In Ruhpolding steht der Einzel der Herren an. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Ruhpolding - Der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding startet am Mittwoch mit dem längsten Rennen, das es im Biathlon-Weltcup gibt. Um 14:10 Uhr beginnt der Einzel der Herren, chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Dann heißt es für die sechs deutschen Starter und die internationale Konkurrenz, möglichst solide zu schießen. Im Einzel liegt der Fokus klar auf dem Schießstand. Jeder Fehler hat eine Strafminute zur Konsequenz. Zu viele Fehler können auch auf der Strecke nicht mehr kompensiert werden.

Biathlon im Liveticker: Zobel muss sich nachhaltig empfehlen

Der erste Einzel der Biathlon-Saison 2022/23 begann aus deutscher Sicht mit einem Paukenschlag. David Zobel lief in Kontiolahti aufs Podest, seitdem zeigt die Formkurve des Oberbayern aber klar nach unten. Im Verfolger und der Mixed-Staffel von Pokljuka kam er nicht zum Einsatz.

In Ruhpolding muss sich Zobel wieder empfehlen, wenn er bei der Biathlon-WM im Februar in Oberhof zum Einsatz kommen will. Dort hat die deutsche Mannschaft nur vier Startplätze.

Biathlon im Liveticker: Drei DSV-Starter mit guten Podestchancen

In Ruhpolding gehen sechs DSV-Starter in den Einzel. Neben Zobel sind Benedikt Doll, Justus Strelow, Johannes Kühn, Philipp Nawrath und Roman Rees dabei. Zobel, Rees und Strelow sind die besten Schützen bei den deutschen Herren und haben gute Chancen auf eine Top-Platzierung im zweiten Einzel der Saison.

Der Überflieger der Saison, Johannes Thingnes Boe, war beim ersten Einzel nicht auf dem Podium. Das hat großen Seltenheitswert in diesem Weltcupwinter. Die Favoritenrolle hat er gemeinsam mit seinem Landsmann Sturla Holm Laegreid dennoch inne. Nicht selten gibt es im Einzel aber große Überraschungen. Hier geht es zur Startliste

Um 14:10 Uhr geht der erste Athlet ins Rennen, im 30-Sekunden-Takt wird dann gestartet. chiemgau24.de ist vor Ort und berichtet im Liveticker.

Mehr zum Thema Biathlon live im TV, Ticker und Stream: So sehen Sie den Weltcup in Ruhpolding

Die Rennen in Ruhpolding sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

truf