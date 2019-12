Biathlon: Deutsche Biathleten auf Formsuche in Hochfilzen

Der Weltcup 2019/20 im Biathlon wird im österreichischen Hochfilzen fortgesetzt. Am Freitag stehen zwei Sprintwettbewerbe auf dem Programm. Die Rennen jetzt im Liveticker.

Hochfilzen - Die erste Station im Weltcup 2019/20 im Biathlon liegt hinter den Athleten, mit den Wettbewerben in Hochfilzen wird der Weltcup fortgesetzt. Um 11:30 Uhr beginnt der Sprint der Damen, um 14:20 Uhr der Sprint der Herren.

11:08: Starten wird zunächst mit dem Rennen der Damen. Der zweite Sprint des Jahres steht an. Gelaufen wird über 7,5 Kilometer bei zwei Schießeinlagen. Je einmal stehend und einmal liegend wird geschossen. Jeder Fehler am Schießstand hat eine Strafrunde von 150 Metern zur Konsequenz.

11:05: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker bei chiemgau24.de zum Biathlon in Hochfilzen. Heute stehen zwei Wettbewerbe auf dem Programm. Um 11:30 Uhr gehen die Damen in den Sprint, um 14:20 Uhr sind die Damen an der Reihe. chiemgau24.de ist bei beiden Rennen im Liveticker mit dabei.

Biathlon in Hochfilzen: Der Vorbericht zum Rennen

Während die deutschen Biathletinnen mit dem vierten Platz in der Staffel von Östersund für einen versöhnlichen Abschluss der ersten Station im Weltcup 2019/20 im Biathlon sorgten, reisen die deutschen Herren mit großen Sorgenfalten nach Hochfilzen.

"Ich freue mich, dass ich diesen Ort jetzt verlassen kann", sagte Arnd Peiffer nach dem letzten Herren-Rennen in Östersund, bei dem die Staffel nur den achten Platz belegt hatte und fasste vielsagend zusammen: "Ich hätte mir in den kühnsten Träumen nicht vorstellen können, dass man so einen Einstand haben kann", sagte der 32-Jährige.

Biathlon: "Wir waren nicht konkurrenzfähig"

Damit resümierte Peiffer seine persönliche Situation zum Start in die neue Biathlon-Saison - Peiffer musste die ersten Rennen wegen Magen-Darm-Infekts aussetzen und war anschließend im Einzel gestürzt - letztlich sprach er aber für das gesamte Herren-Team.

Schon in den Mixed-Staffeln am ersten Wettkampftag offenbarten die DSV-Biathleten große Schwächen am Schießstand, im Sprint erreichte Johannes Kühn mit seinem sechsten Platz die einzige Top-Ten-Platzierung in einem Einzelwettkampf, im Einzel war das deutsche Team weit von den Spitzenplätzen entfernt und in der Staffel war man "nicht konkurrenzfähig", wie Peiffer bilanzierte.

Biathlon: Deutsche Damen mit Optimismus nach Hochfilzen

In Hochfilzen gilt es für das deutsche Team nun, den Rückstand auf die Weltspitze zu verringern und vor allen Dingen am Schießstand wieder konstante Ergebnisse abzuliefern. Drei Wettbewerbe bestreiten die deutschen Biathleten in Tirol, gelaufen wird im Sprint, dem Verfolger und der Staffel. Für Deutschland am Start sind wie in Östersund Arnd Peiffer, Erik Lesser, Benedikt Doll, Johannes Kühn, Philipp Horn und Simon Schempp. Hier gibt es den kompletten Zeitplan und alle Informationen zum Biathlon in Hochfilzen.

Mit wesentlich mehr Optimismus gehen die deutschen Biathletinnen in die anstehenden Rennen von Hochfilzen. Franziska Preuß und Denise Herrmann überzeugten in den Einzelwettbewerben von Östersund, in der abschließenden Staffel präsentierten sich die deutschen Damen kollektiv in guter Schieß- und Laufform und kamen mit nur 15 Sekunden Rückstand auf das siegreiche Quartett aus Norwegen als Vierte ins Ziel.

"Es hat ein bisschen was gefehlt am Ende, aber es ist nicht so leicht, hier auf das Podest zu kommen", sagte Preuß nach der Staffel, ihre Teamkollegin Vanessa Hinz brachte es auf den Punkt: "Das war ein versöhnlicher Abschluss."

Biathlon in Hochfilzen: Zahlreiche Favoriten bei den Damen, Zweikampf bei den Herren

Neben Hinz, Preuß und Herrmann werden für den Deutschen Skiverband auch in Hochfilzen Franziska Hildebrand, Karolin Horchler und Anna Weidel an den Start gehen. Für Hildebrand, Horchler und Weidel gilt es neben einer sichereren Performance am Schießstand auch den läuferischen Rückstand auf die Weltspitze zu verringern.

Favoritinnen bei den Damen sind neben der Führenden im Gesamtweltcup Dorothea Wierer die Französinnen um Östersund-Siegerin Justine Braisaz, die Norwegerin Marte Olsbu Roiseland und die Schwedin Hanna Öberg.

Bei den Herren läuft es auch in Hochfilzen wieder auf einen Zweikampf der Biathlon-Dominatoren Martin Fourcade und Johannes Thingnes Boe heraus. Im Gesamtweltcup trennen beide nur neun Punkte.

Gestartet wird in Hochfilzen neben den Einzelwettbewerben auch in der Staffel. Hier sehen Sie, wo Sie die Wettbewerbe in Hochfilzen im TV, Liveticker und Livestream verfolgen können.

chiemgau24.de ist bei allen Events in Hochfilzen im Liveticker mit dabei.

