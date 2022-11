Biathlon heute im Liveticker: Kampf ums erste Podest - Drei gute Chancen für Deutschland

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Denise Herrmann-Wick wurde Olympiasiegerin im Einzel. Mit dieser Disziplin startet die neue Saison. © picture alliance/dpa | Angelika Warmuth

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Mittwoch mit dem Einzel der Damen fortgesetzt. Das Rennen über 15 Kilometer beginnt um 13:15 Uhr, chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Kontiolahti - Am Mittwoch starten auch die Damen in die neue Biathlon-Saison. Mit einem Einzel über 15 Kilometer wird der Weltcup in Kontiolahti fortgesetzt. Das Rennen beginnt um 13:15 Uhr, chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Sechs deutsche Damen nehmen dann den ersten Wettkampf der Damen des Biathlon-Weltcups 2022/23 in Angriff. Denise Herrmann-Wick, Franziska Preuß, Vanessa Voigt, Anna Weidel, Sophia Schneider und Juliane Frühwirt wurden für den Weltcup in Kontiolahti nominiert.

Biathlon heute im Liveticker: Weidel und Voigt als gute Optionen

Im Einzel hat die Leistung am Schießstand höheres Gewicht als die Performance auf der Strecke. Mit 15 Kilometern ist die Strecke zwar sehr lang, die Gefahr lauert aber bei den vier Schießeinlagen. Dort gibt es keine Strafrunden, jeder Fehler wird mit einer Strafminute sanktioniert.

Das rückt Vanessa Voigt und Anna Weidel in den Fokus, die als starke Schützinnen bekannt sind und in Einzelwettbewerben schon gute Ergebnisse zeigten. Nur mit einer guten Schießleistung kann man im Einzel bestehen, so wie es David Zobel und Roman Rees am Dienstag vormachten.

Biathlon heute im Liveticker: Herrmann-Wick startet mit goldenen Erinnerungen

Das weiß Denise Herrmann-Wick wie kaum eine andere Athletin des Feldes. Im Februar wurde die 34-Jährige Olympiasiegerin in dieser Disziplin, mit nur einer Strafminute holte sie sich Gold in Peking. Sie geht als Mitfavoritin in das erste Rennen der Damen-Saison.

Franziska Preuß gehört zu den stärksten Läuferinnen des Feldes, leistet sich am Schießstand aber regelmäßig Fehler. Sie und die jungen Nachrückerinnen Schneider und Frühwirt gehen nur als Außenseiterinnen an den Start.

Aus internationaler Sicht sind die Italienerin Dorothea Wierer, die Österreicherin Lisa-Theresa Hauser, die Tschechin Marketa Davidova und die Schwedin Hanna Öberg die Favoritinnen. Die Vorjahressiegerin des Gesamtweltcups, Marte Olsbu Roeiseland, muss aus gesundheitlichen Gründen in Kontiolahti passen. Hier geht es zur Startliste

Der erste Weltcup der Biathlon-Saison 2022/23 wird am Freitag fortgesetzt. Dann laufen zunächst die Herren in der Staffel, anschließend bestreiten auch die Damen das erste Staffelrennen der neuen Saison. chiemgau24.de ist bei allen Rennen der Biathlon-Saison im Liveticker mit dabei.

