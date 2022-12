Biathlon heute im Liveticker: Mit viel Selbstvertrauen in die Sprints - Preuß fällt weiter aus

Von: Tobias Ruf

Teilen

Biathlon: Johannes Kühn gewann in der Vorsaison einen Weltcupsprint. © picture alliance/dpa/Lehtikuva | Vesa Moilanen

Der Weltcup 2022/23 wird am Samstag fortgesetzt. Dann stehen zwei Sprints in Kontiolahti auf dem Programm. Die deutsche Mannschaft geht gut gerüstet in die Rennen. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Kontiolahti - Am Samstag steht ein langer Biathlon-Tag an. In Kontiolahti werden zwei Sprints ausgetragen. Die Herren laufen ab 10:45 Uhr, die Damen starten um 13:45 Uhr. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Dann wollen die deutschen Athleten den erfolgreichen Start in die neue Biathlon-Saison bestätigen. Leicht dezimiert, aber mit viel Selbstvertrauen geht die deutsche Biathlon-Nationalmannschaft in die Rennen.

Biathlon heute im Liveticker: Drei Podestanwärter im deutschen Team

Den Anfang machen die Herren, die über zehn Kilometer laufen und je zweimal an den Schießstand müssen. Nach dem sensationellen Podest von David Zobel am Dienstag und dem starken Auftritt in der Staffel am Donnerstag gehen die deutschen Athleten mit guten Optionen in den Sprint von Kontiolahti.

Die starken Läufer Benedikt Doll, Johannes Kühn und Philipp Nawrath sind Sprint-Spezialisten und zählen bei guten Schießeinlagen zu den Podestkandidaten.

Biathlon heute im Liveticker: Boe als großer Favorit, Schweden lauert

Roman Rees, Justus Strelow und Zobel kommen eher über das Schießen, was im lauflastigen Sprint ein kleiner Nachteil ist. Dennoch zählen auch sie zu den Anwärtern auf gute Positionen.

Topfavorit des Rennens ist Johannes Thingnes Boe, der ein ausgewiesener Sprintspezialist ist und in der Staffel am Donnerstag seine Klasse über die Sprintdistanz eindrucksvoll unter Beweis stellte. Seine Hauptkonkurrenten sind die Schweden Martin Ponsiluoma und Sebastian Samuelsson, auch den Franzosen Quentin Fillon Maillet muss man auf der Rechnung haben. Hier geht es zur Startliste

Drei Stunden nach den Herren gehen dann auch die Damen ins Rennen. Aus dem erhofften Comeback von Franziska Preuß wird leider nichts. Teamärztin Franziska Blume verkündete am Freitag das Aus für die restlichen Rennen in Kontiolahti.

„Franziska hat anhaltend gereizte Atemwege mit Husten, der sich insbesondere bei hohen Belastungen bemerkbar macht. Deshalb wird, um eine erfolgreiche WM-Saison zu gewährleisten, kein Start mehr bei 1. WC in Kontiolahti erfolgen“, so Blume.

Biathlon im Liveticker: Herrmann-Wick mit Siegambitionen

Damit gehen die deutschen Biathlon-Damen nur zu fünft an den Start. Denise Herrmann-Wick ist die einzige Siegkandidatin, sie hat bereits Sprints gewonnen und zählt aufgrund ihrer Laufstärke zu den Favoritinnen.

Sophia Schneider zeigte ebenfalls gute Leistungen auf der Strecke, sie könnte für eine neuerliche Überraschung sorgen. Vanessa Voigt, Anna Weidel und Juliane Frühwirt sind nur Außenseiterinnen. 7,5 Kilometer werden gelaufen, zweimal geschossen. Hier geht es zur Startliste

Neben Herrmann-Wick gehören die Schwedinnen Hanna und Elvira Öberg und die Französin Julia Simon zu den Anwärterinnen auf den ersten Sprintsieg des Biathlon-Weltcups 2022/23.

Um 10:45 Uhr laufen die Herren den ersten Sprint der neuen Saison, die Damen starten um 13:45 Uhr. chiemgau24.de ist bei allen Rennen in Kontiolahti im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

truf