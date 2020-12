Biathlon heute im Liveticker: Peiffer kehrt zurück, deutsches Team mit guten Aussichten

Biathlon: Arnd Peiffer kehrt in den Weltcup zurück.

Der Weltcup 2020/21 im Biathlon wird am Donnerstag mit einem Sprint der Herren in Hochfilzen fortgesetzt. Arnd Peiffer kehrt in die deutsche Mannschaft zurück, die mit Selbstvertrauen ins Rennen geht. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Hochfilzen - Der Weltcup 2020/21 im Biathlon macht ein letztes Mal im Kalenderjahr 2020 Station, wieder ist Hochfilzen Austragungsort. Der letzte Biathlon-Weltcup des Jahres beginnt mit einem Sprint der Herren am Donnerstag um 14:15 Uhr. chiemgau24.de ist heute ab 13:45 Uhr im Liveticker mit dabei.

Aus deutscher Sicht richten sich dann viele Augen auf Arnd Peiffer. Der Weltmeister und Olympiasieger musste den ersten von zwei Weltcups im österreichischen Hochfilzen aus privaten Gründen vorzeitig verlassen und nahm an keinem der drei Wettkämpfe am vergangenen Wochenende teil.

Biathlon heute im Liveticker: Gute Stimmung in der deutschen Mannschaft

Zum zweiten Weltcup-Wochenende in Hochfilzen ist der 33-Jährige aber wieder mit dabei und geht mit guten Perspektiven in den letzten Sprint des Jahres. Nach seinem zweiten Platz im Sprint von Kontiolahti zählt Peiffer am Donnerstag über 10 Kilometer bei zwei Schießeinlagen zu den Mitfavoriten.

Die Stimmung im deutschen Team ist vor dem vierten Weltcup des Kalenders 2020/21 im Biathlon gut. Am vergangenen Sonntag überzeugten die deutschen Herren mit einem Podestplatz in der zweiten Herren-Staffel der Biathlon-Saison 2020/21 und zeigten mannschaftlich eine geschlossene Leistung.

Biathlon heute im Liveticker: Sechs deutsche Herren in Hochfilzen am Start

Neben Peiffer gehen Benedikt Doll, Johannes Kühn, Erik Lesser, Roman Rees und Philipp Horn für den Deutschen Skiverband in Hochfilzen an den Start. Die Ergebnisse des Sprints vom Donnerstag sind dann auch die Ausgangsbasis für den Verfolger, der am Samstag gelaufen wird. Hier geht es zur Startliste

Neben Sprint und Verfolger stehen in Hochfilzen auch erstmals Massenstarts auf dem Programm. Die Verfolger der Damen und Herren werden am Samstag gelaufen, die Massenstarts am Sonntag.

Biathlon: Hier gibt es alle Termine zum zweiten Weltcup in Hochfilzen

Aus internationaler Sicht gehen zahlreiche Favoriten in Hochfilzen an den Start. Bei den bisherigen Weltcups der Saison 2020/21 im Biathlon überzeugten in erster Linie die Norweger und Franzosen, aber auch der Schwede Sebastian Samuelsson gehört zu den Top-Athleten der bisherigen Saison.

Biathlon in Hochfilzen: So sehen Sie den zweiten Weltcup live im TV, Livestream und Liveticker

Samuelsson hat sich in der Gesamtwertung der Herren auf den zweiten Platz nach vorne gearbeitet und ist Weltcup-Spitzenreiter Johannes Thingnes Boe dicht auf den Fersen. Hier geht es zur Gesamtwertung der Herren.

Bei den Damen hat Marte Olsbu Roeiseland aus Norwegen die Führung im Gesamtweltcup übernommen und damit die Schwedin Hanna Öberg abgelöst. Hier sehen Sie den Zwischenstand im Gesamtweltcup der Damen

Während die Herren bereits am Donnerstag in den Weltcup von Hochfilzen starten, geht es für die Damen am Freitag los. Dann steht ebenfalls ein Sprint auf dem Programm.

Zuschauer sind beim letzten Weltcup der Biathlon-Saison keine zugelassen, zudem unterliegen die Athleten einem strengen Hygienekonzept. Vom Lockdown, der in Deutschland verhängt wurde, ist der Spitzensport bislang nicht betroffen.

