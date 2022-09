Biathlon: Topfavorit siegt vor heimischer Kulisse, auch Davidova gewinnt

Von: Tobias Ruf

Superstar Quentin Fillon Maillet zeigt seine Klasse auch im Sommer-Biathlon. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Im Biathlon findet im Sommer seit vielen Jahren das Martin Fourcade Nordic Festival statt. In Frankreich holten sich Quentin Fillon Maillet und Marketa Davidova die Titel in den Massenstartrennen.

Annecy - Das Martin Fourcade Nordic Festival ist eines der Biathlon-Highlights im Sommer. In Annecy nahmen zahlreiche Top-Athleten an den Rennen teil. Quentin Fillon Maillet begeisterte vor heimischem Publikum, Marketa Davidova bestätigte ihre starke Form der Biathlon-Sommer-WM.

Quentin Fillon Maillet hat das Massenstartrennen beim Martin Fourcade Nordic Festival gewonnen. Der Gesamtweltcupsieger aus Frankreich setzte sich am Samstag vor Sean Doherty aus den USA und seinem Landsmann Antonin Guigonnat durch.

Biathlon: Fillon Maillet gewinnt mit klarem Vorsprung

Fillon Maillet gewann in einer Zeit von 24:36 Minuten und setzte sich klar vor der Konkurrenz durch. Doherty fehlten gut 16 Sekunden auf den Sieger, Guigonnat hatte einen Rückstand von 35 Sekunden.

Die Massenstartrennen beim Martin Fourcade Nordic Festival werden auf einer Strecke von rund zehn Kilometern ausgetragen, je Geschlecht nehmen zwölf Athleten teil. Viermal geht es an den Schießstand.

Biathlon: Blashko und Wierer knapp geschlagen

Bei den Damen unterstrich die Tschechin Marketa Davidova ihre starke Verfassung von der Biathlon-Sommer-WM 2022. In Ruhpolding hatte Davidova bereits zwei Medaillen gewonnen, beim Martin Fourcade Nordic Festival gewann sie das Massenstartrennen.

Die 25-Jährige setzte sich mit 10,5 Sekunden vor der Ukrainerin Darya Blashko durch. Bronze ging an Dorothea Wierer aus Italien, die gut 20 Sekunden Rückstand auf die Siegerin hatte. Topfavoritin Marte Olsbu Roeiseland aus Norwegen wurde Sechste.

Die deutschen Athleten nahmen nicht an der beliebten Veranstaltung in Frankreich teil, da zeitgleich die Deutschen Biathlon-Meisterschaften in Oberhof ausgetragen wurden. Dort gewannen Sophia Schneider, Denise Herrmann, Philipp Horn und Roman Rees die Meistertitel.

Biathlon: Das Massenstartrennen beim Martin Fourcade Nordic Festival in voller Länge

Mit dem Martin Fourcade Nordic Festival endet die Biathlon-Sommertour der Profis. Der Fokus der Athleten liegt jetzt auf dem Weltcup, der im November beginnt.

