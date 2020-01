Biathlon Ergebnisse: Die Gesamtwertung und Disziplinwertungen der Damen

© picture alliance/Johan Axelsson/Bildbyran via ZUMA Press/dpa

Biathlon: Dorothea Wierer aus Italien gewann den Gesamtweltcup in der Saison 2018/19

© picture alliance/Johan Axelsson/Bildbyran via ZUMA Press/dpa

Wer führt die Gesamtwertung im Biathlon der Damen an? Wer liegt in den Disziplinen vorne? Hier gibt es alle Ergebnisse zum Biathlon der Damen im Weltcup 2019/20.

Salzburg - Im Weltcup 2019/20 im Biathlon werden bei den Damen wieder zahlreiche Kristallkugeln vergeben. Die Siegerin im Gesamtweltcup wird mit der großen Kristallkugel der Internationalen Biathlon Union belohnt, für die Siegerinnen der jeweiligen Disziplinwertung gibt es die kleine Kristallkugel.

Insgesamt setzt sich der Weltcup 2019/20 im Biathlon aus 68 Terminen zusammen, die an zehn Standorten ausgetragen werden.

Die deutschen Biathletinnen und das internationale Starterfeld messen sich dabei in verschiedenen Disziplinen. Gelaufen wird im Einzel, im Sprint, in der Verfolgung, im Massenstart, in der Staffel, der Mixed-Staffel und der Single-Mixed-Staffel.

Biathlon: WM, Oberhof und Ruhpolding als Highlights

Highlight des Weltcup-Kalenders im Biathlon ist die Biathlon-WM, die zwischen dem 13.02. und 23.02.2020 im italienischen Antholz ausgetragen wird. In Deutschland macht der Biathlon-Weltcup 2019/20 in Oberhof und Ruhpolding Station. Hier gibt es alle Informationen zum Weltcup in Oberhof

Die Punktvergabe im Biathlon-Weltcup 2019/20 bei den jeweiligen Wettbewerben ist dabei identisch. Für einen Sieg in einem Einzelwettbewerb gibt es 60 Punkte. Je nach Disziplin werden bis zum 40. Platz Punkte verteilt.

Die ersten Wettbewerbe 2020 werden im thüringischen Oberhof ausgetragen. Gelaufen wird im Sprint, in der Staffel und im Massenstart. Auch die Herren laufen im Sprint, in der Staffel und im Massenstart.

Biathlon: Die Gesamtwertung der Damen nach 9 Rennen

Aufgeführt im Ranking sind die besten 10 Biathletinnen im Gesamtweltcup und die Platzierungen der Deutschen Damen. Die gesamte Liste aller Weltcup-Starterinnen können Sie hier einsehen.

Position Name Punkte Einzelsiege 1 Dorothea Wierer (Italien) 390 2 2 Tiril Eckhoff (Norwegen) 381 4 3 Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen) 305 4 Julia Simon (Frankreich) 285 5 Denise Herrmann (Deutschland) 273 6 Justine Braisaz (Frankreich) 261 1 7 Kaisa Mäkäräinen (Finnland) 247 8 Marte Olsbu Roiseland (Norwegen) 244 9 Hanna Öberg (Schweden) 240 10 Paulina Fialkova (Slowakei) 231 17 Franziska Preuß (Deutschland) 171 35 Vanessa Hinz (Deutschland) 84 51 Janina Hettich (Deutschland) 30 72 Franziska Hildebrand (Deutschland) 8

Biathlon: Die Sprintwertung der Damen nach 4 Rennen

Aufgeführt im Ranking sind die besten 5 Biathletinnen im Sprintweltcup und die bestplatzierte deutsche Athletin. Die komplette Rangliste gibt es hier

Position Name Punkte Einzelsiege im Sprint 1 Dorothea Wierer (Italien) 182 2 2 Marte Olsbu Roiseland (Norwegen) 150 1 3 Swetlana Mironova (Russland) 139 4 Tiril Eckhoff (Norwegen) 135 1 5 Denise Herrmann (Deutschland) 132

Biathlon: Die Einzelwertung der Damen nach 1 Rennen

Aufgeführt im Ranking sind die besten 5 Biathletinnen im Einzelweltcup und die bestplatzierte deutsche Athletin

Position Name Punkte Einzelsiege im Einzel 1 Justine Braisaz (Frankreich) 60 1 2 Julia Dzhima (Ukraine) 54 3 Julia Simon (Frankreich) 48 4 Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen) 43 5 Larisa Kuklina (Russland) 40 12 Franziska Preuß (Deutschland) 29

Biathlon: Die Verfolgungswertung der Damen nach 2 Rennen

Aufgeführt im Ranking sind die besten 5 Biathletinnen im Verfolgungsweltcup und die bestplatzierte deutsche Athletin

Position Name Punkte Einzelsiege im Verfolger 1 Tiril Eckhoff (Norwegen) 120 2 2 Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen) 102 3 Justine Braisaz (Frankreich) 83 4 Dorothea Wierer (Italien) 75 5 Paulina Vialkova (Slowakei) 71 17 Denise Herrmann (Deutschland) 38

Biathlon: Die Massenstartwertung der Damen nach 2 Rennen

Aufgeführt im Ranking sind die besten 5 Biathletinnen im Massenstartweltcup und die bestplatzierte deutsche Athletin

Position Name Punkte Einzelsiege im Massenstart 1 Tiril Eckhoff (Norwegen) 114 1 2 Kaisa Mäkäräinen (Finnland) 103 1 3 Dorothea Wierer (Italien) 97 4 Denise Herrmann (Deutschland) 80 5 Linn Persson (Schweden) 76

Biathlon: Die Nationenwertung bei den Damen

Position Nation Punkte 1 Norwegen 3642 2 Schweden 3216 3 Frankreich 3115 5 Deutschland 3000

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf