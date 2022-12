Biathlon: DSV-Damen chancenlos, Österreicherin sprengt die Party

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Franziska Preuß wurde 15. im Massenstart. © picture alliance/dpa/AP | Andreas Schaad

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wurde am Sonntag fortgesetzt. In Annecy standen die letzten Rennen des Jahres an. Benedikt Doll war nah dran am Podium, die DSV-Damen patzten am Schießstand.

Annecy / Le Grand-Bornand - Die letzten Rennen des Weltcup-Jahres 2022 im Biathlon boten ein packendes Finale. In Annecy standen erstmals in dieser Saison Massenstartrennen an. Bei den Herren dominierten erneut die Norweger, bei den Damen siegte Lisa Theresa Hauser vor zwei Französinnen.

Die deutschen Damen haben einen ernüchternden Jahresabschluss in Annecy erlebt. Im ersten Massenstart der aktuellen Biathlon-Saison hatten die DSV-Athletinnen mit dem Rennausgang nichts zu tun.

Vanessa Voigt wurde als beste deutsche Läuferin 13.. Denise Herrmann-Wick (21.), Franziska Preuß (15.), Anna Weidel (18.) und Sophia Schneider (28.) schossen zu viele Fehler und verpassten die Top Ten deutlich.

Biathlon: Hauser bleibt eiskalt und distanziert zwei Lokalmatadorinnen

Zwei Französinnen liefen unter tosendem Applaus der Fans in Frankreich aufs Podest. Lisa Theresa Hauser aus Österreich behielt in einem packenden Rennen im letzten Schießen die Ruhe, traf alles und setzte sich gegen Julia Simon und Anais Chevalier-Bouchet durch.

Die Rennen in Annecy / Le Grand-Bornand sind damit beendet. Der Biathlon-Weltcup geht in die Weihnachtspause, die nächsten Rennen werden ab dem 5. Januar auf der Pokljuka gelaufen. Am 28. Dezember findet das Show-Rennen auf Schalke statt. chiemgau24.de ist im Liveticker dabei.

Biathlon: Der Endstand im Massenstart der Damen

1. Lisa Theresa Hauser (Österreich) 33:54.1 / 1 2. Julia Simon (Frankreich) + 12.3 / 2 3. Anais Chevalier Bouchet (Frankreich) + 14.3 / 1 13. Vanessa Voigt (Deutschland) + 57.7 / 2 15. Franziska Preuß (Deutschland) + 1:16.9 / 3 18. Anna Weidel (Deutschland) + 1:21.1 / 3 21. Denise Herrmann-Wick (Deutschland) + 1:41.2 / 5 28. Sophia Schneider (Deutschland) + 2:16.7 / 5

Das gesamte Ergebnis

Biathlon: Doll vergibt Podium, Norweger deklassieren Konkurrenz

Im letzten Schuss hat Benedikt Doll beim Biathlon-Massenstart in Annecy ein mögliches Podest verpasst. Der Schwarzwälder lag über die 15 Kilometer bei vier Schießeinlagen bis zum letzten Anschlag gut im Rennen.

Der fünfte Schuss ging daneben, Doll musste in die Strafrunde und die Konkurrenz vorbeiziehen lassen. Mit seinem siebten Platz zeigte er dennoch ein gutes Rennen.

Biathlon: Norweger Dale schlägt seine überragenden Teamkollegen

Über die gesamte Distanz gab Norwegen den Ton an. Am Ende stand überraschend Johannes Dale ganz oben und feierte seinen ersten Saisonsieg. Er gewann vor den Saison-Dominatoren Sturla Holm Laegreid und Johannes Thingnes Boe.

Roman Rees (16.), Justus Strelow (18.) und David Zobel (19.) zeigten eine ordentliche Vorstellung, konnten aber nicht in den Kampf ums Podest eingreifen. Philipp Horn und Johannes Kühn hatten die Qualifikation für den Massenstart verpasst.

Biathlon heute im Liveticker: Der Endstand im Ziel

1. Johannes Dale (Norwegen) 35:02.2 Minuten / 2 Strafrunden 2. Sturla Holm Laegreid (Norwegen) + 0.3 / 2 3. Johannes Thingnes Boe (Norwegen) + 10.6 / 3 7. Benedikt Doll (Deutschland) + 25.8 / 2 16. Roman Rees (Deutschland) + 1:13.1 / 3 18. Justus Strelow (Deutschland) + 1:22.4 / 2 19. David Zobel (Deutschland) + 1:31.7 / 2

Das gesamte Ergebnis

Biathlon: Der Massenstart der Damen im Liveticker

Ziel: Hauser lässt austrudeln und gewinnt vor Simon und Chevalier Bouchet. Vanessa Voigt wird als beste Deutsche 13.

Rennen: Hauser wird gewinnen, sie baut aus. Von hinten drückt jetzt aber Elvira Öberg. Sie könnte noch Zweite werden.

Rennen: Hauser kämpft gegen zwei Französinnen und das gesamte Publikum. Die Österreicherin sieht noch gut aus, das müsste sie nach Hause laufen.

Rennen: Preuß mit der nächsten Strafrunde, Voigt kommt sauber durch und ist 13. Weidel trifft alles, Schneider und Herrmann-Wick müssen in die Strafrunde.

Rennen: Was für eine Dramatik jetzt. Eine Strafrunde für Chevalier-Bouchet, auch Chevalier patzt. Hauser trifft alles und führt jetzt.

Rennen: Zwei Französinnen kämpfen um den Sieg, das Stadion bebt hier. Wir kommen zum letzten Schießen.

Rennen: Zwei Runden auch für Herrmann-Wick. Voigt, Schneider und Weidel patzen auch. Es ist nicht das Rennen der deutschen Damen.

Rennen: Chevalier-Bouchet geht an die Spitze, Magnusson folgt ihr. Chloe Chevalier ist Dritte. Preuß verliert das Podest hier, das sind zwei Strafrunden.

Rennen: So, wir sind gleich am Schießstand!

Rennen: Die Halbzeit des Rennens ist absolviert, jetzt geht es zu den Stehendschießen. Hier ist noch alles offen, die Spannung ist greifbar.

Rennen: Jetzt zieht das Tempo so richtig an. Auch Vanessa Voigt ist noch auf Schlagdistanz. Das sind die beiden Podestoptionen für Deutschland.

Rennen: Preuß ist Achte, sie ist bis auf neun Sekunden dran an Öberg. Das schaut sehr gut aus.

Rennen: Herrmann-Wick mit der zweiten Strafrunde, Schneider hat es zweifach erwischt. Weidel hat alles getroffen.

Rennen: Tandrevold, Hauser und Öberg führen jetzt. Simon muss in die Strafrunde. Preuß bleibt voll dabei, sie hat alles getroffen.

Rennen: Vorne ist es wahnsinnig eng, die Favoritinnen belauern sich. Es geht gleich zum zweiten Schießen.

Rennen: Herrmann-Wick, Voigt und Schneider sind schon über 30 Sekunden zurück. Viele Fehler dürfen sie sich jetzt nicht mehr erlauben.

Rennen: 17 Damen sind fehlerfrei durchgekommen, 13 mussten in die Strafrunde. Preuß ist Zwölfte und 12 Sekunden hinter der Spitze.

Rennen: Bei den deutschen Damen lief es nicht gut. Herrmann-Wick, Schneider und Voigt mit je einem Fehler, Weidel sogar deren zwei. Nur Preuß ist ohne Fehler durchgekommen.

Rennen: Julia Simon, Ingrid Landmark Tandrevold und Öberg treffen allles und laufen vorne weg.

Rennen: So, jetzt geht es zum ersten von insgesamt vier Schießen. Das Feld ist dicht beinander.

Rennen: Das Tempo ist verhalten. Im Gegensatz zu den Männern wird deutlich mehr taktiert hier.

Rennen: Herrmann-Wick, Schneider und Weidel laufen vorne mit rein, Preuß und Voigt sind noch im Mittelfeld. Jeder hat hier seine indviduelle Taktik auf dieser ersten Runde.

Rennen: Alle sind sturzfrei durch die erste Kurve gekommen, gemeinsam geht es jetzt auf die erste Runde.

Rennen: Der Startschuss ist erfolgt, hier ist richtig was los. 2,5 Kilometer sind es bis zum ersten Schießen.

Vor dem Rennen: Es geht gleich los, 30 Starterinnen machen sich bereit.

Vor dem Rennen: Wenn Elvira Öberg wie gestern im Verfolger viermal ohne Fehler durchkommt, wird sie kaum zu schlagen sein. Der Weg dorthin ist aber sehr weit.

Vor dem Rennen: Eine Topfavoritin ist schwer auszumachen. Zu wechselhaft lief die bisherige Saison, zu viele unterschiedliche Siegerinnen haben wir schon gesehen.

Vor dem Rennen: Fünf deutsche Damen sind bei diesem Massenstart dabei. Denise Herrmann-Wick, Franziska Preuß, Vanessa Voigt, Anna Weidel und Sophia Schneider werden wir gleich in diesem 30er-Feld sehen.

Vor dem Rennen: Der Massenstart der Damen steht an. 12,5 Kilometer werden gelaufen, viermal wird geschossen.

Vor dem Rennen: Weiter geht es im Liveticker zum Biathlon heute in Annecy. Wir gehen rein ins letzte Rennen des Jahres.

Vor dem Rennen: Um 14:15 Uhr laufen die Damen im Massenstart, wir melden uns um 14:00 Uhr im Liveticker zurück.

Biathlon: Der Massenstart der Herren im Liveticker

Ziel: Johannes Dale feiert seinen ersten Saisonsieg vor seinen Landsleuten Laegreid und Boe. Doll wird starker Siebter, Rees wird 16., Strelow 18. und Zobel 19.

Rennen: Johannes Dale ist vorbei an Laegreid, das ist eine dicke Überraschung.

Rennen: Wir werden einen norwegischen Dreifachsieg sehen, Boe ist an Stalder vorbei. Dale kommt näher ran an Laegreid.

Rennen: Doll ist Neunter, Strelow 14., Zobel 16. und Rees 17.

Rennen: Laegreid wird gewinnen, dahinter ist aber noch alles offen. Boe ist auf Schlagdistanz zum Podium, den Schweizer Stalder wird es hier wohl noch vom Podest spülen. Dale ist schon Zweiter jetzt.

Rennen: Laegreid muss eine Runde laufen, Christiansen und Boe je zwei. Es ist chaotisch. Doll hat jetzt die Chance, aber der letzte geht daneben. Ist das bitter.

Rennen: So, es geht jetzt zum letzten Schießen. In diesem engen Feld ist es aber gut möglich, dass die Entscheidung auf der Schlussrunde fällt.

Rennen: Sechs Norweger sind unter den besten Acht, das ist eine neuerliche Machtdemonstration hier. Aber noch geht es einmal an den Schießstand.

Rennen: Doll ist nur 26 Sekunden hinter der Spitze. Mit einem fehlerfreien letzten Schießen und Patzern der Konkurrenz ist hier noch das Podium drin!

Rennen: Nur Doll bleibt im deutschen Team ohne Fehler. Er ist jetzt Zehnter und liegt direkt vor Rees und Strelow.

Rennen: Welcher Norweger zeigt jetzt Nerven? Alle müssen in die Strafrunde, jetzt geht es richtig rund hier. Aber auch dahinter steigt die Fehlerquote.

Rennen: Die Verfolger hinter dem norwegischen Quartett verlieren doch merklich Zeit jetzt. In hohem Tempo kommen wir gleich zum ersten Stehendanschlag.

Rennen: Die Hälfte des Rennens ist absolviert, vier Norweger führen. Jetzt kommen dann aber zwei Stehendschießen, das wird das Feld ordentlich durcheinanderwirbeln.

Rennen: Strelow ist Fünfter nach diesem zweiten Schießen. Rees, Zobel und Doll liegen im Mittelfeld. Die Abstände nach vorne sind noch überschaubar, hier ist noch alles drin.

Rennen: Es wird super geschossen hier, auch die vier Deutschen hauen alles weg.

Rennen: Wir sind am Schießstand. Laegreid kommt sauber durch, so auch Boe, Christiansen und Dale. Die Norweger sind überragend.

Rennen: Wir nähern uns dem zweiten Liegendschießen, das Tempo ist weiterhin sehr hoch.

Rennen: Zobel, Rees und Strelow sind gut 15 Sekunden zurück. Vier Norweger drücken aufs Tempo vorne und reißen schon eine kleine Lücke auf.

Rennen: David Zobel, Roman Rees und Justus Strelow haben alles abgeräumt, Benedikt Doll muss in die Strafrunde. Dadurch ist er schon 30 Sekunden auf die Spitze zurück.

Rennen: Wir sind beim ersten Schießen. Boe, Christiansen und Laegreid treffen alles und führen. Jacquelin muss in die Strafrunde.

Rennen: Die vier Deutschen halten sich gut und sind im Feld dabei. Bis zum ersten Schießen wird es hier keine großen Bewegungen im Feld geben.

Rennen: Der Franzose Emilien Jacquelin ist ein ausgewiesener Spezialist in dieser Disziplin. Er übernimmt jetzt die Führungsarbeit.

Rennen: Gestern war die Strecke sehr eisig, das sorgte für Unmut bei den Athleten. Heute ist die Loipe in gutem Zustand.

Rennen: Boe und Laegreid geben das Tempo vor, das war so zu erwarten. Das Feld ist schon lange gezogen, die Geschwindigkeit hoch.

Rennen: Es geht los, 30 Athleten machen sich auf die erste Runde über 3 Kilometer.

Vor dem Rennen: So, wir machen uns bereit. In wenigen Augenblicken geht es los.

Vor dem Rennen: Wir sehen also den ersten Massenstart der Saison. Favoriten sind wie gehabt Johannes Thingnes Boe und Sturla Holm Laegreid.

Vor dem Rennen: 15 Kilometer werden gelaufen, viermal geht es an den Schießstand. Bei einem Fehler geht es ohne Nachlader direkt in die Strafrunde.

Vor dem Rennen: 30 Athleten sind für den Massenstart qualifiziert, darunter auch vier Deutsche. Roman Rees, Benedikt Doll, David Zobel und Justus Strelow sind mit dabei. Philipp Horn und Johannes Kühn haben die Qualifikation verpasst.

Vor dem Rennen: Das Anschießen läuft, um 12:10 Uhr kann heute pünktlich gestartet werden.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Biathlon heute in Annecy. Gleich sehen wir den Massenstart der Herren.

Biathlon heute im Liveticker: Der Vorbericht zu den Rennen

Neun deutsche Biathleten werden dann die letzten beiden Weltcupwettbewerbe des Biathlon-Jahres bestreiten. Im Massenstart sind die Top 25 des Gesamtweltcups und die besten fünf Athleten des aktuellen Weltcups, die nicht in den Top 25 sind, qualifiziert.

Biathlon heute im Liveticker: Vier DSV-Herren am Start, zwei müssen zusehen

Bei den Herren haben Benedikt Doll, Roman Rees, Justus Strelow und David Zobel den Grundstein schon im Laufe des Weltcups 2022/23 gelegt und sind über die Gesamtwertung am Start. Johannes Kühn und Philipp Horn haben hingegen die Qualifikation verpasst.

30 Athleten gehen also zeitgleich auf die Strecke über 15 Kilometer, viermal wird geschossen. Massenstarts sind extrem dynamisch und enden oft mit überraschenden Entwicklungen.

Biathlon heute im Liveticker: Nur eine DSV-Dame verpasst die Qualifikation

Nach der Verfolgung am Samstag und dem Sprint am Donnerstag sind die Favoriten schnell ausgemacht. Johannes Thingnes Boe und Sturla Holm Laegreid dominieren den Weltcup, führen die Gesamtwertung an und sind die Top-Anwärter auf den ersten Sieg im Massenstart. Hier geht es zur Startliste

Bei den Damen haben fünf von sechs Starterinnen des Weltcups in Annecy die Qualifikation geschafft. Denise Herrmann-Wick, Sophia Schneider, Vanessa Voigt und Anna Weidel sind über den Gesamtweltcup dabei. Franziska Preuß sicherte sich über ihren zehnten Platz im Verfolger und einen soliden Sprint das Ticket, Janina Hettich-Walz muss zuschauen.

Im Rennen über 12,5 Kilometer gehen Herrmann-Wick und Preuß als Podestkandidatinnen ins Rennen. Aber auch die anderen DSV-Damen können an einem guten Tag vorne mit reinlaufen.

Favoritinnen gibt es zahlreiche. Im Fokus stehen die Führende des Gesamtweltcups Julia Simon und die Schwedin Elvira Öberg. 30 Damen gehen ins Rennen, hier geht es zur Startliste.

Die letzten Rennen des Biathlon-Jahres 2022/23 beginnen am Sonntag um 12:10 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker bei allen Rennen der laufenden Saison mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

truf