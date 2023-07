Biathlon-Bundestrainer warnt: „In diesem Bereich müssen alle besser werden!“

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Uros Velepec ist neuer Cheftrainer der deutschen Herren. © DSV

Uros Velepec ist neuer Biathlon-Bundestrainer der Herren. Der Slowene spricht über seinen Amtsantritt, die Defizite im deutschen Team und seine neuen Teamleader.

Karlsfeld - Im deutschen Herren-Biathlon hat seit Mai erstmals ein ausländischer Bundestrainer das Sagen. Uros Velepec avancierte nach nur einem Jahr vom Co-Trainer zum Cheftrainer. Im Gespräch mit chiemgau24.de sprach er über seinen überraschenden Jobwechsel, die Konstellation im Team und Schwächen, die es zu beheben gilt.

Knapp 13 Jahre war Mark Kirchner Biathlon-Bundestrainer der Herren. Zum Weltcupfinale in Oslo verkündete er im März überraschend seinen Rücktritt. Mit Uros Velepec war ein Nachfolger schnell gefunden. Der 56-jährige Slowene kam zu Beginn der Biathlon-Saison 2022/23 als Co-Trainer zum Deutschen Skiverband. Und wurde nach nur einem Jahr befördert.

Biathlon: „Nur so können wir mit der Konkurrenz mithalten“

Für den ehemaligen Coach der slowenischen, finnischen und ukrainischen Nationalmannschaft kam diese Entwicklung durchaus überraschend. „Der ursprüngliche Plan war, dass ich langfristig an Mark Kirchners Seite arbeite. Ich hatte mich schon auf die neue Saison als Co-Trainer eingestellt. Dann hat Mark seine Rücktritts-Entscheidung getroffen, der Deutsche Skiverband hat mich gefragt und ich konnte dieses Angebot nicht ablehnen“, sagte er gegenüber chiemgau24.de.

Im Mai übernahm er seinen neuen Posten und machte in der Analyse der abgelaufenen Saison ein teamübergreifendes Defizit aus. „Die Schießzeit wird immer wichtiger. Unsere Athleten brauchen zu lange, bis der erste Schuss abgegeben wird. Die Schießzeit muss besser werden. In diesem Bereich müssen alle besser werden. Nur so können wir mit der starken Konkurrenz aus Norwegen oder Frankreich mithalten“, betonte der ehemalige Biathlet und Triathlet.

Biathlon: Olympia 2026 bereits im Trainingsplan integriert

In der täglichen Arbeit spielt Individualität eine zentrale Rolle in der Arbeit des neuen Herren-Bundestrainers. „Natürlich trainieren wir auch in der Gruppe. Aber ich will den Sportlern mehr Freiheiten geben. Ein straffes Programm für alle ist nicht mehr zeitgemäß. Wir haben acht Athleten im A-Kader, also brauchen wir auch acht Trainingspläne“, erklärte der Slowene.

Kurzfristiges Ziel ist die kommende Saison, die im November beginnt. Aber bereits 2023 werfen die kommenden Olympischen Winterspiele ihre Schatten voraus. „Wir bauen schon jetzt gezielt Höhentrainingslager ein, um zu sehen, wie unsere Athleten in der Höhe agieren. Die Biathlon-Wettbewerbe bei Olympia 2026 finden in Antholz statt. Die Lage der Strecke ist entsprechend hoch, wir wollen bestens vorbereitet zu den Spielen reisen“, sagte Velepec.

Die Hierarchie in der Mannschaft ist für den neuen Chefcoach klar strukturiert. „Wir haben eine große Mannschaft. Zwei der sechs Startplätze für den Saisonstart sind vergeben. Benedikt Doll und Roman Rees sind unsere Teamleader. Dahinter ist alles offen. Die Vorbereitung wird zeigen, wer sich für den Weltcupauftakt empfiehlt“.

In den Sommerwettbewerben werden die deutschen Herren zum Blinkfestival nach Norwegen reisen. Zur Biathlon-Sommer-WM im slowakischen Oserblie wird das deutsche Team vornehmlich aus Athleten des B-Kaders bestehen. „Wir haben sechs Startplätze, mindestens vier davon werden wir mit Athleten aus dem B-Kader besetzen. Wir behalten uns aber vor, zwei Athleten aus dem A-Kader zur WM zu schicken“, sagte Velepec abschließend.

