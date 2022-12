Biathlon: Auch Norwegen startet - Hochkarätiges Feld auf Schalke

Von: Tobias Ruf

Teilen

Biathlon: (von links) Ingrid Landmark Tandrevold, Julia Simon und Marketa Davidova starten auf Schalke. © picture alliance/dpa/APA | Georg Hochmuth

Das Teilnehmerfeld für „Biathlon auf Schalke“ ist komplett. Am Donnerstag meldete auch Norwegen ein Team, damit starten zehn Mannschaften bei der World Team Challenge.

Gelsenkirchen - Ingrid Landmark Tandrevold und Vetle Sjaastad Christiansen haben sich für das Biathlon-Event auf Schalke am 28. Dezember angemeldet. Damit geht auch Norwegen bei der World Team Challenge an den Start.

Das Teilnehmerfeld beim Biathlon-Showevent in der Veltins Arena auf Schalke ist in diesem Jahr besonders hochkarätig. Tandrevold liegt auf dem fünften Rang in der Gesamtwertung der Damen, Christiansen ist Vierter und schlug jüngst sogar den norwegischen Überflieger Johannes Thingnes Boe.

Biathlon auf Schalke: Drei der Top-5-Damen starten in Gelsenkirchen

Neben Tandrevold sind zwei weitere Biathletinnen aus den Top-5 der Gesamtwertung auf Schalke mit dabei. Denise Herrmann-Wick liegt auf dem vierten Rang des Gesamtweltcups und geht mit Benedikt Doll für Deutschland in die Wettbewerbe.

Julia Simon aus Frankreich ist die stärkste Athletin der laufenden Biathlon-Saison. Die Trägerin des Gelben Trikots geht mit Fabien Claude in die Rennen am 28. Dezember.

Biathlon auf Schalke: Hauser kommt in Topform zur Titelverteidigung

Deutschland stellt mit Vanessa Voigt und Philipp Nawrath eine zweite Mannschaft. Für Italien starten Dorothea Wierer und Lukas Hofer. Die Titelverteidiger kommen aus Österreich. Lisa-Theresa Hauser, die in der laufenden Saison bereits zwei Rennen gewinnen konnte, siegte im Vorjahr an der Seite von Felix Leitner. 2022 wollen sie ihren Erfolg wiederholen.

Mehr zum Thema Biathlon auf Schalke: Alle Infos zur World Team Challenge am 28. Dezember

Das Biathlon-Einladungsrennen auf Schalke wird am 28. Dezember ausgetragen und beginnt zunächst mit einem Massenstartrennen. Die Runden sind kurz, die Frequenz am Schießstand entsprechend hoch.

Nach einer kurzen Pause geht es mit dem Verfolgungsrennen weiter. Grundlage dafür sind die Ergebnisse des Massenstarts. Nach der Verfolgung steht der Sieger der Biathlon World Team Challenge auf Schalke fest.

Die Rennen sind nicht Teil des Weltcups, die Ergebnisse fließen nicht in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren ein.

Quelle: chiemgau24.de

truf