Biathlon: Mit drei Neuen zurück in die Erfolgsspur, Deigentesch debütiert

Die nächste Station im Weltcup 2019/20 im Biathlon ist Annecy. Dabei gehen die deutschen Damen mit einem stark veränderten Team an den Start.

Annecy - Der historisch schlechte Weltcup in Hochfilzen liegt hinter den deutschen Biathletinnen, zum Abschluss des Weltcupjahres im Biathlon soll alles besser werden. Um 14:15 Uhr beginnt der Sprint, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Im französischen Annecy wollen die deutschen Damen die schlechten Rennen von Hochfilzen abhaken, dabei tritt das deutsche Team beim letzten Weltcup im Terminkalender im Biathlon 2019/20 mit stark veränderter Besetzung an.

Franziska Hildebrand, Karolin Horchler und Anna Weidel, die bei den ersten beiden Station im Weltcup 2019/20 im Biathlon noch zum deutschen Team gehörten, werden aufgrund ihrer schwachen Leistungen in Hochfilzen beim Weltcup in Annecy nicht am Start sein - Hier gibt es den Zeitplan zum Weltcup in Annecy

Instagram-Bild: Maren Hammerschmidt (links) und Marion Deigeentesch empfahlen sich durch gute Leistungen im IBU-Cup für das Weltcup-Team

Dafür erhalten Maren Hammerschmidt, Janina Hettich und Marion Deigentesch ihre erste Chance in diesem Winter, die drei DSV-Damen waren bislang im zweitklassigen IBU-Cup im Einsatz.

Gerade für die junge Deigentesch werden die Rennen in Annecy / Le Grand-Bornand ganz besondere Ereignisse. Die 24-Jährige vom SV Oberteisendorf feiert ihr Weltcup-Debüt.

"Natürlich freue ich mich richtig auf meinen ersten Weltcup, aber die Aufregung überwiegt. Ich bin noch nie einen Weltcup gelaufen. Erst ziemlich spät am Sonntagabend, ich habe schon fast geschlafen, habe ich einen Anruf von meinem Trainer bekommen, dass ich im Weltcup starten darf. Ich konnt's erst gar nicht glauben. Zwar waren die letzten IBU-Cup-Rennen gut, aber es war trotzdem sehr überraschend für mich", sagte Deigentesch im Vorfeld ihres ersten Einsatzes im Weltcup.

Biathlon: Deigentesch will Spaß haben und sich nicht verrückt machen lassen

Für den Sprint am Freitag, den Verfolger am Samstag und den Massenstart am Sonntag macht sich Deigentesch keinen Druck. "Ich will gut schießen, das ist eine wichtige Grundlage. Und ich will Spaß haben und mich nicht verrückt machen lassen von den vielen Zuschauern."

Neben Hammerschmidt, Hettich und Deigentesch gehen in Annecy auch Denise Herrmann, Vanessa Hinz und die wiedergenesene Franziska Preuß an den Start - Hier erfahren Sie, wie Sie den Weltcup in Annecy im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Ziel der deutschen Mannschaft ist es dabei, den Kontakt zur Weltspitze wiederherzustellen. Vor allen Dingen am Schießstand hatten die DSV-Damen in Hochfilzen große Probleme. Auch läuferisch gibt es bei allen Athletinnen noch Luft nach oben.

Biathlon in Annecy: Zahlreiche Favoritinnen am Start

Die Konkurrenz für das deutsche Team ist dabei groß. Die Führende im Gesamtweltcup Dorothea Wierer gehört ebenso zu den Favoriten wie Hanna Öberg aus Schweden, die starken Französinnen um Östersund-Siegerin Justine Braisaz, die Norwegerinnen Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Roiseland sowie die Russin Swetlana Mironowa gehören zu den Anwärterinnen auf die obersten Podestplätze.

Bereits am Donnerstag starteten die deutschen Herren in den Weltcup, der Terminkalender im Biathlon sieht auch bei den Herren einen Sprint, einen Verfolger und einen Massenstart vor.Benedikt Doll holte dabei den ersten Weltcup-Sieg für das deutsche Team.

Der Sprint der Damen am Freitag beginnt um 14:15 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

