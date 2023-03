Biathlon: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcupfinale in Oslo

Von: Tobias Ruf

Teilen

Biathlon: Johannes Thingnes Boe bestreitet in Oslo seinen Heimweltcup. © picture alliance/dpa/Lehtikuva | Markku Ulander

Die Saison 2022/23 im Biathlon wird mit dem Weltcup in Oslo beendet. In Norwegen werden sechs Rennen an vier Tagen gelaufen. Hier gibt es alle Termine und Ergebnisse im Überblick.

Oslo - Die neunte und letzte Station im Biathlon-Weltcup 2022/23 ist Oslo. In Norwegen werden zwischen dem 16. und dem 19. März 2023 insgesamt sechs Rennen ausgetragen.

Der Biathlon-Weltcup in Oslo beginnt am 16. März (Donnerstag) mit einem Sprint der Herren über 10 Kilometer. Zudem wird in Norwegen in den Verfolgern und im Massenstart gelaufen.

Biathlon: In Oslo endet die Saison

Austragungsort ist das Biathlonstadion am legendären Holmenkollen, das seit 1984 Teil des Weltcupkalenders ist. Oslo ist die neunte und damit letzte Station des Biathlon-Kalenders der Saison 2022/23.

Der Biathlon-Weltcup in Oslo ist live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und bei Eurosport zu sehen. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

Biathlon: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup in Oslo

16.03.2023 (Donnerstag 15:15 Uhr) - Sprint der Herren 10 Kilometer - Sieger: Johannes Thingnes Boe

.

--> Zum Liveticker/Rennbericht

--> Zum kompletten Ergebnis

.

- Sprint der Herren 10 Kilometer - Sieger: Johannes Thingnes Boe Zum Liveticker/Rennbericht Zum kompletten Ergebnis 17.03.2023 (Freitag 15:20 Uhr) - Sprint der Damen 7,5 Kilometer - Siegerin:

.

--> Zum Liveticker/Rennbericht

--> Zum kompletten Ergebnis

.

- Sprint der Damen 7,5 Kilometer - Siegerin: Zum Liveticker/Rennbericht Zum kompletten Ergebnis 18.03.2023 (Samstag 12:45 Uhr) - Verfolger der Herren 12,5 Kilometer - Sieger:

.

--> Zum Liveticker/Rennbericht

--> Zum kompletten Ergebnis

.

- Verfolger der Herren 12,5 Kilometer - Sieger: Zum Liveticker/Rennbericht Zum kompletten Ergebnis 18.03.2023 (Samstag 15:10 Uhr) - Verfolger der Damen 10 Kilometer - Siegerin:

.

--> Zum Liveticker/Rennbericht

--> Zum kompletten Ergebnis

.

- Verfolger der Damen 10 Kilometer - Siegerin: Zum Liveticker/Rennbericht Zum kompletten Ergebnis 19.03.2023 (Sonntag 12:50 Uhr) - Massenstart der Herren 15 Kilometer - Sieger:

.

--> Zum Liveticker/Rennbericht

--> Zum kompletten Ergebnis

.

- Massenstart der Herren 15 Kilometer - Sieger: Zum Liveticker/Rennbericht Zum kompletten Ergebnis 19.03.2023 (Sonntag 15:10 Uhr) - Massenstart der Damen 12,5 Kilometer - Siegerin:

.

--> Zum Liveticker/Rennbericht

--> Zum kompletten Ergebnis

.

Biathlon: Der Kader der deutschen Herren für die Saison 2022/23 Fotostrecke ansehen

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon geht von November 2022 bis März 2023 und beinhaltet zahlreiche Termine mit Wettbewerben, die an neun Standorten ausgetragen werden sollen. Durch die Corona-Pandemie kann es im Biathlon-Kalender zu kurzfristigen Änderungen kommen.

Die deutschen Biathleten und das internationale Starterfeld messen sich dabei in verschiedenen Disziplinen. Gelaufen wird im Einzel, im Sprint, in der Verfolgung, im Massenstart, in der Staffel, der Mixed-Staffel und der Single-Mixed-Staffel.

Biathlon: Der Kader der deutschen Damen für die Saison 2022/23 Fotostrecke ansehen

Biathlon-Weltcup 2022/23: Heim-WM in Oberhof als Saison-Highlight

Die Punktvergabe im Biathlon-Weltcup 2022/23 bei den jeweiligen Wettbewerben ist identisch. Für einen Sieg in einem Einzelwettbewerb gibt es 90 Punkte. Je nach Disziplin werden bis zum 40. Platz Punkte verteilt.

Highlight der Saison sind die Weltmeisterschaften in Oberhof, die zwischen dem 8.02. und 19.02.2023 im Biathlon-Stadion am Rennsteig ausgetragen werden. In Deutschland macht der Biathlon-Weltcup 2022/23 in Ruhpolding Station.

Gesucht werden am Ende der Saison die Sieger im Gesamtweltcup. Titelverteidiger bei den Herren ist der Franzose Quentin Fillon Maillet, bei den Damen gewann die Norwegerin Marte Olsbu Roeiseland in der vergangenen Saison den Gesamtweltcup.

Quelle: chiemgau24.de

truf