Biathlon: Alle Infos zum Weltcup 2022/23

Biathlon: Roman Rees (rechts) und Johannes Kühn sind Teil der deutschen Nationalmannschaft. © picture alliance/dpa/APA | Barbara Gindl

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon beginnt im November und endet im März. Highlight der Biathlon-Saison sind die Weltmeisterschaften in Oberhof. In Deutschland macht der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding Station.

Anif - Der Weltcup 2022/23 im Biathlon findet an neun Stationen statt. Highlight des Winters ist die WM in Oberhof, die nicht mehr Teil des Weltcups ist.

Biathlon: Alle Termine zum Weltcup 2022/23 im Biathlon

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon geht von November 2022 bis März 2023 und beinhaltet zahlreiche Termine mit Wettbewerben, die an neun Standorten ausgetragen werden sollen. Durch die Corona-Pandemie und die Energiekrise kann es im Biathlon-Kalender zu kurzfristigen Änderungen kommen. Die ersten Rennen werden im finnischen Kontiolahti ausgetragen.

Biathlon: Der Biathlon-Weltcup 2022/23 in Deutschland

Die Weltmeisterschaft ist nicht mehr Teil des Weltcup-Kalenders, daher ist Ruhpolding die einzige offizielle Weltcupstation im Biathlon-Kalender. Die Wettbewerbe im Chiemgau werden zwischen dem 11. und 15. Januar ausgetragen.

Biathlon: Die deutschen Athleten für den Weltcup 2022/23

Biathlon: Der Kader der deutschen Damen für die Saison 2022/23 Fotostrecke ansehen

Bundestrainer Mark Kirchner hat für den Weltcup 2022/23 im Biathlon zahlreiche Athleten nominiert. Immer wieder kann es auch Nachrücker aus dem zweitklassigen IBU-Cup geben. Die großen Hoffnungsträger bei den Damen sind Denise Herrmann-Wick, Vanessa Voigt und Franziska Preuß, bei den Herren ruhen die Hoffnungen auf Benedikt Doll, Roman Rees, Johannes Kühn und Philipp Nawrath.

Biathlon: Der Kader der deutschen Herren für die Saison 2022/23 Fotostrecke ansehen

Biathlon: Die Disziplinen im Weltcup 2022/23

Auch in der Weltcup-Saison 2022/23 treten die Athleten in verschiedenen Wettbewerben an. Hier gibt es alle Disziplinen im Überblick.

Biathlon: Die Punktverteilung im Weltcup 2022/23

Die Verteilung erfolgt nach einem von der Internationalen Biathlon Union (IBU) vorgefertigten Schlüssel. In der Sommerpause hat die IBU eine neue Punktvergabe beschlossen. Für einen Weltcupsieg gibt es künftig wesentlich mehr Punkte.

Biathlon: Der Zwischenstand im Gesamtweltcup

*Hinweis der Redaktion: Nach den ersten Rennen sind die jeweiligen Gesamtwertungen verfügbar

Biathlon: Die Gesamtwertung und die Einzelwertungen bei den Herren

Biathlon: Die Gesamtwertung und die Einzelwertungen bei den Damen

Biathlon: Das Saison-Highlight

Die Biathlon-WM 2023 ist das Highlight der Biathlon-Saison 2022/23. Zum zweiten Mal nach 2004 findet eine Biathlon-WM in Oberhof statt. 2023 ist die Lotto Thüringen Arena am Rennsteig Austragungsort des Saisonhighlights im Biathlon. Seit der Saison 2022/23 ist die WM nicht mehr Teil des Weltcups.

Die Wettbewerbe bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof beginnen am 8. Februar mit der Mixed-Staffel. Am 19. Februar enden die Titelkämpfe mit den Massenstarts der Damen und Herren. Zwölf Titel werden bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof vergeben.

Biathlon: Der Weltcup im TV, Liveticker und Livestream

chiemgau24.de ist bei allen Wettbewerben des Biathlon-Weltcups 2022/23 im Liveticker mit dabei. Im TV sind die Rennen abwechselnd bei ARD oder im ZDF zu sehen, Eurosport überträgt alle Rennen. Im Livestream können Sie die Wettbewerbe in der ARD oder ZDF Mediathek und im Eurosport Player (kostenpflichtig) verfolgen.

Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen.

Biathlon: Die Änderungen zur neuen Saison

Im Weltcup 2022/23 kommt es zu zahlreichen Veränderungen. Der Weltverband IBU hat einschneidende Reformen beschlossen. Unter anderem sind das Punktsystem, die Preisgelder und die WM betroffen.

Preisgeld im Biathlon - Das verdienen die Athleten im Weltcup und bei der WM

Im Weltcup 2022/23 im Biathlon gibt es für die Athleten wieder viel Preisgeld zu gewinnen. Aber was verdienen die Biathleten bei einem Weltcupsieg? Bis zu welcher Platzierung gibt es ein Preisgeld? Und wie werden die Gelder in den Staffeln verteilt? chiemgau24.de gibt den Überblick.

