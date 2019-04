Achtung, Schock-Bild! Lindsey Vonn lässt gaaaaaanz tief blicken

Lindsey Vonn zeigt viel Haut. Der jüngste Facebook-Post der Ski-Legende dreht sich allerdings nicht um ein Bikini-Shooting - im Gegenteil.

Update vom 4. April 2019: Knapp zwei Monate nach ihrem Karriereende hat sich Lindsey Vonn wie angekündigt einem Eingriff an ihrem schwer lädierten linken Knie unterzogen.

Gewohnt medienwirksam hat sich die US-Ski-Ikone noch aus dem Krankenhaus bei Facebook zurückgemeldet. Neben herzergreifenden Schmuse-Einheiten mit ihren Hunden hat Vonn auch eine Szene direkt aus dem OP-Saal für die Nachwelt festhalten lassen. Und die lässt Anatomieexperten voll auf ihre Kosten kommen, könnte zartbesaitete Gemüter allerdings nachhaltig verstören. Derjenige Teil unserer Leser sollte sich den unten abgebildeten Schnappschuss womöglich ersparen.

Auf dem Handyfoto ist Vonns Bein zu sehen, das gerade eifrig bearbeitet wird. Reichlich Operationswerkzeug verschafft dem Betrachter einen tiefen Einblick ins Rennfahrerknie der 34-Jährigen.

„Vorsicht, eines der Fotos macht einen recht drastischen Eindruck“, kommentiert die mehrfache Olympiasiegerin. Immerhin hat Vonn ihre Fans gewarnt. Auch Facebook ist alarmiert. „Dieses Foto zeigt möglicherweise Gewaltdarstellungen oder explizite Inhalte“, lautet der Bild-Hinweis des Netzwerks.

+ Lindsey Vonn zeigt ihren Facebook-Fans ganz genau, wie ihre Knie-Operation abgelaufen ist. © Facebook/Lindsey Vonn

Lindsey Vonn im knappen Bikini! „Vorsicht, sonst fällt dir was raus“

Update vom 9. März 2019: Lindsey Vonn zeigt sich mal wieder von ihrer besten Seite und das nicht (mehr) auf der Piste bei der Abfahrt, sondern beim Bikini-Shooting für Sports Illustrated. Schon zum dritten Mal darf die Amerikanerin für das Magazin modeln.

Am Traumstrand in Puerto Vallarta in Mexiko posiert die Blondine im Meerjungfrauen-Look für die Kameras.

Sie selbst findet das Shooting: „Bis jetzt großartig. Ich habe ein paar sehr coole Schwimmanzüge. Alles ist super.“

Die Fans sind begeistert und kommentieren fleißig unter den Beiträgen. Einer warnt sie aber: „Sei vorsichtig, sonst fällt dir noch was raus aus dem Badeanzug!“

Lindsey Vonn postet Foto von blankem Po - es sieht schockierend aus

Ursprüngliche Meldung: Sie ist verdammt schnell, sie ist verdammt hübsch - und sie hat verdammt viel Humor. Die Rede ist von US-Skistar Lindsey Vonn. Die 34-Jährige postete jetzt ein Bild bei Instagram, das ihre Fans zum Lachen bringt. Dort postete sie ein Bild eines blanken Pos - was hat es damit auf sich?

Ski: Lindsey Vonn präsentiert blanken Po in Are

Lindsey Vonn ist die erfolgreichste Skifahrerin der Geschichte. Die US-Amerikanerin holte drei Medaillen bei Olympischen Spielen, gewann zweimal die Ski-WM und schloss den Gesamt-Weltcup viermal als Erstplatzierte ab. Besonders beeindruckend: Lindsey Vonns insgesamt 82 Weltcup-Siege, eine bislang unerreichte Bestmarke.

+ Schön und schnell: Skistar Lindsey Vonn. © AFP / JONATHAN NACKSTRAND

Erst vor wenigen Tagen gab die Ausnahmeathletin ihr Karriere-Ende bekannt. „Mein Körper ist gebrochen. Er lässt mich nicht die Abschlusssaison fahren, von der ich geträumt habe. Mein Körper schreit mich an, aufzuhören - und es ist tatsächlich an der Zeit ihm zuzuhören.“ Nach den Läufen in Are (Schweden) ist Schluss.

Skistar Lindsey Vonn: Fieser Sturz im vorletzten Rennen der Karriere

Beim ersten Lauf der Schock: Lindsey Vonn hob beim Mittelteil des Super-Gab und segelte spektakulär in die Fangnetze. Glück im Unglück: Die schöne Blondine blieb unverletzt, fuhr sogar eigenständig bis ins Ziel. Unten angekommen, stellte sie einmal mehr ihren Humor unter Beweis. Reportern sagte sie: „Warum liege ich schon wieder im Zaun? Warum bin ich hier? Ich bin zu alt für diese Sche*ße.“

Noch mehr lachten ihre Fans über ihren Instagram-Post. Dort präsentierte Lindsey Vonn einen blanken Hintern, allerdings nicht den eigenen. Das von einem Sturz deutlich gezeichnete Hinterteil gehört Ski-Kollegin Laurenne Ross, wie blick.ch berichtet. Doch auch Superstar Vonn ist nicht ganz unversehrt geblieben: Ein Veilchen unter dem Auge zeugt von ihrem Abflug. Dazu der Kommentar: „Die Nachwirkungen unserer Stürze von gestern. Ich kann es kaum erwarten, welche Farbe die blauen Flecken morgen haben werden.“

Po-Bild von Skikönigin Lindsey Vonn kassiert über 100.000 Likes

Die Fans lieben Lindsey Vonns Humor, mehr als 100.000 Likes hat das Po-Bild. Das Abfahrtsrennen am Sonntag (12.30 Uhr) wird das letzte Rennen der Olympiasiegerin von 2010. Das hatte die 34-Jährige bei Instagram angekündigt.

Matthias Hoffmann