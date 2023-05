Vettel als Funktionär in die Formel 1? Marko äußert Bedenken

Von: Niklas Kirk

Steht Sebastian Vettel vor einer Rückkehr in die Formel 1? Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko erklärt Bedenken, lässt jedoch auch Raum für Spekulationen.

München – Als Fahrer kann Sebastian Vettel auf eine bewegte Karriere zurückblicken. Auf insgesamt vier WM-Titel und 53 Rennsiege kam der 35-jährige Südhesse während seiner Laufbahn, bevor er sich nach der vergangenen Saison aus der Formel 1 zurückzog. Ob dieser Rückzug von langer Dauer sein wird, oder Vettel als Fahrer oder Funktionär in den Motorsport zurückkehrt, darüber herrschen seit jeher Spekulationen, auf die nun auch Helmut Marko, Motorsport-Chef von Red Bull reagierte.

Sebastian Vettel Geboren: 3. Juli 1987 in Heppenheim/Bergstraße Konstrukteure: BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari, Aston Martin Letzter Start:\t GP von Abu Dhabi 2022

Rückkehr in die Formel 1? Laut Marko müsse Vettel sich „erst einmal finden“

Denn für eben jenen gilt Vettel, der von 2009 bis 2014 für Red Bull fuhr und in dieser Zeit viermal Weltmeister wurde, als potenzieller Nachfolger. Der Österreicher Marko zählt mittlerweile stolze 80 Jahre.

So wurde die Personalie in einem Interview von Marko mit RTL/ntv und sport.de thematisiert. So halte es Marko „Theoretisch“ für möglich, dass Vettel ihn eines Tages auf seinem Posten beerben könnte. Jedoch machte er mit Blick auf das erst kürzlich zurückliegende Karriereende von Vettel Einschnitte: „Ich glaube, Sebastian muss sich jetzt erst einmal finden. Er muss wissen, was er in Zukunft will.“

Sebastian Vettel bei seinem letzten Rennen in Abu Dhabi. © James Gasperotti/Zuma Press/dpa

Vettel-Rückkehr in die Formel 1: Umweltbewusstsein als Gewissenskonflikt?

Gar als undankbar präsentierte Marko die Funktionärs-Rolle im Motorsport. Man befände sich in einer „ganz andere Situation“, da man stunden mäßig mehr arbeiten würde, gleichzeitig jedoch „deutlich weniger“ verdient. Leisten müsse man für den Sport letztendlich genauso viel.

Ein weiteres Bedenken äußerte der 80-jährige mit Blick auf Vettels Umweltbewusstsein. „Da muss man eine gewisse Grundeinstellung haben und an den Tag legen, um diesen Job dann erfolgreich auszuführen“, so Marko. Da auch in Zukunft weiterhin Verbrennungsmotor in der Formel 1 eingesetzt werden, wittert der 80-Jährige möglicherweise einen Gewissenskonflikt, den Vettel mit sich auszumachen hätte.

Vettel selbst hatte im März gegenüber RTL/ntv und sport.de eine Rückkehr in die Formel 1 nicht ausgeschlossen, bedauert seinen Abschied aus der Motorsport-Königsklasse bisher jedoch nicht: „Wenn ich es jetzt schon bereuen würde, wäre die Entscheidung nicht so gut gewesen. Momentan geht es mir so gut, wie das in einem halben Jahr aussieht, weiß ich nicht. Das ist Teil der Entdeckungsreise, die mir bevorsteht“, gab Vettel damals an. (nki)

Unterdessen muss die Formel 1 das Streik-Geschehen in Frankreich im Auge behalten. Die zuständige Gewerkschaft drohte dem Ausrichter des Grand Prix von Monaco, diesem bei der Durchführung den Strom abzudrehen.