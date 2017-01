WM-Einsatz von Gensheimer steht auf der Kippe

Ohne Kapitän nach Frankreich

+ © dpa Wohl nicht bei der WM dabei: DHB-Kapitän Uwe Gensheimer. © dpa

Rouen - Der Einsatz von Uwe Gensheimer bei der Handball-WM in Frankreich steht auf der Kippe. Der DHB-Kapitän trauert um seinen kürzlich verstorbenen Vater.

Nach dem Tod seines Vaters steht der Einsatz von Kapitän Uwe Gensheimer im WM-Auftaktspiel der deutschen Handballer auf der Kippe. Die Mannschaft von Bundestrainer Dagur Sigurdsson reiste am Mittwoch ohne den Linksaußen ins nordfranzösische Rouen, wo am Freitag die Partie gegen Ungarn steigt.

"Uwe hat alle Zeit der Welt. Die Entscheidung trifft er ganz alleine", sagte Teammanager Oliver Roggisch dem SID vor der Abfahrt im SportCentrum Kamen-Kaiserau. Eine Prognose, ob und wann Gensheimer zur Mannschaft stößt, gebe es nicht. "Wir sind in engem Kontakt mit ihm, aber es gibt noch keinen neuen Stand", sagte Roggisch.

Schon WM-Generalprobe ohne Gensheimer

Gensheimer hatte das Lager des Europameisters nach dem unerwarteten Tod seines Vaters bereits am Wochenende verlassen. Die WM-Generalprobe gegen Österreich am Montag (33:16) fand ohne den Star von Paris St. Germain statt.

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) trat am Mittwochmittag mit 14 Spielern die über 600 Kilometer lange Busreise in die Normandie an. "Alle sind soweit fit. Auch Tobias Reichmann hat seine Probleme überwunden", sagte Roggisch. Bis Donnerstagabend muss Coach Sigurdsson seinen 16-köpfigen WM-Kader benennen. Im Laufe des Turniers hat der Isländer noch zwei Wechselmöglichkeiten.

SID