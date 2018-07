Unterbrechung der Tour de France-Etappe wegen Pfefferspray-Angriff

Aufregung bei der 16.Etappe

Aufregung in Frankreich. Die 16. Etappe der Tour de France ist am Dienstag wegen einer Protestaktion kurz unterbrochen worden.

Carcassonne - Wie auf TV-Bildern zu sehen war, hatten Bauern Heuballen auf die Straße gerollt, so dass die Radprofis anhalten mussten. Die Rennleitung stoppte das Rennen 29 Kilometer nach dem Start in Carcassonne. Berichten zufolge setzte die Polizei Tränengas oder Pfefferspray gegen die Demonstranten ein. Weil dies auch in die Augen von Fahrern gelangte, ließen sich einige kurz medizinisch behandeln. Nach wenigen Minuten Unterbrechung wurde das Rennen fortgesetzt. Die Etappe führt über 218 Kilometer in die Pyrenäen nach Bagnère-de-Luchon.

dpa