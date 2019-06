Wie Messi und Ronaldo: Tennisstars fangen mitten im Ballwechsel mit Fußball an - Video

Seitfallzieher statt Überkopfball

Das hatten die Fans beim Tennis-Turnier nicht erwartet: Jo-Wilfried Tsonga und Benoit Paire spielten mitten im Ballwechsel Fußball.

Halle (Westfalen) - Beim ATP-Turnier in Halle treffen in der Vorbereitung auf das große Turnier in Wimbledon viele Tennisstars aufeinander. Unter anderem sind Spieler wie Roger Federer schon Stammgäste in Deutschland. Weitere namhafte Akteure wie Borna Coric, Gael Monfils, Roberto Bautista Agut oder auch Karen Khachanov sind im Teilnehmerfeld.

Zu den oben Genannten kann sich auch Jo-Wilfried Tsonga zählen. Der Franzose ist ein altbekannter Sportler auf der Tour. In seinem Zwei-Satz-Sieg gegen Landsmann Benoit Paire spielte sich allerdings eine mehr als spektakuläre Szene ab. Beim Stand von 1:1 im zweiten Satz hatte Paire Aufschlag. Sein Service kommt ins Feld, Tsonga returniert. Doch Vorsicht: Paire hatte nach seiner Ausholbewegung den Schläger verloren.

Großes Tennis? Nein, auch großes Fußball zeigten Tsonga und Paire

Wie also den Ballwechsel gestalten? Da das Racket zu weit lag, beschloss Paire den Ball einfach mit dem Fuß wieder zu Tsonga zu spielen. Regeltechnisch hat das zur Folge: Punkt Tsonga. Jedoch ließ sich Tsonga auf das Spielchen ein. Er nahm den Ball mit der Brust an, hielt ihn mit dem Fuß in der Luft und spielte ihn wieder zurück. Das Publikum tobte. Und der Ballwechsel war noch lange nicht zu Ende.

Paire nahm die Kugel wieder mit der Brust an. Jonglierte ihn einmal und brachte ihn wieder zu Tsonga zurück. Der zeigte sein Können mit einer Annahme mit der Stirn und schoss den Ball mit einem Grinsen wieder übers Netz.

Paire verliert nicht nur den Ballwechsel, sondern auch das Spiel

Dort wurde der Übermut dann doch zu groß: Paire sprang hoch und versuchte einen Seitfallzieher. Doch der ging in die Hose. Der Tennisball kam noch in der eigenen Hälfte auf. Die ganze Aktion wurde mit sehr viel Applaus quittiert.

Paire kann sich nun vermehrt auf Fußball konzentrieren. Mit 4:6 und 5:7 ging die Partie aus seiner Sicht verloren und er schied aus. Tsonga darf weiter auf dem Rasen seine technische Finesse zeigen - mit dem Schläger oder mit dem Fuß. Wobei Letzteres eher unwahrscheinlich ist.

Wie gut die beiden mit dem Ball umgehen können, sehen Sie hier:

