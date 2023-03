Tennis-Star Sinner trifft Fußballlegende – Fans denken, es ist Ben Stiller

Der Südtiroler Tennis-Star Jannik Sinner ist derzeit in den USA unterwegs. In Miami posierte er mit zwei italienischen Fußball-Größen vergangener Tage.

Miami – Seit seinem Profidebüt 2018 mischt Jannik Sinner die Tenniswelt auf. Der 21-jährige Südtiroler steht momentan auf dem elften Platz der Weltrangliste, kürzlich scheiterte er beim ATP-Turnier in Kalifornien im Halbfinale am späteren Turniersieger Carlos Alcaraz. Kurz darauf reiste Sinner ans andere Ende der Staaten, wo er gleich zwei große Persönlichkeiten des italienischen Fußballs traf.

Jannik Sinner Geboren: 16. August 2001 in Innichen, Südtirol (Italien) Spielhand: Rechts, beidhändige Rückhand Nation: Italien Karrierebilanz: 131:61

Jannik Sinner: Nach verlorenem Halbfinale ging es nach Miami – dort traf er zwei Ex-Nationalspieler

In zwei Sätzen besiegte Alcaraz seinen zwei Jahre älteren Gegner Sinner am Samstag im kalifornischen Indian Wells, für den Italiener ging es kurz darauf nach Florida. Dort startet er voraussichtlich am Freitag in das nächste ATP-Turnier, die Miami Open, die vom 21. März bis zum 2. April in Miami Gardens stattfinden.

Sinner, der in seiner bisherigen Karriere bei allen vier Grand-Slam-Turnieren das Viertelfinale erreichen konnte, erlebte in Miami jedoch schon vor dem eigentlichen Wettbewerb einen echten Glücksmoment.

Jannik Sinner: Tennis-Star trifft zwei italienischen Chelsea-Legenden in Miami

An der Südspitze Floridas traf er gleich zwei ehemalige italienische Nationalspieler, die zu ihrer Zeit beim FC Chelsea für Furore sorgten: Gianfranco Zola und Roberto di Matteo. Vor allem Zola, der zwischen 1997 und 2003 hält im Westen Londons spielte, hält bei den „Blues“ einen Legendenstatus inne. Der Vizeweltmeister von 1994 spielte außerdem unter anderem für die SSC Neapel, die AC Parma sowie australische Klubs. Zuletzt war der 56-Jährige in der Saison 2018/19 als Co-Trainer bei Chelsea angestellt.

Auch di Matteo spielte lange Jahre für Chelsea, von 1996 bis 2002 zog er dort die Fäden im Mittelfeld. Anhängern des FC Bayern wird sein Name wohl noch ein Begriff sein, schließlich war er es, der als Chelsea-Coach 2012 in München die Champions League gewann – beim berüchtigten „Finale dahoam“. Zudem war der in der Schweiz geborene di Matteo zwischen 2014 und 2015 beim FC Schalke 04 als Coach in der Bundesliga angestellt.

Jannik Sinner und Gianfranco Zola feiern sich gegenseitig: „Legenden des Spiels“

Gemeinsam knipsten die Sportstars Sinner, Zola und di Matteo ein Foto, das der Tennis-Profi kurz darauf mit dem Zusatz „Legends of the game“ bei Instagram postete. Auch Zola, zeigte sich auf seinem Instagram-Auftritt mit Sinner und titelte unter dem Beitrag: „An amazing guy: a Champion“.

Jannik Sinner trifft Italien-Legende Gianfranco Zola – Fans erkennen jedoch nur Ben Stiller

Sinner, der eigentlich Fan der AC Mailand ist, hätte wohl gerne mehr fußballbezogene Kommentare auf seinen Beitrag bekommen. Stattdessen fiel vielen Betrachtern des Fotos ein lustiges Detail auf. „Für eine Sekunde dachte ich, es wäre Ben Stiller“, schreibt ein User unter den Beitrag und meint damit Gianfranco Zola, der tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit zum US-Schauspieler aufweist.

„Ben Stiller hat für Italien gespielt?“, fragt sich ein Fan, ein anderer bemerkt: „Ben Stiller ist alt geworden“. Auch die Symbiose aus den beiden Namen der sich ähnelnden Persönlichkeiten fällt, ein User will „Gianfranco Stiller“ auf dem Bild erkannt haben, ein anderer spricht von einer „Raubkopie“. Insgesamt erfreuten sich jedoch alle Nutzer an dem Bild der drei italienischen Sport-Ikonen. (tz)