Der Super Bowl 2020 ist Geschichte. Die Kansas City Chiefs holen sich in einem phänomenalem Spiel nach einem irren Comeback gegen die San Francisco 49ers den NFL-Titel.

Im Hard Rock Stadium in Miami fand am Montag um 0.30 Uhr der Super Bowl LIV statt.

in Miami fand am Montag um der statt. Die Kansas City Chiefs und San Francisco 49ers kämpften um die Vince-Lombardi-Trophy.

und kämpften um die Vince-Lombardi-Trophy. In der Halbzeit-Show unterhielten Shakira und J. Lo das Millionen-Publikum.

7.46 Uhr: Durch eine fehlerhafte Gratulation für den neuen Super-Bowl-Champion hat sich Donald Trump Spott im Internet eingehandelt. Nach dem 31:20-Sieg der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers schrieb der US-Präsident am Sonntagabend (Ortszeit) auf Twitter über das „fantastische Comeback“ des Sieger-Teams und fügte hinzu: „Ihr habt den großartigen Bundesstaat Kansas und, genau genommen, die ganze USA so gut vertreten. Unser Land ist STOLZ AUF EUCH!“

Die Stadt Kansas City liegt allerdings nicht im US-Bundesstaat Kansas, sondern am westlichen Rand von Missouri an der Grenze zu Kansas. Trump löschte den Tweet, wurde jedoch von einer Rivalin eiskalt bloßgestellt.

Wirbel um Super-Bowl-Übertragung: Viele Fans verpassen heiße Phase - „sollte bei diesem Event nicht passieren“

7.20 Uhr: Wie ärgerlich! Als der Super Bowl 2020 in die heiße Phase ging, schauten viele Fans in die Röhre. Offenbar brach das offizielle Streaming-Angebot der Liga, der sogenannte NFL Gamepass, im vierten Viertel zusammen - kurz nach dem Touchdown von Damien Williams (Spielstand 23:20).

In den sozialen Netzwerken sammelten sich Unmutsbekundungen. Unter dem Hashtag #NFLGamePass klagten wütende Fans, die die Schlussphase verpasst hatten, etwa wie folgt: „Das sollte bei einem solchen Event nicht passieren; besonders nicht beim offizielen Streaming-Anbieter, der auch noch Geld kostet“.

#nflgamepass. 2 minutes left in Superbowl and you crash. How many NFL fans stayed up all night only to miss the end? Unacceptable. Refund! — Yarden Frankl (@YardenFrankl) February 3, 2020

Ob die enttäuschten User für den Ausfall entschädigt werden, ist bislang noch offen.

6 Uhr: Im Moment des größten Triumphs seiner langen Football-Trainerkarriere denkt Andy Reid noch lange nicht an den Ruhestand. Beim 31:20 seiner Kansas City Chiefs über die San Francisco 49ers feierte der 61-Jährige seinen ersten Sieg im Super Bowl. „Ich trete zunächst etwas kürzer, aber dann greifen wir wieder an“, sagte Reid am Sonntagabend (Ortszeit) in Miami und will mehr als seinen NFL-Premierentitel. „Wir brauchen einen weiteren.“

Reid ist als akribischer Arbeiter bekannt, mit nun 222 Siegen als Trainer steht er auf Rang sechs der ewigen Rangliste. Bislang haftete ihm aber der Makel des fehlenden Titels an. „Ich bin so stolz auf ihn, nach all den Nächten, in denen er nur drei Stunden geschlafen hat“, sagte Reids Ehefrau Tammy im NFL Network. Auch Patrick Mahomes rechnet nicht damit, dass Reid sich eine lange Ruhephase gönnen wird: „Ich gebe ihm drei Tage“, sagte der als wertvollster Spieler ausgezeichnete Chiefs-Quarterback lachend.

Kansas City Chiefs holen sich Super Bowl 2020 und besiegen die San Francisco 49ers

04.31 Uhr: Neben den ganzen Feierlichkeiten wurde auch verkündet, dass Pat Mahomes auch zum MVP gekürt wurde! Mit 24 Jahren ist er der jüngste Spieler, der diese Auszeichnung bekommen hat.

Andy Reid und Pat Mahomes im Interview nach dem #SuperBowl-Gewinn. #ENDZN pic.twitter.com/56w9ZymBVp — DAZN DE (@DAZN_DE) February 3, 2020

Ende: AUS! ENDE! VORBEI! Das erste Mal seit 50 Jahren holen die Kansas City Chiefs nach einem 31:20-Sieg über die San Francisco 49ers den Super Bowl!

20-31: Die 49ers gehen jetzt volles Risiko, Jimmy G. will den Mega-Pass spielen, doch wirft eine Interception. Bei noch 53 Sekunden war‘s das nun endgültig. Chiefs-Coach Andy Reid bekommt auch schon die obligatorische Gatorade-Dusche.

+ Super Bowl LIV - San Francisco 49ers v Kansas City Chiefs © AFP / AL BELLO 20-31: TOUCHDOWN! DAS IST DIE ENTSCHEIDUNG! Damien Williams durchbricht die Defense der Niners und marschiert tatsächlich in die Endzone! Das ist so unfassbar! Die Chiefs waren nach den zwei Interceptions von Mahomes eigentlich am Boden, doch sie kamen nochmal zurück! Absoluter Wahnsinn hier in Miami!

20-24: Ist das die Entscheidung? Jimmy G. wird beim Vierten und elf gesacked und das bei 1:30! Ballbesitz Kansas City Chiefs!!!

20-24: Die Niners haben jetzt das Ei - und die Zeit läuft gnadenlos! Noch 1:46 Minuten und Garoppolo wird fast gesacked. Ist das spannend hier...

20-24: TOUCHDOWN! Ist das irre hier! Die Chiefs spielen einen überragenden Drive. Pat Mahomes wirft erst einen klasse Pass, dann läuft Damien Williams hauchdünn in die Endzone und macht tatsächlich den Touchdown! 24:20 für Kansas City. Was wäre das denn für ein Comeback?!

Jetzt bitte maximales Drama. — Thomas Nowag (@Dagobert95) February 3, 2020

20-17: TOCHDOWN! Die Chiefs sind wieder im Spiel! Nach einem Foul an Kelce in der Endzone, bekommt Kansas City den Angriff an die 1-Yard-Linie. Diese Chance lässt Mahomes nicht liegen, findet Kelce und der macht den Touchdown!

Super Bowl 2020 im Live-Ticker: Mega-Spannung! Kansas City Chiefs und San Francisco 49ers liefern sich Mega-Duell

20-10: Was war das für ein Wurf von Pat Mahomes! 15 Yards brachen die Chiefs im dritten Versuch - und der Quarterback packt einfach mal einen Mega-Wurf aus und wirft unter Bedrängnis 50 Yards genau in die Arme von Tyrek Hill.

+ Super Bowl LIV - San Francisco 49ers v Kansas City Chiefs © AFP / SAM GREENWOOD

20-10: Gut acht Minuten haben Mahomes und Co. nun also noch Zeit, hier zumindest den Ausgleich zu erzielen. Die Crunchtime ist also angebrochen! Was ist hier noch drin für die Chiefs?

20-10: Immerhin funktionierte die Defense der Chiefs in diesem Drive, so dass die 49ers keine Punkte erzielen konnten und im vierten Versuch das Ei punten - Ballbesitz also für die Chiefs jetzt.

20-10: INTERCEPTION! Schon wieder patzt Mahomes, der seinem Receiver in den Rücken wirft. Dieser kann das Ei so nicht fangen und die Niners schlagen zu! Jetzt sind wieder die 49ers am Zug - das wird ganz schwer für die Chiefs!

20-10: TOUCHDOWN! Die 49ers nutzen hier den Mahomes-Patzer und machen die nächten Punkte im Spiel. Raheem Mostert macht den Touchdown für die Niners.

+ Super Bowl 2020 im Live-Ticker: Spektakel ohne Ende! Kansas City Chiefs San Francisco 49ers liefern sich Mega-Duell © AFP / SAM GREENWOOD

13-10: INTERCEPTION! Was macht denn Mahomes da? Der Chiefs-Quarterback wirft seine erste Interception in den Playoffs! Im Spielzug davor unterlief ihm fast schon einen Fumble, da konnte er sich das Ei noch schnappen. Ballbesitz für die 49ers jetzt!

Super Bowl 2020 im Live-Ticker: Kansas City Chiefs San Francisco 49ers liefern sich Mega-Duell

13-10: So, nun sind wieder die Chiefs am Zug! Ein starker dritter Versuch bringen Kansas City ein First Down.

13-10: FIELD GOAL! Wie schon im ersten Quarter erzielen die Niners ihre ersten Punkte nach einem Field Goal.

10-10: Die 49ers haben in der zweiten Hälfte zunächst den Ball und schaffen durch ein tolles Laufspiel das First Down. Wer macht den ersten Touchdown im zweiten Durchgang?

10-10: So, jetzt aber wieder zum Sport...

Halbzeitpause: Und J. Lo setzte dem Wahnsinn hier noch die Krone auf. Die Pop-Diva kommt zunächste im sexy Leder-Outfit auf die Bühne, bei dem man sich fragt, ob sie überhaut ein Höschen drunter trägt.

Highlight of the Super Bowl. pic.twitter.com/N3wT3bFL3l — TPS (@TotalProSports) February 3, 2020

Anschließend wechselt sie in ein silbernes Kleidchen, das auch weniger verdeckt, als es vermutlich erlaubt ist.

+ Hui, hui, hui: J. Lo bei der Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show. © AFP / ELSA

Halbzeitpause: Wow! Wie stark ist denn diese Halbzeit-Show? Zuerst sorgt Shakira dafür, dass die Menge im Hard Rock Stadium fast ausflippt. Die Frau von Barca-Star Gerard Pique trägt ein mega-sexy kurzes rotes Outfit und gibt ein Potpourrie ihrer Song zum Besten. Untermalt wird das Ganze von einem gigantischen Feuerwerk!

No, we did not sponsor this halftime show #SuperBowl — Pornhub ARIA (@Pornhub) February 3, 2020

Halbzeitpause: WAS! FÜR! EINE! MEGA! HALBZEIT-SHOW!

10-10: Ist das bitter! Jimmy G. mit einem Monster-Pass auf Kittle, doch der Tight End bekommt ein Foul gegen sich, weil er seine Gegenspieler schon bevor er das Ei hatte, an den Helm fasste. Der Spielzug wird dadurch ungültig - und mit 10:10 geht‘s in die Pause! Gleich gibt‘s also Shakira und J .Lo!

10-10: Knapp eine Minute hier noch in der ersten Hälfte. Die 49ers haben nun das Ei und dadurch die Möglichkeit, noch vor der Pause zu punkten. Ob‘s gelingt? Ein Zuschauer schafft es allerdings tatsächlich trotz des irren Lärms im Hard Rock Stadium einzuschlafen. Hier gibt‘s den Tweet dazu:

Somehow, this man is sleeping through the #SuperBowl.



We’re still only in the first quarter. pic.twitter.com/erK0gfpqvQ — Karisa Maxwell (@KarisaMaxwell) February 3, 2020

10-10: TOUCHDOWN! Die Niners kommen tatsächlich in die Endzone. Garoppolo sieht, dass Kyle Juszczyk frei ist und der Full Back erzielt den ersten Touchdown für San Francisco. Robbie Gould erzielt den Extrapunkt - 10:10!

Super Bowl 2020 im Live-Ticker: Spektakel ohne Ende! Kansas City Chiefs San Francisco 49ers liefern sich Mega-Duell

3-10: Wow! Jetzt kommt die Offense der 49ers ins Rollen! Zwei überragende Läufe und schon sie an der 29 Yard-Linie der Chiefs. Gelingt Jimmy G. und Co. ein Touchdown?

3-10: FIELD GOAL! Die Chiefs gehen kein Risiko und wählen nach sie sicherer Variante, in dem sie durch das Field Goal drei Punkte mitnehmen, anstatt den vierten Versuch auszuspielen.

3-7: INTERCEPTION! Garoppolo wird unter Druck gesetzt, wirft den Ball im letzten Moment weg - aber genau in die Arme von eines Chiefs Verteidigers! Ballbesitz Kansas City!

+ Super Bowl 2020 im Live-Ticker: Irrer Auftakt zwischen Kansas City Chiefs und San Francisco 49ers © AFP / ELSA

3-7: Das erste Quarter ist vorbei! Die 49ers liegen aktuell zurück und haben tatsächlich ein wenig Probleme mit der variablen Offense der Chiefs. Aber wir wissen ja, ein Spiel hat vier Quarter. Es ist hier also nich lange nichts verloren.

3-7: Ganz starke Offensive der Chiefs, die hier ein tolles Laufspiel zeigen. Mahomes setzt Kelce zudem einmal schön in Szene. Kurz vor der Endzone sorgen die Chiefs mit einem überragenden „Disko Move“ für ein First Down - und Mahomes macht den ersten TOUCHDOWN! Das anschließende Field Goal gelingt auch. 7:3 für die Chiefs!

3-0: Die ersten Punkte im Super Bowl! Die 49ers holen sich mit einem Field Goal die ersten Zähler!

0-0: Aber auch die 49ers sind hier doch sehr nervös. Der Punt der Chiefs wird fallengelassen. Doch Kittle macht mit seinem ersten Lauf ein paar Yards, anschließend läuft Samuel fast bis an die 30-Yard-Linie der Chiefs!

Super Bowl 2020 im Live-Ticker: Irrer Auftakt zwischen Kansas City Chiefs und San Francisco 49ers

0-0: Schwacher erster Angriff der Chiefs, die in ihren drei Versuchen kein First Down bekommen. Vor allem Quarterback Mahomes wirkt beim dritten Versuch sehr nervös und wirft das Ei weg.

0-0: It‘s Showtime! Das Spiel läuft!

+ Super Bowl LIV - San Francisco 49ers v Kansas City Chiefs © AFP / ANDY LYONS

0.40 Uhr: Ist das überragend! Ein sensationeller Clip, der darstellt, wie der Ball nach Miami ins Stadion kommt, endet damit, dass ein Jungs in Wirklichkeit ins Stadion stürmt und den Ball auf Feld bringt. Wow! Diese Amis!

0.30 Uhr: Jetzt gibt‘s den Coin Toss, also den Münzwurf. Mit dabei sind zudem vier 100-jährige Veteranen. Der Grund dafür: Die NFL feiert in diesem Jahr ihr 100-jährige Jubiläum. Kansas City hat auf jeden Fall jetzt den Ball.

0.27 Uhr: Und Miss Lovato trägt hier einen weißen Hosenanzug. Wem‘s gefällt. Die ganzen NFL-Superstars lauschen andächtig der Hymne und fokussieren sich auf den gleich startenden Kick off. Wir freuen uns schon!

0.24 Uhr: Jetzt gibt Yolanda Adams „America the Beautiful“ zum Besten. Gleich geht‘s also los. Doch nach Adams singt noch Demi Lovato die US-Nationalhymne.

0.17 Uhr: Jetzt geht‘s gleich los! Die Team werden gerade vorgestellt. Dwayne „The Rock“ Johnson stellt die beiden Teams vor. Wahnsinn! Da bekommt man nur vom zusehen schon Gänsehaut!

Super Bowl 2020 im Live-Ticker: Miami bebt schon! Kick off in wenigen Minuten

0.01 Uhr: Beim Super Bowl LIV stehen nicht nur die Quarterbacks Pat Mahomes (Chiefs) und Jimmy Garoppolo (49ers) im Fokus, sondern auch die beiden Tight Ends. Dort haben wir mit Travis Kelce eine wahre Maschine bei den Chiefs. Auf der anderen Seite haben wir mit Geroge Kittle einen der verrücktesten Spieler der Liga. Wir sind gespannt, wer dem Super Bowl seinen Stempel aufdrücken wird.

23.54 Uhr: Die Spieler sind schon auf dem Feld. Alle Stars stehen in Reih und Glied an der Mittellinie. Es gibt gleich eine Schweigeminute für den kürzlich verstorbenen NBA-Superstar Kobe Bryant...

+ Super Bowl LIV - Kansas City Chiefs v San Francisco 49ers: Die Gedenkminute für Kobe Bryant und seine Tochter. © AFP / ANGELA WEISS

23.44 Uhr: San Franciscos Verteidiger Richard Sherman erschien vor der Partie in einem Bryant-Trikot an der Arena und trug im Vorprogramm des übertragenden US-Senders Fox ein Gedicht zu Ehren Bryants vor. Es trug den Titel „Dear Football“ (Lieber Football). Bryant hatte 2015 das Ende seiner Karriere mit dem Gedicht „Dear Basketball“ angekündigt. „Wir lieben dich, Kobe. Wir lieben dich, Gianna“, beendete der 31 Jahre alte Sherman sein Gedicht. „In ewiger Liebe, Richard.“

23.23 Uhr: Die Chiefs stehen übrigens erstmals seit 50 Jahren im Super Bowl. Bei den 49ers ist es nicht so lange her, sie verloren 2013 mit Collin Kaepernick das NFL-Finale.

23.14 Uhr: Man darf gespannt sein, wer sich heute die begehrte Vince Lombardi Trophy in den Nachthimmel von Miami recken darf. Vor allem Andy Reid, der Coach der Chiefs wünscht sie sehnlichst den Erfolg im Super Bowl. Für beide Trainer wäre es der erste Titel. Kyle Shanahan ist mit 40 Jahren dabei auch wesentlich jünger und seit 2017 Coach der 49ers.

22.51 Uhr: Servus und hallo zum Live-Ticker der 54. Super Bowls! In weniger als zwei Stunden ist in Miami der Kick off zwischen den San Francisco 49ers und den Kansas City Chiefs.

Super Bowl 2020 im Live-Ticker: Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers Kick off

Update vom 2. Februar 2020, 14.23 Uhr: Superbowl-Sonntag! Und die Anspannung ist groß, bei manchen offenbar sogar zu groß. Dieser Twitter-User nutzte wahrscheinlich den halben Tag, um sein Snack-Stadion zu basteln. „Es war wieder sehr viel Arbeit, aber was lange währt wird endlich gut“, freut er sich.

Es war wieder sehr viel Arbeit aber was lange währt wird endlich gut dieser Gruß geht raus an alle meine NFL Freunde #SuperBowlLIV #Superbowl #nfl pic.twitter.com/jOOtSINX0u — ALFALPHA (@ALFALPHA_) February 2, 2020

Aber wurde es wirklich so gut? Bei genauerem Hinsehen entdecken wir, dass er das Stadion, das wirklich köstlich aussieht, leider doch verhunzt hat. Er hat ein Fußballfeld auf den Platz gemalt. Die Lacher seiner Freunde wird er heute Abend wohl nur stoppen können, indem er ihnen die Münder mit den Leckereien füllt. Oder er hebt sich sein Superbowl-Stadion doch lieber bis zum Champions-League-Finale auf.

Vor dem Super Bowl sorgte auch eine Spielerfrau für viel Gesprächsstoff - mit ihrem Outfit.

Super Bowl 2020 im Live-Ticker: Ticket-Wahnsinn in Miami - was die günstigste Karte kostet

Update vom 1. Februar 2020, 14.09 Uhr: Es ist nicht mehr lange hin bis zum größten Einzelsport-Event der Welt. Doch der Super Bowl in Miami ist noch nicht ausverkauft. Kurzentschlossene können noch Karten erwerben. Billig ist es allerdings nicht. Das günstigste noch verfügbare Ticket beim Anbieter Vividseats kostet umgerechnet rund 5.400 Euro. Für das Geld sitzt man dann im Oberrang.

Für etwas mehr Geld, genau gesagt für 12.463 Euro, ist man im untersten Rang ganz nahe am Geschehen. Die teuerste noch verfügbare Karte kostet 12.633 Euro. Dafür kann man das Spiel in einer Open-Air-Suite genießen.

Super Bowl 2020: Buchmacher sehen Kansas City Chiefs vorne

Update vom 1. Februar 2020, 12.32 Uhr: Die Kansas City Chiefs gehen als leichter Favorit in den 54. Super Bowl. Der Sportwettenanbieter bwin bietet für einen Sieg des Teams um Quarterback Patrick Mahomes eine Quote von 1,83. Sollten die San Francisco 49ers ihren sechsten Titel feiern, zahlt bwin das 2,05-Fache des Einsatzes zurück.

Super Bowl 2020 im Live-Ticker: Kansas City Chiefs gegen San Francisco 49ers

Miami - In der Nacht vom Sonntag auf Montag ist es wieder so weit: Alle Augen sind auf eines der größten Sport-Ereignis der Welt gerichtet. Wenn in Hard Rock Stadium in Miami am Sonntagabend (Ortszeit) der 54. Super Bowl stattfindet, werden neben den 64.767 Fans im Stadion, auch Millionen TV-Zuschauer das Spektakel zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers verfolgen.

Nicht nur in den USA ist der Super Bowl ein wahrer Mega-Event, inzwischen gibt es auch unzählige NFL-Begeisterte auf der ganzen Welt. Überschattet wird das Sport-Highlight allerdings vom tragischen Tod der US-Basketball-Legende Kobe Bryant*, der am vergangenen Sonntag bei einem Hubschrauber-Absturz in der Nähe von Los Angeles ums Leben kam. Er hinterlässt seine Ehefrau und drei Kinder*.

Super Bowl 2020: 49ers mit starker Defense - Chiefs mit überragendem Quarterback

Sportlich dürfen sich die NFL-Fans auf einen vermutlichen hochklassigen Super Bowl freuen. Mit den San Francisco 49ers kämpft das Team mit der besten Defense in der Regular Season um die Vince-Lombardi-Trophy.

Das Finale San Francisco gegen Kansas City gab es dabei noch nie. Die Chiefs waren zuletzt vor 50 Jahren dabei (1970/Super Bowl IV) und schlugen bei ihrem bislang einzigen Titelgewinn die Minnesota Vikings (23:7). Die 49ers haben fünf Titel geholt, die Franchise kann mit den Rekordsiegern Pittsburgh Steelers und New England Patriots (beide 6) gleichziehen.

Auf der anderen Seite stehen die Kansas City Chiefs, die mit ihrem spektakulären Quarterback in den Playoffs für Furore sorgten. Patrick Mahomes wird vermutlich im Alter von 24 zum MVP (Most Valuable Player) der abgelaufenen Saison gekürt werden - und wäre damit der jüngste NFL-Spieler, dem diese Ehre bereits zum zweiten Mal zu Teil wird. Bereits im vergangenen Jahr wurde der Chiefs-Quarterback mit diesem Award ausgezeichnet.

Ein Deutscher ist auch dabei! Mark Nzeocha aus Ansbach kann als dritter deutscher Profi nach Markus Koch (1988, 1992) und Sebastian Vollmer (2015, 2017) den Super Bowl gewinnen. Der Linebacker der 49ers kommt als Special Teamer zum Einsatz.

Super Bowl 2020 im Live-Ticker: Shakira und J.Lo in der Halbzeit-Show

Neben den sportlichen Highlights steht der Super Bowl auch in Sachen TV-Übertragung im Fokus. Denn dafür legen die größten Unternehmen weltweit oft irre Summen in die Hand, um während des Super Bowls einen TV-Werbesport zu senden. US-Präsident Donald Trump sorgt in diesem Jahr für ein Novum. Ein 30-Sekunden-Spot in der Halbzeitpause kostet beispielsweise über fünf Millionen US-Dollar. Auch in Deutschland können Sie natürlich im TV und Live-Stream den Super Bowl sehen, erklärt tz.de*.

Apropos Halbzeitpause! In diesem Jahr werden die beiden Latina-Stars Shakira und Jennifer Lopez die Massen mit ihrer Halbzeit-Show begeistern. Vor dem Kick-off des Super Bowls (0.30 Uhr MEZ) wird natürlich auch die Nationalhymne gesungen. In diesem Jahr macht das die Gospel-Sängerin Yolanda Adams, die „America the Beautiful“ zum Besten geben wird. Die offizielle Nationalhymne übernimmt anschließend niemand geringeres als US-Megastar Demi Lovato.

Watch Demi perform the National Anthem at #SBLIV on February 2nd! @NFL pic.twitter.com/Mr5aLH9H8k — Team Demi (@ddlovato) January 16, 2020

Interception, Facemask und Co.: Wir erklären Ihnen die Regeln des American Footballs.

