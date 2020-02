Super Bowl 2020 im Live-Ticker: Aufregung schon zu groß? Fan leistet sich peinlichen Stadion-Fail

Hard Rock Stadium in Miami

Es ist angerichtet! In der Nacht von Sonntag auf Montag (MEZ) findet in Miami der Super Bowl LIV statt. Alle Infos zum Spiel Kansas City Chiefs gegen San Francisco 49ers gibt es im Live-Ticker.

Im Hard Rock Stadium in Miami findet am Montag um 0.30 Uhr der Super Bowl LIV statt

in Miami findet am Montag um der statt Die Kansas City Chiefs und San Francisco 49ers kämpfen um die Vince-Lombardy-Trophy

und kämpfen um die Vince-Lombardy-Trophy In der Halbzeit-Show werden Shakira und J. Lo das Millionen-Publikum unterhalten

23.23 Uhr: Die Chiefs stehen übrigens erstmals seit 50 Jahren im Super Bowl. Bei den 49ers ist es nicht so lange her, sie verloren 2013 mit Collin Kaepernick das NFL-Finale.

23.14 Uhr: Man darf gespannt sein, wer sich heute die begehrte Vince Lombardi Trophy in den Nachthimmel von Miami recken darf. Vor allem Andy Reid, der Coach der Chiefs wünscht sie sehnlichst den Erfolg im Super Bowl. Für beide Trainer wäre es der erste Titel. Kyle Shanahan ist mit 40 Jahren dabei auch wesentlich jünger und seit 2017 Coach der 49ers.

22.51 Uhr: Servus und hallo zum Live-Ticker der 54. Super Bowls! In weniger als zwei Stunden ist in Miami der Kick off zwischen den San Francisco 49ers und den Kansas City Chiefs.

Update vom 2. Februar 2020, 14.23 Uhr: Superbowl-Sonntag! Und die Anspannung ist groß, bei manchen offenbar sogar zu groß. Dieser Twitter-User nutzte wahrscheinlich den halben Tag, um sein Snack-Stadion zu basteln. „Es war wieder sehr viel Arbeit, aber was lange währt wird endlich gut“, freut er sich.

Es war wieder sehr viel Arbeit aber was lange währt wird endlich gut dieser Gruß geht raus an alle meine NFL Freunde #SuperBowlLIV #Superbowl #nfl pic.twitter.com/jOOtSINX0u — ALFALPHA (@ALFALPHA_) February 2, 2020

Aber wurde es wirklich so gut? Bei genauerem Hinsehen entdecken wir, dass er das Stadion, das wirklich köstlich aussieht, leider doch verhunzt hat. Er hat ein Fußballfeld auf den Platz gemalt. Die Lacher seiner Freunde wird er heute Abend wohl nur stoppen können, indem er ihnen die Münder mit den Leckereien füllt. Oder er hebt sich sein Superbowl-Stadion doch lieber bis zum Champions-League-Finale auf.

Vor dem Super Bowl sorgte auch eine Spielerfrau für viel Gesprächsstoff - mit ihrem Outfit.

Super Bowl 2020 im Live-Ticker: Ticket-Wahnsinn in Miami - was die günstigste Karte kostet

Update vom 1. Februar 2020, 14.09 Uhr: Es ist nicht mehr lange hin bis zum größten Einzelsport-Event der Welt. Doch der Super Bowl in Miami ist noch nicht ausverkauft. Kurzentschlossene können noch Karten erwerben. Billig ist es allerdings nicht. Das günstigste noch verfügbare Ticket beim Anbieter Vividseats kostet umgerechnet rund 5.400 Euro. Für das Geld sitzt man dann im Oberrang.

Für etwas mehr Geld, genau gesagt für 12.463 Euro, ist man im untersten Rang ganz nahe am Geschehen. Die teuerste noch verfügbare Karte kostet 12.633 Euro. Dafür kann man das Spiel in einer Open-Air-Suite genießen.

Super Bowl 2020: Buchmacher sehen Kansas City Chiefs vorne

Update vom 1. Februar 2020, 12.32 Uhr: Die Kansas City Chiefs gehen als leichter Favorit in den 54. Super Bowl. Der Sportwettenanbieter bwin bietet für einen Sieg des Teams um Quarterback Patrick Mahomes eine Quote von 1,83. Sollten die San Francisco 49ers ihren sechsten Titel feiern, zahlt bwin das 2,05-Fache des Einsatzes zurück.

Super Bowl 2020 im Live-Ticker: Kansas City Chiefs gegen San Francisco 49ers

Miami - In der Nacht vom Sonntag auf Montag ist es wieder so weit: Alle Augen sind auf eines der größten Sport-Ereignis der Welt gerichtet. Wenn in Hard Rock Stadium in Miami am Sonntagabend (Ortszeit) der 54. Super Bowl stattfindet, werden neben den 64.767 Fans im Stadion, auch Millionen TV-Zuschauer das Spektakel zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers verfolgen.

Nicht nur in den USA ist der Super Bowl ein wahrer Mega-Event, inzwischen gibt es auch unzählige NFL-Begeisterte auf der ganzen Welt. Überschattet wird das Sport-Highlight allerdings vom tragischen Tod der US-Basketball-Legende Kobe Bryant*, der am vergangenen Sonntag bei einem Hubschrauber-Absturz in der Nähe von Los Angeles ums Leben kam. Er hinterlässt seine Ehefrau und drei Kinder*.

Super Bowl 2020: 49ers mit starker Defense - Chiefs mit überragendem Quarterback

Sportlich dürfen sich die NFL-Fans auf einen vermutlichen hochklassigen Super Bowl freuen. Mit den San Francisco 49ers kämpft das Team mit der besten Defense in der Regular Season um die Vince-Lombardy-Trophy.

Das Finale San Francisco gegen Kansas City gab es dabei noch nie. Die Chiefs waren zuletzt vor 50 Jahren dabei (1970/Super Bowl IV) und schlugen bei ihrem bislang einzigen Titelgewinn die Minnesota Vikings (23:7). Die 49ers haben fünf Titel geholt, die Franchise kann mit den Rekordsiegern Pittsburgh Steelers und New England Patriots (beide 6) gleichziehen.

Auf der anderen Seite stehen die Kansas City Chiefs, die mit ihrem spektakulären Quarterback in den Playoffs für Furore sorgten. Patrick Mahomes wird vermutlich im Alter von 24 zum MVP (Most Valuable Player) der abgelaufenen Saison gekürt werden - und wäre damit der jüngste NFL-Spieler, dem diese Ehre bereits zum zweiten Mal zu Teil wird. Bereits im vergangenen Jahr wurde der Chiefs-Quarterback mit diesem Award ausgezeichnet.

Ein Deutscher ist auch dabei! Mark Nzeocha aus Ansbach kann als dritter deutscher Profi nach Markus Koch (1988, 1992) und Sebastian Vollmer (2015, 2017) den Super Bowl gewinnen. Der Linebacker der 49ers kommt als Special Teamer zum Einsatz.

Super Bowl 2020 im Live-Ticker: Shakira und J.Lo in der Halbzeit-Show

Neben den sportlichen Highlights steht der Super Bowl auch in Sachen TV-Übertragung im Fokus. Denn dafür legen die größten Unternehmen weltweit oft irre Summen in die Hand, um während des Super Bowls einen TV-Werbesport zu senden. US-Präsident Donald Trump sorgt in diesem Jahr für ein Novum. Ein 30-Sekunden-Spot in der Halbzeitpause kostet beispielsweise über fünf Millionen US-Dollar. Auch in Deutschland können Sie natürlich im TV und Live-Stream den Super Bowl sehen, erklärt tz.de*.

Apropos Halbzeitpause! In diesem Jahr werden die beiden Latina-Stars Shakira und Jennifer Lopez die Massen mit ihrer Halbzeit-Show begeistern. Vor dem Kick-off des Super Bowls (0.30 Uhr MEZ) wird natürlich auch die Nationalhymne gesungen. In diesem Jahr macht das die Gospel-Sängerin Yolanda Adams, die „America the Beautiful“ zum Besten geben wird. Die offizielle Nationalhymne übernimmt anschließend niemand geringeres als US-Megastar Demi Lovato.

Watch Demi perform the National Anthem at #SBLIV on February 2nd! @NFL pic.twitter.com/Mr5aLH9H8k — Team Demi (@ddlovato) January 16, 2020

Interception, Facemask und Co.: Wir erklären Ihnen die Regeln des American Footballs.

