Witzig, kreativ, nachdenklich: Das sind die Werbespots des Super Bowls 2019

NFL-Spektakel in den USA

+ © AFP / Kevin C. Cox Der Super Bowl LIII findet in Atlanta statt. © AFP / Kevin C. Cox

Jedes Jahr produzieren die größten Unternehmen der Welt Werbung für den Super Bowl. Auch in diesem Jahr sind Pepsi, Skittles und Co. am Start - und bekommen Unterstützung von echten Mega-Stars.

Atlanta - Sie gehören zum Super Bowl wie - seien wir mal ehrlich - Tom Brady: die legendären Werbespots, die während des NFL-Finales in den USA ausgestrahlt werden. Ob witzig, kreativ oder völlig absurd: Die bekanntesten Unternehmen der Welt lassen sich die Chance nicht entgehen, bei dem größten Sport-Spektakel der Welt von Millionen TV-Zuschauern gesehen zu werden. Unfassbare 5,2 Millionen Dollar (4,6 Millionen Euro) werden fällig, wenn Pepsi, Skittles, Doritos und Co. einen 30-Sekunden-Spot beim übertragenden Sender NBC zeigen wollen.

Doch was haben sich die kreativen Köpfe der Unternehmen für den 53. Super Bowl ausgedacht, wenn die L.A. Rams auf die New England Patriots treffen? Wer wird in den Köpfen der Zuschauer bleiben und wer schießt eventuell sogar übers Ziel hinaus?

Werbung beim Super Bowl 2019: Stars wie Backstreet Boys, Michael Bublé und Harrison Ford dabei

Wie jedes Jahr haben sich die Werbung-Macher nicht lumpen lassen und für ihre Clips Mega-Stars ins Boot geholt. So wirbt Skittles zum Beispiel mit Michael C. Hall (“Dexter“, „Six Feet Under“), Doritos bekommt Unterstützung von den Backstreet Boys, Sarah Jessica Parker (“Sex and the City“) und Jeff Daniels (“Speed“, „The Newsroom“) werben für Stella Artois, und auch andere Firmen-Giganten haben sich Stars wie Steve Carell (Pepsi), Michael Bublé (Bubly), Christina Applegate (M&M‘s) und Harrison Ford (Amazon) gekrallt.

Lesen Sie auch: So heiß sind die Freundinnen der Super-Bowl-Stars

Super Bowl 2019: Die Werbung im Sneak-Peek

Vor dem Super Bowl sind die Werbespots allerdings nur sehr selten schon in voller Länge zu sehen - viele Unternehmen veröffentlichen daher vorab nur so genannte Teaser. Kurze Clips, die andeuten, was im ganzen Clip zu sehen sein wird und die die Vorfreude steigern sollen. Deutsche Fans bleiben dabei übrigens auf der Strecke - denn die Werbespots sind nicht im deutschen Fernsehen zu sehen. Ist aber nur halb so schlimm - denn in dem Video unten können Sie zumindest einen Vorgeschmack bekommen, was den Zuschauern in den USA beim Super Bowl 2019 geboten wird:

Doch nicht nur die Werbung wird ein Spektakel - auch die legendäre Halbzeit-Show des Super Bowls 2019 können Football-Fans kaum mehr erwarten. Sie haben keine Ahnung von American Football? Hier erklären wir Ihnen die wichtigsten Regeln. Sie wollen den Super Bowl im TV sehen? Dann werden Sie im TV-Guide von tz.de* schlau.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.