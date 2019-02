Live-Ticker: Patriots gewinnen im Super Bowl - Tom Brady macht sich unsterblich

L.A. Rams bisher ohne Chance

+ © AFP / AL BELLO Die Vorentscheidung? Stephon Gilmore pflückt das Leder vom Himmel. Interception. © AFP / AL BELLO

Showdown in der NFL! Die Los Angeles Rams trafen im Super Bowl 2019 auf die New England Patriots. Tom Brady machte sich unsterblich. Der Ticker.

In Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) fand in der Nacht auf Montag (0.30 Uhr MEZ) der Super Bowl LIII statt.

Los Angeles Rams vs. New England Patriots hieß das NFL-Finale.

In der Halftime-Show tritt Maroon 5 auf, die Hymne singt Gladys Knight.

Quarterback-Legende Tom Brady könnte sich seinen sechsten Titel sichern.

Super Bowl 2019: Los Angeles Rams vs. New England Patriots 3:13 (0:0; 0:3; 3:0; 0:10)

+++AKTUALISIEREN+++

4.09 Uhr: Tom Brady: „Das war ein unglaubliches Jahr. Wir haben uns durchgekämpft - das beste Spiel des Jahres.“

Brady hat mehr Hits von Kameras als von den Rams. Die Reporterin berichtet live aus seiner Achselhöhle. Alles furchtbar. — Thomas Nowag (@Dagobert95) 4. Februar 2019

4.05 Uhr: Und das war‘s! Zuerlein verkickt das Field Goal! Die New England Patriots gewinnen den Super Bowl 2019.

4.03 Uhr: Was bleibt den Rams noch? Nun gut, sie könnten ein Field Goal aus großer Distanz versuchen - wenn es einer schafft, dann Zuerlein - und dann mit einem Onside Kick auf einen Touchdown spekulieren.

3.59 Uhr: Und Gostkowski trifft durch die Latten! Uiuiuiui, das war haarscharf. Egal - das dürfte es gewesen sein. Es ist so gut wie unmöglich, dass die L.A. Rams in den letzten 1:12 Minuten die zehn Punkte aufholen.

3.56 Uhr: Das war knapp. Die Messung zeigt: Um Millimeter haben die Patriots die zehn Yards nicht geschafft. Nun der vierte Versuch. Was amchen die Pats? Rennen? Kicken? Mit einem Field Goal würden sie alles klar machen.

3.52 Uhr: Strafe für die Patriots - die müssen nicht nur zehn Yards zurück, sondern auch die Uhr wird gestoppt. EIn letzter Hoffnungsschimmer für die Rams?

3.48 Uhr: Burkhead sorgt für das nächste First Down der Patriots. Viel dürfte hier nicht mehr passieren - außer einer Entscheidung.

3.46 Uhr: Tom Brady steckt Sony Michel den Ball zu, der zaubert sich durch die Rams-Defense und wird erst nach 26 Yards gestoppt.

3.42 Uhr: Interception. Stephon Gilmore fängt kurz vor der Goal-Line einen Pass von Goff ab. Das könnte die Entscheidung gewesen sein ...

3.41 Uhr: Wow, das war knapp: Der Pass von Goff kommt beinahe bei Cooks an, der in der Endzone wartet. Beinahe.

3.40 Uhr: Und das nächste First Down für die Rams - dank Reynolds.

3.38 Uhr: Was geht noch für die Rams? Goff mit einem Screenpass auf Cooks, der beinahe 20 Yards gut macht. Kein schlechter Start.

Super Bowl im Live-Ticker: Michel mit Touchdown für Patriots

3.34 Uhr: Touchdown! Sony Michel bekommt den Ball zugesteckt und würgt sich mit ihm über die Linie. Führung für die New England Patriots. Jetzt wird es ganz, ganz schwer für die Rams.

3.33 Uhr: Zucker-Pass von Brady. Der steht an der gegnerischen 30-Yards-Linie und findet dann Gronkowski, der an der Fünf-Yard-Linie wartet, fängt und noch zwei Yards läuft. Sehen wir jetzt endlich einen Touchdown?

3.28 Uhr: Goff findet keinen Anspielpartner, rennt an die Seitenlinie - und wird dort mächtig weggecheckt. Das wird heute wohl nichts mehr für die Rams ...

3.26 Uhr: Gurley erkämpft sich einige Yards. Doch da fliegt die gelbe Flagge. Penalty. Die Rams müssen wegen Haltens zehn Yards zurück. Zäh.

3.24 Uhr: Endlich mal ein starker Pass von Goff. Er sieht Brandin Cooks, der einigermaßen frei an der 40-Yard-Linie steht und das Leder fängt. Geht hier etwa noch was?

3.20 Uhr: Hurra, die Rams erreichen ein First Down. Man muss sich bei diesem Super Bowl ja schon über die kleinen Dinge freuen.

3.17 Uhr: Das vierte Viertel startet mit einem Punt.

3.15 Uhr: Es ist übrigens das erste Mal, dass in den ersten drei Vierteln eines Super Bowls kein Touchdown erzielt wurde.

Super Bowl im Live-Ticker: Greg Zuerlein verwandelt Field Goal für Rams

3.05 Uhr: Field Goal! Drei Punkte für die Rams! Wer hätte das gedacht? Mit 53 Yards ist es das zweitlängste Field Goal in der Geschichte des Super Bowls. Ein Dank an Legatron!

3.04 Uhr: Die Rams haben sich tatsächlich in Field-Goal-Nähe gebracht – da lässt sich Goff im nächsten Versuch sacken. Raumverlust! Wenn das mal nicht bestraft wird …

2.49 Uhr: Oh, wenigstens etwas Spannendes dürfen wir bei diesem Super Bowl erleben: Den weitesten Punt, den es jemals bei einem Super Bowl gab. Danke dafür!

2.48 Uhr: Was ist nur los mit den Rams? Wo ist die beste Offense der Liga? Wir fragen uns gerade wirklich, wie sie es in den Super Bowl geschafft haben.

2.42 Uhr: Und aus der Kabine kommt die schlechte Nachricht: Für Patrick Chung ist der Super Bowl zu Ende. Er wird nicht zurück ins Spiel kommen.

2.41 Uhr: Endlich geht mal wieder was nach Vorne. Brady wirft einen Pass auf Julian Edelman, der 27 Yards gut macht.

2.33 Uhr: Da schaffen die Rams ausnahmsweise mal ein First Down und Gurley kommt ins Spiel, schon gibt es eine Spielunterbrechung wegen einer Verletzung. Patrick Chung von den Pats liegt angeschlagen am Boden.

+ Patrick Chung liegt verletzt am Boden, © AFP / Rob Carr

2.30 Uhr: Und weiter geht‘s! Was ist noch drin für die Los Angeles Rams?

Super Bowl im Live-Ticker: Maroon 5 mit mittelmäßiger Halbzeit-Show

2.22 Uhr: Das war‘s - mit „Move Like Jagger“ beenden Maroon 5 die Halftime-Show. Das war ... mittelmäßig. Kein Vergleich zu den Auftritten von Prince oder Justin Timberlake.

Adam Levine has been on the field longer than the Rams offense — Max J. Rosenthal (@maxjrosenthal) 4. Februar 2019

2.16 Uhr: Wow - und jetzt doch noch ein Gänsehaut-Moment. Bei „She will be loved“ brennen Tausende Lichter im Mercedes Benz Stadium. Und Adam Levine mittendrin.

2.12 Uhr: Der Auftritt von Travis Scott ist ... na, sagen wir mal: Feuer-intensiv.

2.09 Uhr: Und da sind sie: Maroon 5! Die Halftime-Show ist gestartet. Und Adam Levine ist sichtlich nervös - bei „This Love“ trifft er nicht jeden Ton.

2 Uhr: Hoffentlich sehen wir jetzt ein größeres Spektakel, als während des Spiels. Denn jetzt kommt die legendäre Halftime-Show mit Maroon 5.

LA 0, NE 3, Maroon 5. — flo bogner (@flopumuc) 4. Februar 2019

Super Bowl im Live-Ticker: Das war die erste Halbzeit

1.57 Uhr: Aus ihrem Vorteil können die Rams nichts machen. Halbzeit. Bisher lässt der Super Bowl spielerisch zu wünschen übrig. Besonders die Rams haben noch nicht ins Spiel gefunden. Hoffentlich ändert sich das ab dem dritten Viertel.

1.56 Uhr: Die Patriots spielen ihren vierten Versuch aus - aber Bradys Pass auf Rob Gronkowski kommt nicht an. Der Ballbesitz wechselt, es gibt keinen Punt. Es bleibt bei der mageren 3:0-Führung der Pats.

1.33 Uhr: Ach das ist doch einfach nichts ... die Rams holen wieder keine Punkte. Nicht mal annähernd. Fühlt sich an wie die Rache dafür, dass sie sich mit einem fragwürdigen Foul gegen die Saints in den Super Bowl gesneakt haben.

1.30 Uhr: Wie reagieren die Rams auf die Führung der Patriots? Ein bisschen mehr Raumgewinn wäre schon mal gut.

Super Bowl 2019 im Live-Ticker: Gostkowski holt erste Punkte für Patriots

1.25 Uhr: Gostkowski bekommt eine nächste Chance - und dieses Mal verwandelt er das Field Goal aus 42 Yards. Wenn auch schon wieder mit einem beängstigenden Linksdrall. Aber da sind sie endlich, die ersten Punkte dieses Super Bowls.

1.23 Uhr: Was für ein Pass! Tom Brady sieht Julian Edelmann, der völlig unbewacht das Ei empfängt und es bis an die 29-Yards-Linie schafft.

1.21 Uhr: Von den Rams ist bislang wahnsinnig wenig zu sehen. Gefühlt kommt Jared Goff nicht über die eigene 30-Yards-Linie hinaus. Kein Wunder also, dass die Pats schon wieder am Zug sind.

1.17 Uhr: Das zweite Viertel beginnt.

1.09 Uhr: Und der nächste Patzer von Brady - was ist los mit dem Quarterback? Rams-Defensiv John Franklin-Myers stürmt auf Brady zu, schlägt ihm das Ei aus der Hand - doch die Pats recovern. Doch auch jetzt gibt es keine Punkte.

1.08 Uhr: Die Pats sind schon wieder am Ball. Und beinahe die nächste Interception: Peters fängt beinahe einen langen Pass von Brady ab.

0.57 Uhr: Ach herrje! Die Patriots wollten die ersten drei Punkte holen - aber Stephen Gostkowski verkickt das Field Goald aus 46 Yards.

0.49 Uhr: Die Patriots holen ein First Down nach dem anderen und sind mittlerweile an der gegnerischen 40-Yard-Linie.

0.41 Uhr: Das ging schnell - three and out. Die Rams haben nichts aus ihrer Chance gemacht.

0.37 Uhr: Interception! Ja, ist denn das die Möglichkeit? Tom Brady wollte auf Hogan passen, doch der kommt nicht an den Ball. Stattdessen schnappt ihn sich Cory Littleton. Die Rams schaffen den Turn-Over. Stark!

0.33 Uhr: Yeah! Kickoff! Und die Patriots machen direkt ordentlich Raum gut.

0.30 Uhr: Nun: Der Coin Toss. Die L.A. Rams haben ihn gewonnen.

Super Bowl im Live-Ticker: Gladys Knight singt die Hymne

0.23 Uhr: Und nun der erste Höhepunkt: Grammy-Gewinnerin Gladys Knight singt die Hymne - doch da sie die sehr soulig singt, kann niemand mitsingen. Trotzdem schön.

0.21 Uhr: Wow, so viel Patriotismus: Chloe x Halle singen sich bei „America, the beautiful“ die Seelen aus dem Leibe.

0.13 Uhr: Die Teams sind drin:

22.59 Uhr: Wer ist eigentlich Donald Trumps Favorit? „Sie haben einen sehr besonderen Besitzer und Coach und sicherlich den großartigsten Quarterback der Geschichte. Also würde ich sagen, dass sie gewinnen“, sagte der US-Präsident im Interview mit dem TV-Senders CBS über die New England Patriots.

Super Bowl 2019 im Live-Ticker: Werbung zum NFL-Spektakel

22.07 Uhr: Wer sich mit dem NFL-Spektakel auskennt, der weiß auch, dass sich die US-Fans nicht nur die Finger nach der Halftime-Show ablecken, sondern auch nach den legendären Werbespots, die jedes Jahr eigens für den Super Bowl kreiert werden. Auch dieses Jahr haben sich die Firmen nicht lumpen lassen und zahlreiche Superstars mit ins Boot geholt. Traurig: In Deutschland werden die Spots nicht über die Bildschirme flimmern. Macht aber nichts - denn wir haben hier zumindest einen Sneak-Peek der diesjährigen Werbespots

für Sie:

22.04 Uhr: So langsam wird es ernst, in zweieinhalb Stunden geht es los - yeah! Wie versprochen haben wir nun noch mehr heiße Fotos von Spielerfrauen für euch - in diesem Extra-Artikel.

18.42 Uhr: Rapperin Cardi B wird ihren Song „Girl Like You“, den sie gemeinsam mit Maroon 5 veröffentlichte, nicht mit den Musikern beim Super Bowl performen. „Es würde sich in meiner Seele falsch anfühlen“, sagte die 26-Jährige der Website ET unlängst. Grund sind die Proteste rund um Polizeigewalt und Unterdrückung von Schwarzen.

Super Bowl 2019: Bikini, Badeanzug, XXL-Dekolleté! So heiß sind die Freundinnen der Stars

17.34 Uhr: Sie ist wohl die bekannteste bessere Hälfte des Super Bowls 2019: Gisele Bündchen, Frau von Pats-Quarterback Tom Brady. Doch auch die anderen Spielerfrauen müssen sich nicht verstecken. Hier eine erste kleine Auswahl - mehr gibt es später:

Gisele Bündchen hat mittlerweile schon zwei Kinder mit Tom Brady - ihrer makellosen Figur sieht man das aber überhaupt nicht an:

Veronika Khomyn ist die Partnerin vom Head-Coach der Rams, Sean McVay:

Christen Harper soll die Freundin von Rams-Quarterback Jared Goff sein - das ist aber wohl noch geheim.

Camille Kostek ist ein mega-erfolgreiches Model. Sie shootet unter anderem für Sports Illustrated Swimsuits - und drückt beim Super Bowl ganz besonders Pats-Tight-End Rob Gronkowski die Daumen.

16.36 Uhr: Es war ein Riesen-Politikum: Das Hinknien und Sitzenbleiben während der Hymne. Donald Trump machte sich damals mit seinen Äußerungen eher Feinde als Freunde. Nun äußerte sich der US-Präsident erneut zu den Protesten einiger NFL-Spieler. „Ich denke, wenn du protestieren willst, ist das großartig“, betonte Trump im Interview des Fernsehsenders CBS. „Ich denke, dass Menschen zu jeder Zeit unsere Flagge und zu jeder Zeit unsere Nationalhymne und unser Land respektieren müssen. Ich denke, dass es viele Möglichkeiten gibt, an denen du protestieren kannst. Da kannst du viel machen. Doch das geht nicht.“

+++ Herzlich willkommen zu unserem Ticker zum Super Bowl 2019. Macht sich Tom Brady heute noch unsterblicher, als er eh schon ist und gewinnt als erster Quarterback seinen sechsten Super Bowl? Und wie wird die legendäre Halbzeit-Show?

Super Bowl 2019: Der Vorbericht

Atlanta - Das muss ein ganz, ganz besonderer Super Bowl werden. Zumindest wenn man danach geht, wie das Finale der NFL in diesem Jahr zustande gekommen ist. Die Rams sicherten sich den Einzug in den Super Bowl dank eines schon jetzt legendären Fouls von Nickell Robey-Coleman an Saints-Receiver Tommylee Lewis. Die Szene dazu können Sie sich im Video unten ansehen. Eine höchst fragwürdige Szene, die für die Rams trotz klarem Regelverstoß ungeahndet blieb - und die die New Orleans Saints höchstwahrscheinlich den Super Bowl kostete. Es kam zur Verlängerung, und in der siegten die Rams dank eines Field Goals mit 26:23.

Die New England Patriots verdanken ihren Einzug ins Endspiel der NFL unterdessen einmal mehr Tom Brady (41). Der Vorjahresfinalist musste gegen die Kansas City Chiefs ebenfalls in die Overtime - und in der führte Brady seine Mannschaft mit präzisen Pässen an die 15-Yard-Linie. Von dort stürmte Rex Burkhead im dritten Versuch mit dem Ei in die Endzone. Touchdown! Sieg! Schon wieder Super Bowl! Showdown in Atlanta!

Für Maschine Brady ist es damit die dritte Super-Bowl-Teilnahme in Folge und die neunte insgesamt. Sollte Tom Brady mit seinen New England Patriots siegen, wäre es außerdem sein sechster Titel - und damit ein weiterer ausgebauter Rekord in der NFL.

Schafft Tom Brady das Wunder trotz seines hohen Sportler-Alters? Können die Los Angeles Rams einen weiteren Sieg der New England Patriots verhindern? All das erfahren Sie hier in unserem Live-Ticker zum Super Bowl 2019. Sie sind mit den Regeln im American Football nicht vertraut? Dann klicken Sie hier.

mes