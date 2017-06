Stan Wawrinka im Halbfinale der French Open

Nach Sieg gegen Cilic

+ © AFP Setzte sich im Viertelfinale gegen Marin Cilic durch: der Schweizer Stan Wawrinka. © AFP

Stan Wawrinka hat bei den French Open ohne große Mühe das Halbfinale erreicht. Der Schweizer setzte sich am Mittwoch gegen den Kroaten Marin Cilic deutlich durch.

Paris - Stan Wawrinka hat bei den French Open das Halbfinale erreicht. Der Schweizer setzte sich am Mittwoch gegen den Kroaten Marin Cilic deutlich mit 6:3, 6:3, 6:1 durch und steht damit in Paris zum dritten Mal in Serie in der Vorschlussrunde. Dort trifft der Weltranglisten-Dritte am Freitag auf den Gewinner des Tennis-Duells zwischen dem britischen Weltranglisten-Ersten Andy Murray und dem Japaner Kei Nishikori. Gegen Cilic, der beim mit 33,8 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Event zuvor noch keinen Satz abgegeben hatte, verwandelte Wawrinka nach nur 1:40 Stunden seinen ersten Matchball.

dpa