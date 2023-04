Offenbar spektakuläre Pläne: Bekommt die Formel 1 einen neuen Stadtkurs?

Schon in wenigen Jahren

Ob Monaco, Aserbaidschan oder Australien: Stadtkurse sind in der Formel 1 immer besonders spektakulär – und schon bald könnte ein weiterer hinzukommen.

London - 23 Rennen werden in diesem Jahr in der Formel 1 gefahren, acht davon in Städten. Die Stadtkurse erfreuen sich bei Fans und Fahrern immer großer Beliebtheit, bieten sie in teils engen Gassen doch spektakuläre Momente. Viele werden direkt an den Grand Prix in Monaco denken oder den Große Preis von Aserbaidschan in der Hauptstadt Baku. Wenn es nach Formel-1-Boss Stefano Domenicali geht, könnte schon bald ein weiterer Stadtkurs hinzukommen.

Name: FIA Formula One World Championship Rennen in der Saison 2023: 23 Rennen Anzahl der Teams 2023: 20 Fahrer verteilt auf zehn Teams Gründungsjahr: 1950

Formel 1 bald in London? F1-Boss heizt Gerüchte an

Denn Liberty Media, der Eigentümer der Formel 1, plant offenbar ein Rennen in Großbritanniens Hauptstadt London. Das Rennen würde an den Royal Docks stattfinden, dort gastiert in diesem Jahr bereits die Formel E. Motorsport wäre in Londons Hauptstadt nicht neu.

Angesprochen auf einen möglichen Stadtkurs in London für die Formel 1 sagte Domenicali bei Sky: „Warum nicht? Das wäre großartig“ – und bezeichnete einen Großen Preis von London als „großartiges Projekt“. Die Formel 1 sei bereit, darüber zu diskutieren.

+ Schon in wenigen Jahren könnte die Formel 1 an den Royal Docks in London fahren. © imagebroker/imago

Viele Bewerbungen für Formel-1-Rennen

Mit dem Silverstone Circuit, Donington Park, Brands Hatch, Aintree gibt es bereits vier Strecken in Großbritannien, die theoretisch für die Formel 1 infrage kämen. Ein neuer Stadtkurs in London wäre dabei eine spektakuläre Erweiterung der Liste. Aber auch andere Länder bewerben sich aktuell um ein Rennen der Königsklasse im Motorsport.

„Es besteht großes Interesse in Fernost und den USA“, bestätigte Formel-1-Chef Domenicali, betonte aber auch, dass es in diesen Ländern in den kommenden Jahren keine neuen Grand Prix geben werde. Denn vor allem in den USA werden 2023 bereits drei Rennen ausgetragen, nämlich in Austin (Texas), Miami (Florida) und Las Vegas (Nevada).

Formel-1-Strecke in Miami überschwemmt

Die Formel-1-Strecke in Miami im US-Bundesstaat Florida stand jedoch kürzlich unter Wasser. Grund dafür waren harte Überschwemmungen, die die Küstenstadt trafen.

Darauf hatte der inzwischen zurückgetretene Formel-1-Pilot Sebastian Vettel bereits beim letztjährigen Debüt-Grand-Prix von Miami aufmerksam gemacht. Der 35-Jährige trug dabei rund um das Rennen ein auffälliges Shirt und einen Helm mit der Aufschrift „Miami 2060. 1st Grand Prix Underwater. Act now or swim later“, also zu Deutsch: „Miami 2060. Erster Großer Preis unter Wasser. Handelt jetzt oder schwimmt später“. (msb)

