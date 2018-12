Schrecklicher Unfall im Training: Junger Rad-Profi liegt im Koma

Sein Zustand ist kritisch

Der italienische Radsport bangt um einen seiner Nachwuchsstars: Samuele Manfredi ist während eines Trainings schwer verunglückt.

Pietra Ligure - Der junge italienische Radprofi Samuele Manfredi liegt nach einem schweren Verkehrsunfall im Training im künstlichen Koma.

Wie sein Team Groupama-FDJ am Montag mitteilte, wurde der 18-Jährige von einem Auto erfasst und in seiner Heimat Pietra Ligure in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand soll kritisch sein.

Manfredi hatte im April im Junioren-Rennen beim Klassiker Paris-Roubaix den zweiten Platz belegt.

