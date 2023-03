„Ein Stück Familie, die man verliert“: Ralf Schumacher meldet sich nach Tod seiner Hündin

Von: Alexander Kaindl

Ralf Schumacher und seine Familie trauern um ihre verstorbene Hündin. Der ehemalige Formel-1-Pilot hat sich nun für die Anteilnahme bedankt.

München – Die neue Saison in der Formel 1 nimmt Fahrt auf: Das zweite Rennen steigt in Saudi-Arabien. Setzt sich Max Verstappen wieder durch? In den Freien Trainings war der Weltmeister wieder einmal der schnellste Mann. Für den Grand Prix in Dschidda dürfte er wohl nicht nur für Sky-Experte Ralf Schumacher der große Favorit auf den Rennsieg sein.

Ralf Schumacher Geboren: 30. Juni 1975 (Alter: 47 Jahre), Hürth 180 Rennen in der Formel 1 Familie: Cora Schumacher, David Schumacher

Ralf Schumacher trauert um langjährige Weggefährtin: „Ruhe in Frieden, mein Schatz“

Á propos Rennsieg: Einen solchen feierte eben jener Ralf Schumacher vor exakt 21 Jahren. Am 17. März 2002 fuhr er in Malaysia auf Platz eins, hinter ihm reihten sich BMW-Williams-Kollege Juan Pablo Montoya und Bruder Michael Schumacher ein. Es war einer von insgesamt sechs Erfolgen für Ralf in der Königsklasse. Ein Moment, an den er auch heute noch gerne zurückdenkt.

Für den 47-Jährigen war die vergangene Woche keine wie jede andere. Schließlich musste er Abschied von seiner Hündin nehmen. „Ruhe in Frieden, mein Schatz“, schrieb er vor wenigen Tagen unter ein Schwarz-Weiß-Bild seines Vierbeiners.

„Ein Stück Familie, die man verliert“: Ralf Schumacher meldet sich nach Tod seiner Hündin

In einer neuen Instagram-Botschaft bedankte sich der Formel-1-Experte nun für die Anteilnahme. „Vielen, vielen Dank für die herzlichen Nachrichten. Jessy war schon weit über 20 Jahre alt und hatte ein wunderschönes Leben“, erklärte Schumacher.

Welch einen Stellenwert die Hunde in seiner Familie haben, beweist Ralf auch mit dem Foto, das er zum neuen Beitrag gestellt hatte. Darauf ist seine andere Hündin zu sehen. „Lilly hier auf dem Bild erfreut sich bester Gesundheit und wird ja auch bald erst 3 Jahre alt“, schrieb der Ex-Pilot. Und mit Blick auf seine verstorbene Wegbegleiterin fügt er noch an: „Es ist ein Stück Familie, die man verliert.“

Fans äußern ihr Mitgefühl für Ralf Schumacher

In den Kommentaren gibt es etliche Fans, die Ralfs aktuelle Gefühlslage sehr gut nachvollziehen können. Darin heißt es unter anderem: „Sie hatte tolle letzte Jahre bei dieser Familie“, „Tiere werden niemals so alt, würden sie nicht von ganzem Herzen geliebt werden“ oder „Da gibt es auch keinen Unterschied, ob Mensch oder Hund geht“. (akl)