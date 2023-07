Private Einblicke: Tennis-Legende Boris Becker spricht über seine Mutter

Auf Instagram

Tennis-Legende Boris Becker tauscht sich via Instagram mit seinen Fans aus. Lesen Sie hier, was der frühere Wimbledon-Champion über seine Mutter Elvira sagt:

Boris Becker gibt seinen Fans auf Instagram immer wieder Einblicke in sein Privatleben. In einer aktuellen Fragerunde beantwortet der Leimener nicht nur Fragen zum Tennis-Turnier in Wimbledon, sondern äußert sich auch zu seiner Mutter Elvira.

Boris Becker privat wie selten – HEIDELBERG24 verrät Ihnen, wie rührend sich der Ex-Tennis-Star zu seiner Mutter Elvira äußert.

Nach seiner Haftentlassung hat Boris Becker seiner Heimat Leimen immer wieder einen Besuch abgestattet. (nwo)

