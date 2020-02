Surf-Schönheit (24) stirbt auf mysteriöse Weise: Schwester mit herzzeißenden Abschieds-Worten

„Ich werde dich ...“

Trauer um Surfer-Schönheit Poéti Norac. Die Französin kam in Australien auf mysteriöse Weise ums Leben. Sie wurde nur 24 Jahre alt.

Poéti Norac ist tot. Die Surferin wurde nur 24 Jahre alt.

In ihrer französischen Heimat war sie längst ein Star.

Die Hintergründe ihres Todes sind noch ungeklärt - ihre Schwester hat sich mit emotionalen Worten verabschiedet.

Queensland - Meer, Strand, Sonne - und ein Surfbrett. Mehr brauchte Poéti Norac nicht, um glücklich zu sein. Jetzt ist die 24-Jährige tot. Die Französin starb Anfang Februar auf rätselhafte Weise an der Sunshine Coast in der Nähe von Brisbane.

Poéti Noracs Stern ging gerade erst auf. In den vergangenen Jahren machte sie sich bei den französischen Surfmeisterschaften einen Namen, in ihrer Heimatregion Vendée in Westfrankreich war sie dank ihrer Erfolge und wegen ihrer herzlichen Art längst ein Star.

Poéti Norac ist tot: Französische Surf-Schönheit stirbt auf mysteriöse Weise im Alter von 24 Jahren

Erst vor kurzem zog es Poéti Norac nach Australien. Down Under gab es natürlich unzählige Orte, an denen sie ihrer Leidenschaft nachgehen konnte. Kam sie dabei auch ums Leben? Ihr Tod ist rätselhaft, wie unter anderem die britische Daily Mail berichtet. Derzeit gebe es noch keine Informationen, wie Poéti Norac gestorben ist.

Die Trauer um die Surf-Schönheit ist groß. In den sozialen Netzwerken nehmen viele Fans für immer von ihr Abschied. Auch der französische Verband gab ein Statement ab.

„Die Surfgemeinde hat ein Familienmitglied verloren, eine wunderbare Person mit einem strahlenden Lächeln, eine Künstlerin auf ihrem Brett, deren Begeisterung in der Vendée-Region und überall sonst gestrahlt hat“, heißt es.

Poéti Norac ist tot: Surf-Star aus Frankreich verstorben - Schwester mit emotionalem Abschied

Noch herzzereißender sind die Worte ihrer jüngeren Schwester. Auf Facebook erinnert sie sich unter anderem an eine Anekdote aus ihrer Kindheit. Als ihr klar wurde, dass Menschen sterben können, wurde sie von Poéti getröstet - „unsere Familie ist etwas Besonderes und unsterblich“.

Nun müsse sie aber für immer Abschied nehmen. „Ich werde dich auf all meinen Wegen, in jedem meiner Abenteuer mitnehmen. Der Welt alles geben, was du mir beigebracht hast. Also machen wir beide weiter, wie immer! Sei glücklich und warte auf mich! Ich liebe dich, meine Sternschnuppe.“

