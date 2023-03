Nico Hülkenberg: Frau und Tochter drücken für Formel-1-Comeback die Daumen

Von: Christian Németh

Nico Hülkenberg freut sich auf den Formel-1-Auftakt. Vor dem ersten Rennen erreichen den Rennfahrer süße Social-Media-Grüße seiner Familie.

Sakhir - Die neue Formel-1-Saison steht in den Startlöchern: Am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/Sky) erfolgt in Bahrain der mit Spannung erwartete Saisonauftakt. Wieder mit dabei sein wird dann auch der deutsche Rennprofi Nico Hülkenberg, der erstmals nach seinem Ausscheiden bei Renault (2019) als Stammfahrer für Haas im Cockpit sitzen wird. Vor dem Comeback erreichen den 35-Jährigen via Instagram besonders liebevolle Grüße seiner Gattin Egle Ruskyte sowie seiner kleinen Tochter Noemi.

Nico Hülkenberg Geboren am 19. August 1987 in Emmerich Team Haas (ab Formel 1-Saison 2023) WM-Starts: 181 Rennen (1 Pole)

Künstlerischer Familiengruß für Nico Hülkenberg vor dem Formel 1-Start

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die litauische Modedesignerin Egle Ruskyte kürzlich ganz besondere Schnappschüsse: Hierauf zu sehen ist unter anderem sie selbst, gemeinsam mit Tochter Noemi. Beide „Hülkenberg-Mädels“ halten auf dem ersten Motiv eines veröffentlichten Bilder-Karussells einen Pinsel in den Händen, hinter ihnen ragt auf einer Staffelei ein scheinbar kurz zuvor entstandenes Kunstgemälde mit der Aufschrift „FLOWERS“ (dt. Blumen).

Ruskyte kommentiert den Beitrag sinngemäß mit „Ein großes Herz für unseren wunderbaren Fotografen = Papa, Ehemann“. Natürlich wird an dieser Stelle Nico Hülkenberg, der dieses sowie die neun weiteren Bilder offenbar selbst erstellt hat, markiert.

Ferner erklärt die Ehefrau des deutschen Rennpiloten - beide hatten sich im Sommer 2021 das Ja-Wort gegeben -, dass sich auch Töchterchen Noemi aktiv an der Kunst-Session beteiligt hätte. „Du kannst ihren Handabdruck auf dem letzten Foto sehen“, schreibt sie. Und tatsächlich: Auf dem genannten Bild, einem großen pinken Herz, hat sich Noemi farbenfroh verewigt.

Am Sonntag kehrt Hülkenberg auf die Rennstrecke zurück

Nico Hülkenberg wird sich über den künstlerischen Post seiner beiden Herzensdamen sicherlich freuen und seine ohnehin vorhandene Motivation für sein Formel-1-Comeback noch einmal steigern. „Ich bin bereit und freue mich darauf, es anzugehen“, erklärte der Rennprofi erst vor wenigen Tagen.